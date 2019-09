Miért pont az Est Media? - Megszólalnak a beköltöző cég tulajdonosai

Még idén lezárulhat az Est Media feltöltése, a 32 éves múltra visszatekintő Delta Csoport legprosperálóbb leányvállalata költözik bele az egyelőre még üres tőzsdei cégbe. A tőzsdei jelenlét a továbblépés eszköze, a cél a növekedés, a portfolióbővítés, amihez a tőkepiacon találni forrásokat - mondta el a Portfolio-nak adott interjúban a Delta Csoport vezérigazgatója, Bártfai Zsolt és Pércsi Levente igazgatósági tag. Andy Vajna birodalmához nem hasonlítaná magát a cég, de legalább annyira komoly szereplőnek tartják magukat az informatikai piacon, mint az üzletember volt a saját területén.

Július végén jelentették be, hogy a Delta Csoport egyik leányvállalata, a Delta Systems beleköltözik egy gyakorlatilag üres tőzsdei cégbe, az Est Mediába, vagyis tulajdonképpen tőzsdére lépés történt, csak nem a szokványos módon. Mióta tervezték, hogy tőzsdére viszik a céget?

Bártfai Zsolt (B.Zs.): Én egy kicsit messzebbről indulnék, hogy a folyamat érthető legyen. A Delta maga már 32 éve létezik, és megalakulása óta gyakorlatilag minden létező vállalati formát végigjárt, kezdetekben egy párfős családi vállalkozásként működött, ebből lett mára egy 30 milliárd feletti éves árbevételű cégcsoport. Időközben a tulajdonosi kör is változott, az alapítok ma már nincsenek jelen a Delta életében, tőlük vásároltuk meg egy menedzsment buy-out keretében három társammal együtt a vállalatot két éve.

Pércsi Levente (P.L.): Már ezt a döntést is úgy hoztuk meg, hogy fejleszteni akarjuk a vállalatot. Mind a négyen évtizedek óta a Deltánál dolgozunk – Zsolt 17 éve van itt, én pedig az idén töltöttem a 18-edik évet a cég kötelékében. Ismerjük a vállalatcsoportot, az értékeit, a munkatársakat és a piacot is. Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy tovább akarjuk építeni a céget.

Amikor elkezdtük vizsgálni a továbblépési lehetőségeket, akkor fogalmazódott meg bennünk a tőkepiaci megjelenés lehetősége.

Mi a cél a tőzsdei megjelenéssel?

B.Zs.: Egyértelműen a növekedés a cél, portfólióbővítéssel, üzletfejlesztéssel, vagy akár regionális terjeszkedéssel, ezekhez pedig forrásokra van szükség, amit a tőkepiacon tudunk bevonni. Az Est Media már régóta keresett egy olyan funkciót és tevékenységet, amivel megtölthetik a céget, tudomásom szerint telekommunikációs, informatikai irányba szerettek volna elindulni, és így találtunk egymásra.

P.L.: Keresgéltünk, és szerencsésen egymásra találtunk. Mind a két fél felismerte azokat az előnyöket, amelyet egy esetleges partnerség hozhat, ennek mentén kezdtünk el beszélgetni.

Sejthető volt a cég tevékenysége, amikor májusban beválasztották a cég igazgatóságába a magyar Microsoft egykori vezetőjét, Papp Istvánt. Ekkor már tárgyalásban voltak az Est Mediával?

B.Zs.: Úgy tudom, hogy a tárgyalások már elindultak a kinevezéskor, de nem vagyok biztos benne, hogy csak kizárólag velünk tárgyaltak.

Honnan jött az ötlet, hogy ne hagyományos elsődleges részvénykibocsátással lépjenek tőzsdére, hanem egy tőzsdei cégbe költözzenek be? Milyen előnyökkel jár ez a megoldás a klasszikus IPO-hoz képest?

P.L.: Azt láttuk, hogy így sokkal hamarabb el tudjuk érni a céljainkat. A normál tőzsdére menetel rengeteg időt és erőforrást igényel, egy ilyen lehetőséget kihasználva pedig gyorsan lépni tudtunk. Már évek óta gondolkodtunk a tőzsdére menetelben, de amikor szembesültünk azzal, hogy ez mi mindennel jár, ahhoz képest ez a megoldás egy nagyon előnyös lehetőségnek bizonyult.

Andy Vajna halála után az Est Media korábbi vezetője, Balázs Csaba azt mondta, hogy legalább akkora kaliberű új befektetőt szeretnének, mint amilyen a filmproducer-üzletember volt. Önök szerint sikerült?

B.Zs.: Ez nagyon vékony jég, nem mennék bele, hogy összehasonlítsuk magunkat Andy Vajnával és az ő cégbirodalmával. Azokon a területeken, ahol ő jelen volt, nagyot alkotott. Úgy gondolom, hogy az informatikai piacon nagyon komoly szereplők vagyunk, ha ezt a párhuzamot vesszük, akkor talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy sikerült.

Pontosan milyen eszközök kerülnek az Est Mediába?

P.L.: A Delta Csoport töretlenül fejlődött az elmúlt három évtizedben. Kezdetben 3-4 alkalmazottja volt a cégnek, jelenleg közel 270-en vagyunk, és a cégcsoport egyik legprosperálóbb részét, a Delta Systems Kft.-t tettük bele ebbe a tranzakcióba, ami a csoport bevételének közel felét adja.

B.Zs.: Habár a megelőző, 2019. június 30-án zárult üzleti év eredményeit még nem publikáltuk, az előzetes számokat már ismerjük. Tavaly a cégcsoport valamivel 31 milliárd forint feletti árbevételt ért el, ebből 15,6 milliárdot a Delta Systems Kft. hozott a cégcsoportba. Ez volt ez első ilyen felosztású pénzügyi évünk, de ha a naptári éveket nézzük, akkor csoportszinten 2018-ban 25-30 százalék körüli növekedés volt 2017-hez képest.

A tervek között említették a portfólió bővítését és a regionális terjeszkedést. Vannak konkrét felvásárlási célpontjaik?

B.Zs.: Vizsgáljuk a lehetőségeket, az akvizíció egy lehetőség a továbblépésre, és a tőkepiac ehhez is tud adni forrást. Tárgyalunk cégekkel, de ezek még folyamatban vannak, ezért a részletek egyelőre nem publikusak. Minden a lehetőségeken és a forrásokon múlik majd. Egyelőre arra koncentrálunk, hogy mindaz, amit az Est Mediával tervezünk, az év végig lezáruljon. Fontos azonban leszögezni, hogy mi elsősorban know-how-t és működési szinergiákat, növekedési potenciált akarunk vásárolni. A megszerzett fundamentumokat a múltban is integránsan építettük be a csoport működésébe, nem l’art pour l’art vásároltunk – erre jó példa a közlekedési informatikával foglalkozó New Line Kft. akvizíciója.

Az Est Media-tranzakció után mik a további terveik?

P.L.: A rövidtávú célunk az, hogy idén lezárjuk az akvizíciót, teljesüljenek a zárási feltételek, ennek a határideje december 20-a. Ami a közép-és hosszú távú célokat illeti, a Deltában mindig is benne volt az innováció és az organikus növekedés. Egyik tulajdonostársunknak van egy kedvenc mondása: Menekülés a győzelembe, mindig csak előre! Meg kell különböztetnünk magunkat a piacon, a rendszerintegrációs piac sokszereplős, az egészen kis cégektől a nagyokig. Olyan területek, piaci megoldások kellenek, ahol egyediek tudunk lenni, célunk az új technológiák behozatala, hiszen folyamatosan fejlődik az informatikai piac és változnak az ügyféligények.

Mik most a legizgalmasabb területek az informatikán belül?

B.Zs.: A közlekedésinformatika fontos terület, de hogy mi a legizgalmasabb, az mindig változik.

Mindig újabb labdákat kell szereznünk, miután berúgtuk a gólt.

Újabb stratégiák kellenek, folyamatos megújulásra van szükség. Komoly lehetőség még az Ipar 4.0 területe, ahol bőven van olyan fejlesztési lehetőség, ügyféligény, amire jelenleg nincsenek teljesen kiforrott válaszok a piacon. Ebbe a területbe fogunk invesztálni, elképzelésünk szerint középtávon be tudjuk hozni a kompetenciáink közé. Emellett az okosmegoldásokra koncentrálunk és az irodatechnikában is különleges megoldásaink vannak, ebbe az ívbe fog becsatlakozni az Ipar 4.0.

Az Ipar 4.0-ban milyen megoldásaik lesznek?

P.L.: Az Ipar 4.0 most olyan hívószó, mint másfél éve a felhőmegoldások voltak. Felhőmegoldásokkal most már nagyon sok cég foglalkozik, ez a fontos innovatív terület nagyon sok könnyebbséget hoz a mindennapi életbe mind üzemeltetés, mind ügyfélélmény tekintetében. Az Ipar 4.0 a következő nagy terület lesz, ahonnan újdonságok és az életet megkönnyítő lehetőségek jöhetnek. Az Ipar 4.0 több technológiára épül fel, ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, arról van szó, hogy mindenünk okos. A háztartási felhasználásra jó példa, hogy lassan a hűtőszekrény is tud tejet rendelni, ha kifogyott. Az ipari környezetben való felhasználásának alapja pedig, hogy a legtöbb fejlett ipari eszköz rengeteg adatot ad ki magáról és ha ezt a nagyon sok adatot feldolgozzuk, akkor ezekből predikciókat tudunk tenni. Megjósolhatjuk, hogy mi fog történni, és ezekre gyorsan tudunk reagálni, gyorsabban, hatékonyabban be tudunk avatkozni, ha probléma adódik.

B.Zs.: Vannak olyan folyamatok az iparvállalatok működésében, például az autóiparban vagy a gyártásban, ahol egy felhőalapú szoftvermegoldással az ún. tier 2-es, tier 3-as beszállítóknak komoly segítséget tudunk adni, akik a megoldásainkkal gyorsabban és az üzleti folyamatoknak megfelelően tudnak reagálni.

Vannak legókockáink, amelyekből tudunk építkezni.

A T-Systems megvásárlásával egy fajsúlyos szereplő jön létre a 4iG-vel. Versenytársnak tekintik őket vagy elképzelhetőnek tartanak együttműködést a 4iG-vel?

B.Zs.: Kétségtelenül nehéz lenne nem észrevenni őket, hiszen jó nagyok, főleg ha létrejön ez az összeolvadás. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy elférünk a piacon, és valószínűsíthetően más jövőképünk van, de két ekkora szereplőnek óhatatlanul lesznek működési-piaci átfedései. Hogy ezek versenyben vagy adott esetben együttműködésben, konzorciumi indulásban testesülnek-e meg, az majd kiderül, mi bárkivel nyitottak vagyunk az együttműködésre. De azért mi elsősorban nem velük, hanem magunkkal akarunk foglalkozni.

Egy közel 9 milliárd forintos rövid lejáratú kötelezettség miatt a piacon elterjedt a pletyka, hogy csődben van a Delta Csoport.

P.L.: Ezt a pletykát nem is értettük, és talán nem is foglalkoztunk vele kellő komolysággal, de ez talán jelzi azt is, hogy mekkora butaság. Kereskedő cég vagyunk, adunk-veszünk, nyilván van kötelezettségünk, ha már megvettük az árut, de még nem adtuk tovább azt a partnerünknek, mert például egy hozzáadott értéket jelentő fejlesztést végzünk rajta. A mérlegsorokat, az eszköz és a forrásoldalt együtt kell nézni. Nálunk tilos eszközöket, termékeket partneroldali lekötés nélkül berendelni, minden egyes eszköznek megvan a vevőoldali párja.

És az eredményességünkkel sincs gond, több mint 810 millió lesz az üzemi eredményünk csoportszinten, ebből 700 millió forint a Delta Systems Kft. oldalán keletkezik.

Az Est Média piaci kapitalizációja jelenleg 13 milliárd forint. Önök szerint megfelelően árazott a cég azokhoz az eszközökhöz képest, amiket önök beletesznek a tőzsdei cégbe?

B.Zs.: Amikor ezt a piacot elkezdtük megismerni, akkor újra kellett tanulnunk azt, hogy mi a cégértékelés, és mérnökaggyal kicsit érdekes és furcsa volt, hogy egy alkalmazott nélküli cégnél, amely nem végez üzleti tevékenységet, egyszerűen össze kell szorozni a részvénydarabszámot az árfolyammal. Amikor a tranzakció során számokról beszéltünk, megnéztük a piaci átlagokat, de a Delta értékét nem az Esthez hasonlítanám, hiszen nagyon máshonnan jövünk. A mi oldalunk egy működő, az informatikai piacon jelen pillanatban is eredményeket produkáló cég, a másik meg egy héj. Nem véletlen a kibocsátási érték, hiszen az Est Media tulajdonosai gondoltak a kisbefektetők védelmére, cél volt, hogy egy olyan érték jöjjön be, hogy a kisbefektetők ne járjanak rosszul.

A tranzakcióról szóló bejelentéskor emelkedett, azóta esik az Est Media árfolyama. Ezt hogyan értékelik?

P.L: Úgy gondolom, hogy az Est Media esetében még a kisbefektetői reflexek, a spekik mozgatják az árfolyamot. Ebben a körben azt szokták mondani, hogy a pletykákra venni, a hírre eladni kell, szerintünk pontosan ez történt az elmúlt hetekben. Hisszük, hogy ez a volatilis részvényárfolyam már rövidtávon felvesz egy reális értéket és onnan elkezdődhet a fundamentumokra és működésre alapozott értéknövelés.

Fotók: Szekeres Máté