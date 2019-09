Eladhatják a magyar Neckermannt - Többen érdeklődnek

Az osztrák tulajdonos csődje nem jelenti automatikusan a magyar Neckermann csődjét, a magyar leányvállalat pénzügyi helyzete stabil és távol áll a fizetésképtelenségtől – mondta el Neckermann Magyarország ügyvezetője, Békefi Veronika a turizmus.comnak adott interjúban.

Több struktúrában is tovább működhet a magyar Neckermann, amiről az osztrák tulajdonos határoz majd. Az osztrák tulajdonos úgy döntött, hogy a Neckermann Magyarország folytassa a tevékenységét, a jövőben pedig fennáll az értékesítés lehetősége is, hiszen a cég egy értékesíthető vagyonelemnek számít. Az ügyvezető szerint jelenleg többen is érdeklődnek a megvásárlása iránt, hazai és külföldi befektetők egyaránt vannak a potenciális ajánlattevők között.

A 2018. szeptember 30-cal zárult pénzügyi évben 18,4 milliárd forintos árbevétel mellett 650 millió forintos nyereséget ért el a magyar Neckermann és a közelmúltban évről évre növelni tudta profitját a cég. A ma zárult pénzügyi év utolsó hónapjainak számai még feldolgozás alatt állnak, de a menedzsment reméli, hogy ez a pozitív tendencia folytatódik.

A jelenleg ismert kötelezettségek fedezete rendelkezésre áll,

egész egyszerűen azért nem kértünk csődvédelmet, mert nincs rá szüksége a magyar cégnek

– mondta el Békefi Veronika. Jelenleg sem indok, sem pedig szándék nincs a csődeljárás kezdeményezésére – tette hozzá.

A Neckermann Magyarország mintegy 1400 utasa tartózkodott a fizetésképtelenség bejelentésekor külföldön, akiknek a hazajuttatásáról gondoskodik a cég.

Mivel a német Thomas Cook az utazások után általában 2-3 hónappal rendezi a számlát a szállások felé és a cég a nehézségek következtében elmaradt a fizetésekkel, a fizetésképtelenség bejelentésekor néhány utas azzal szembesült, hogy a szállodák az utasokkal akarták kifizettetni a szállásdíjat. A magyar leányvállalat utasainak költségviselését sikerült gyorsan megoldani, sürgős esetben a szállodák által követelt összeg közvetlen kiegyenlítésével, a többi esetben pedig az anyacég biztosítója adott nyilatkozatot az utasok költségeinek vállalásáról – mondta el Békefi Veronika.

A már megkötött, október 5.-e utáni dátumú utazásokra vonatkozó szerződéseket egyenként vizsgálja a cég, több ezer utast érint. Előfordulhatnak módosítások a foglalásokban, de a szállodák nyitottak az együttműködésre. A külföldi tagok fizetésképtelensége miatt leállított foglalásokat minél előbb szeretné újra megnyitni a vállalat, hogy ismét teljes legyen a kínálata. Valószínűleg lesznek változások az eddigiekhez képest, de több operátor termékeit értékesíteni tervezi a továbbiakban is a vállalat.

Vannak olyan hangok, amelyek megkérdőjelezik az utazási irodák létjogosultságát, Békefi Veronika szerint a magyar Neckermann léte és működésének nehezített körülmények közötti folytatása azt üzeni, hogy van helyük a piacon.

A világ legrégebbi utazási irodája, a Thomas Cook szeptember 23-án jelentette be, hogy nem vezettek eredményre az egyeztetések a tulajdonosok és a hitelezők között, ezért azonnali hatállyal beszünteti működését. A vállalat 16 országban van jelen, évente 19 millió utast szállít, bevétele pedig megközelíti a 10 milliárd forintot és világszerte több mint 21 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A csőd bejelentésének pillanatában közel 600 ezer utasa tartózkodott külföldön. A vállalat már régóta küzdött problémákkal, a vállalat bedőlésében a legnagyobb szerepet az elmúlt években felhalmozott 1,7 milliárd fontnyi adósságállomány, és annak kamatai jelentették. A cég helyzetét nehezítette még a politikai bizonytalanság a fő utazási célpontjain, például Törökországban, valamint az, hogy a Brexit miatt kevesebb foglalás érkezett és az online utazási cégek és a fapados légitársaságok miatt csökkent az utazási irodák szolgáltatásai iránti igény.

A címlapkép forrása: Getty Images/Clara Margais