Mi ez a felfordulás a tőzsdéken?

Az év első három negyedéve meglepően jó volt a világ tőzsdéin, a kockázatokra immunisak voltak a befektetők, az utolsó negyedéve azonban rosszul indult, nagyot estek a világ vezető részvényindexei. Az október egyébként historikusan is kifejezetten volatilis, úgyhogy nem az elmúlt napok voltak az utolsók, amikor nagyot mozdultak a vezető tőzsdék. Öveket becsatolni!

Eddig minden szép volt. Túl szép.

Korábban már írtunk arról, milyen jól sikerült az év első három negyedéve a tőzsdéken, a fontosabb részvénypiacok közül szinte mindegyik emelkedett idén, nem is kis mértékben, a vezető amerikai részvényindexek 15-20 százalékot emelkedtek, a kereskedelmi háborúra érzékeny, exportorientált német vállalatokat tartalmazó német DAX index is közel 18 százalékkal került feljebb, vagyis kifejezetten jó volt a hangulat az év első 9 hónapjában.

Nagy esés

Az elmúlt két napban azonban alaposan elromlott a hangulat, a Dow Jones és az S&P 500 olyan rosszul indította a negyedévet, mint 2008/2009-es válság óta egy alkalommal sem.

Rossz hírek

A zuhanás hirtelen jött, hiszen eddig kifejezetten jó volt a hangulat a tőzsdéken, annak ellenére, hogy több kockázat együttesen volt jelen, de a befektetők immunisak voltak a rossz hírekre. Na, ez változott meg október elején. Tegnap már összegyűjtöttük azokat a tényezőket, amik együttesen váltották ki az elmúlt napok zuhanását a tőzsdéken, ezeket részletesen ebben a cikkben gyűjtöttük össze, de röviden:

ISM: A hangulatromlásban egyértelműen az játszott szerepet, hogy egy borzasztó gyenge amerikai makroadat érkezett, ami arra utal, hogy részben a kereskedelmi háború miatt a világ legnagyobb nemzetgazdasága, az Egyesült Államok gazdasági növekedése is jelentősen lassulhat.

Brexit: a brit kormány tegnap juttatta el az Európai Unióhoz a megállapodási javaslatait a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. Ez már végleges javaslatcsomag, amit, ha az EU nem fogad el, már nem lesznek új tárgyalások, jön a rendezetlen kilépés.

Fékez a német gazdaság: A német gazdaság állapotával kapcsolatban is érkeztek rossz hírek. Egyre több jel utal arra, hogy a német gazdasági növekedés jelentősen csökken a következő negyedévekben, sőt, akár recesszióba is süllyedhet a gazdaság, vagyis definíció szerint lesz legalább két olyan negyedév, amikor visszaesik a gazdasági teljesítmény.

Impeachment (alkotmányos vádemelési eljárás): Donald Trumpot alkotmányos vádemelési eljárás fenyegeti, a folyamat vége akár az amerikai elnök alkotmányos úton történő elmozdítása is lehet, ami pedig bizonytalanságot és ezzel együtt turbulenciákat hozhat a tőkepiacokon.

Pesszimistábbá váltak az elemzők: Az elmúlt 3 év leggyengébb gyorsjelentési szezonja jöhet Európában.

Észak-Korea: ballisztikus rakétát lőttek ki, ami súlyos megsértése az ENSZ Biztonsági Tanácsának legutóbbi határozatának, amely megtiltotta Észak-Koreának ballisztikus rakéták kilövését. Az esemény biztosan nem simítja el a régióban a geoplolitikai feszültségeket.

Ezekhez jött az hozzá, hogy tegnap bejelentették, a WTO úgy döntött, hogy az Egyesült Államok kivethet büntetővámokat európai árukra, vagyis a kereskedelmi háború újabb fronttal bővül.

2008 vagy 2009?

A negyedik negyedév kezdete kifejezetten gyengére sikerült eddig, ha az első két nap elmozdulását nézzük, akkor utoljára 2009-ben volt ennél gyengébb az október eleje, most 2,75, akkor 3 százalékot esett az S&P 500 két nap alatt. Egyébként 2008 október eleje is kifejezetten gyenge volt, de nagyon nem mindegy, hogy a 2008-as vagy a 2009-es forgatókönyv ismétlődik meg, ugíanis 2008-ban október és az év egésze is nagyon csúnya lett, az S&P 500 nagyot zuhant, miközben 2009-ben a gyenge októberkezdet ellenére a hónap és az év egésze is pluszos lett.

Vola

Azon egyébként nem nagyon lehet csodálkozni, hogy van mozgás a tőzsdéken, főleg egy ekkora emelkedés után, amin az elmúlt közel egy évtizedben vannak túl a világ vezető tőzsdéi, főleg az amerikai részvényindexek, hiszen az október a legvolatilisebb hónap, úgyhogy öveket becsatolni, nem fogunk unatkozni a következő napokban sem!

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images