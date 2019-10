Nagy befektetéseket tervez a Visa Magyarországon, érdekes időszak következik

Magyarország egy tökéletes piac a növekedésre a Visának, és ezt befektetésekkel is támogatják majd - árulta el Charlotte Hogg, a Visa Europe vezérigazgatója lapunknak. Nagyon érdekes dinamikával rendelkezik ez a piac, mert átfogó változás zajlik a fogyasztói viselkedésben, átmenet zajlik a digitális és mobil világba, és a szabályozási környezet is előremutató - véli. A bankkártyák és a kártyatársaságok jövőjéről, az azonnali fizetési rendszerekről és az open banking világáról kérdeztük a szakembert.

Jövőre elindul Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, és tekintve, hogy minden bank egyszerre csatlakozik a rendszerhez, elképzelhető, hogy a fizetési piac több területén is egyből komoly versenytársa lesz a bankkártyáknak. Hogy látja a Visa az azonnali fizetési rendszert, ez egy valódi veszély vagy inkább lehetőség a számukra?

Azt gondolom, most egy kifejezetten érdekes időszakban járunk a fizetési piacon, és különösen igaz ez az olyan országokban, mint amilyen Magyarország is. Nagyon érdekes dinamikával rendelkezik ez a piac, mert átfogó változás zajlik a fogyasztói viselkedésben, átmenet zajlik a digitális és mobil világba, amelyben egyre erőteljesebb kontrollt szereznek az ügyfelek a pénzük felett. Magyarország egy igazán előremutató szabályozási környezettel rendelkezik a PSD2 szabályozásban is, különösen két területen: az erős ügyfélhitelesítésben és az open banking területén. Az ország technológiailag is fejlett, ezért is nagyon érdekes most itt lennünk a magyar piacon. Mi úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb kérdés, hogy az ügyfélnek mire van szüksége, mi számára a legfontosabb. Egy olyan világban élünk, amelyben a fizetés momentuma eltűnőben van: amikor bejelentkezel egy hotelben vagy taxiba szállsz, ma már tulajdonképpen meg sem állunk fizetni, és ez egy sokkal nagyobb dolog annál, mint amit az emberek felismernek belőle. A fizetés momentuma az a fizetési helyzet, amikor a kezünkben tartottuk a készpénzt, amit a tárcánkból vettünk elő, és ezt adtuk oda. De amióta ez eltűnt, végig kell gondolnunk az összes lehetőséget, hogyan adhatjuk meg az ügyfeleknek a pénzük kezeléséhez szükséges eszközöket, hogy úgy érezzék, kontroll alatt tartják a pénzüket. Egyszerű és biztonságos fizetést akarnak, ezért végtére is teljesen mindegy, hogy ez egy átutalást, egy kártyás fizetést, vagy egy másik megoldást használnak. Az ügyfélközpontúság az egyetlen fontos dolog ebben. Magyarország egy olyan piac, amelybe érdemes fektetnünk, mert robosztus növekedési ütemmel rendelkezik, még mindig magas a készpénzhasználat aránya, a társadalom technológiailag, digitálisan fejlett, ez egy tökéletes lehetőség számunkra a növekedésre.

Hogyan terveznek növekedni Magyarországon?

A magyar csapatunknak köszönhetően már most is növekszünk Magyarországon, és további befektetésekkel támogatjuk a növekedést ezen a piacon. A Visa Europe egy nagy változáson ment keresztül 2016-ban, addig ugyanis egyesületi formában működött, ma már a Visa Inc.-hez tartozunk. A globális agenda szerint a Visa mind inkább a lokális piacain eszközöl befektetéseket, igyekszik minél közelebb kerülni a partnereihez. 2016 óta 7 százalékkal nőtt a Visa ügyfeleinek száma, melynek része Magyarország is.

Fotó: Berecz Valter

A plasztik kártyákon túl milyen termékekkel jelennek meg a magyar illetve az európai piacon?

Amikor egy darab plasztikról beszélünk, és nem pedig a fizetésekről, egy fontos részét felejtjük el annak, amit mi digitális fizetési vállalatként teszünk. Ott kell lennünk a tranzakciók „front-endjén” a PSD2 és az open banking világában, amikor a fizetés momentuma eltűnik. Jó példa erre az Apple Pay, amikor az ügyfelek szeretnének a mobiljukkal fizetni: a tokenizáció teszi ezt lehetővé, ezáltal az Apple Pay tranzakciók még biztonságosabban történnek. Egy másik jó példa a tranzakciók kontrollálása: tinédzser gyermekeim vannak, és egy kártyás megoldás révén felügyelni tudom, hogyan és mire költenek, szabályokat állíthatok fel ebben nekik. Tavaly végrehajtottuk a migrációt a globális infrastruktúrára, automatikusan csatlakoztunk több száz API-hoz (application programming interface - alkalmazásprogramozási felület - a szerk.), amellyel lehetővé tesszük, hogy az ügyfeleink könnyen integrálhassák termékeinket és szolgáltatásainkat a saját alkalmazásaikba. Az az elképesztően nagyszerű a globális infrastruktúrában, hogy bárhol a világon történik egy fejlesztés, az elérhetővé válik az összes ügyfelünknek az egész világon. Európában ezeken túl a tömegközlekedésben élen jár a nyílt fizetési rendszerek használatában, aminek több előnye is van a gazdaságra nézve. Először is gyorsabban lehet használatba venni a közlekedési eszközöket, pontosan fizethetünk, de ugyanakkor az ezáltal begyűjthető adatok a városok számára egy új szintre emeli a közlekedési rendszerek szervezésének folyamatát. Sokkal jobban tervezhetővé válik a forgalom, mint ahogyan az ma lehetséges. A mi munkánk pedig az, hogy megértsük, mire van szüksége az ügyfeleinknek lokálisan, és ez igaz Magyarországra is.

Mit gondol a kártyatársaságok szerepének megváltozásáról? Most éppen smart city megoldásokról beszélt. Hogyan változik a kártyatársaságok pozíciója, üzleti modellje?

A kártyatársaságok két legnagyobb értéke a brand és az infrastruktúra, és ezekkel kell nekünk ebben a változásokkal teli időszakban letenni valamit az asztalra. Gondoljunk csak a gazdasági történelemre, micsoda bámulatos találmány volt a pénzérme, ami lényegesen egyszerűbbé tette a kereskedést a falvak között, aztán elkezdték használni a csekkeket, így a kereskedelemben az áthidalható távolság tovább nőtt. Ma pedig az egész világon átívelő fizetési rendszert üzemeltetünk, összesen 200 országban, ahol jelen vagyunk.

Európában zajlik egy szintén határokon átívelő, a bankkártyák nélkül is működő nemzetközi azonnali fizetési rendszer, a SEPA instant kiépítése. Nem jelent ez fenyegetést önöknek hosszabb távon?

A változás jó, mert innovációt teremt. Mi is vizsgáljuk, mit kezdhetünk a real time fizetések területén, nekünk is ki kell építenünk a hálózatunkat, ezért is hoztuk létre a Visa Directet, amely nem csak „pull”, hanem „push” fizetések kezelésére is alkalmas. Fel kell tennünk a kérdést, mikor fontos a gyorsaság, illetve milyen kockázattal jár a gyorsaság? Például ha veszek egy hűtőt, és valami nem működik benne, nekünk 60 évnyi tapasztalatunk van abban, hogyan védjük meg a fogyasztót, milyen lépéseket kell tennünk. A globális hálózatunk megbízhatóságát folyamatosan nagy befektetésekkel növeljük, a kiberbiztonságot, az adatközpontokat fejlesztjük.

Fotó: Berecz Valter

A Visa Directet most hány ügyfél és milyen tranzakciókra használja?

A Visa Direct képes közel real time push tranzakciókat is kezelni (amikor nem levonnak egy összeget a kártyáról, hanem pénzzel töltik fel – a szerk.). Egy jó példa a használatára, hogy ha egy ételfutár ételt szállít ki, akkor több tranzakciónak is meg kell történnie: először is a fogyasztó fizet egy online piactérnek, a piactér az étteremnek, az étterem pedig fizet a futárnak. Rengeteg ügyfelünk használja a rendszert, ma már nem csak egyszerűen bemegyünk egy boltba, és fizetünk, hanem egy egész online piactér ökoszisztéma épült fel, ahol szükség van ezekre az új típusú tranzakciókra.

Két évtized múlva hogyan fogunk fizetni? Még mindig lesznek bankkártyák, készpénzzel is fizetünk, vagy esetleg valami teljesen más következik? Mi a víziója erről?

Vannak állandó ügyféligények: az emberek biztonságosan és egyszerűen akarnak fizetni. Úgy gondolom, még digitálisabban, még elektronikusabban tesszük majd mindezt, és egyre fontosabb szerepe lesz ebben a mobiloknak, a fizikai és a mobilfizetések közötti világos határvonalak elhomályosodnak. Az emberek különböző típusú szolgáltatásokat vesznek igénybe, nagyban függ ettől, hogy milyen fizetési megoldásokat használnak majd. Én a Visára sosem egy plasztikkártyás cégként gondolok, hanem egy 60 éves múlttal rendelkező digitális fizetési vállalatként, amely képes kihasználni a kínálkozó lehetőségeket.

Önök rendelkeznek PSD2-es licenccel? Tervezik AISP vagy PISP engedély beszerzését?

Vizsgáljuk a lehetőségeinket, hogy ilyen engedélyt szerezzünk, mindenekelőtt arra fókuszáltunk eddig, hogy az ügyfeleinket erős ügyfélhitelesítési megoldásokkal lássuk el úgy, hogy a kereskedőknél a fizetés ügyfélélménye megfelelő maradjon. Egy egész sornyi megoldással rendelkezünk az erős ügyfélhitelesítés teljesítésére, most a legalapvetőbb megoldást ajánljuk, a 3D Secure authentikációt. Ezen kívül van olyan eszközünk is, amellyel a kártyaelfogadó kereskedők fehér listára kerülhetnek, így nem kell mindig két faktorral azonosítaniuk magukat az ügyfeleknek, illetve az ismétlődő fizetések esetére is van megoldásunk.

Az MNB nemrégiben hozta meg a döntését az SCA szabályok kapcsán, mit várnak Európa többi részén?

A legtöbb országban már meghozták erről a döntést, mi nagyon támogatjuk azt az irányt, amerre ők léptek. Azt gondolom, hogy sok szereplőt, főleg kisvállalkozásokat érintett volna a szabályozás szándéka ellenére hátrányosan, mi kemény munkával támogatjuk a fokozatos átállást.