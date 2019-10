Nagy változások jönnek a fizetéseknél – Mit lép a szabályozó?

Az Európai Bizottság idén kezdte el felülvizsgálni az interchange szabályozást, és bár még csak a folyamat elején járunk, az új szabályok alaposan átírhatják a bankkártyapiacot. A kereskedők olcsóbb kártyás fizetésért harcolnak, a kártyatársaságok szerint azonban az interchange díjnak fontos szerepe van a kártyás fizetési modellben. A nagy kérdés, hogy végső soron a fogyasztók is éreznek-e valamit a szabályozói változásokból. A várható változásokról, az ütköző érdekekről Martinovic Borisszal, a Mastercard Public Policy igazgatójával beszélgettünk.

Martinovic Boris a témában előadást tart november 14-ei Banking Technology konferenciánkon. Érdemes meghallgatni!

A bankkártyás fizetések árazásával, az interchange díjjal évek óta foglalkozik az európai és a magyar szabályozó is. Mi várható ezen a fronton a szabályozóktól?Mi változik most itt?

Az interchange és a bankkártya-szabályozási kérdés a versenyjogból nőtte ki magát. Jó három évtizeddel ezelőtt indult el a vita a kereskedői oldal, a hatóságok és a kártyatársaságok között, ez vezetett versenyügyekhez, antitröszt-ügyekhez. Az interchange díj volt az az elem, amit meg lehetett ragadni versenyjogi szempontból, ezért ez került a vita középpontjába. Korábban a kártyatársaságok banki egyesületi formában funkcionáltak, így az interchange díjat fel lehetett fogni a bankok közötti megállapodásként, és el is kezdték vizsgálni, mint a piaci versenyt esetleg korlátozó megállapodást. Az európai szabályozó úgy érezte, hogy nem tudja hatékonyan szabályozni versenyjogi eszközökkel a kártyapiacot, ezért 2011-13 környékén elindult egy új irányú gondolkodás, hogyan lehetne ezen változtatni.

Magyarországon pár évvel ezelőtt a két legnagyobb kártyatársaság, a Visa és a Mastercard interchange díjai eltértek, ami végső soron a Mastercardnak kedvezett. Hogyan alakult ki ez a helyzet, és mi lett a megoldás?

Nagyjából 10 évvel ezelőtt született a Mastercarddal szemben döntés uniós szinten az interchange díjak mértékéről, a Visa oldalán ugyanebben a kérdésben elsősorban vállalások történtek az EU felé. Magyarországon pont az európai ügyeknek a diszkrepanciája miatt kialakult egy nagyon fura piaci helyzet, ahol az egyik kártyatársaságnál szabályozott volt a díj, a másiknál nem. A Visa vállalta az EU-s dimenzióban, hogy mindenhol, ahol ő maga állapítja meg a díjat, ott alacsony lesz, és ide tartozott Magyarország is. A Mastercard esetében az Európai Bizottság arról határozott, a társaság díjain változtatni kell, ezért a Mastercard önként csökkentette a crossboarder tranzakciókra vonatkozó díjakat, de a belföldi díjakra ez nem vonatkozott, ez okozta a szokatlan helyzetet.

Európai szinten látták a veszélyeit, kockázatait, hogy az interchange díjakat nagyon nehéz versenyjogilag kezelni, mert 30 éve pattog a labda ide-oda a versenyhatóságok és a kártyatársaságok között. Ez vezetett 2015-ben az első európai interchange szabályozáshoz, ami egyrészt a lakossági interchange-nél 0,2, 0,3 százalékos sapkákat állapított meg, a kereskedelmi kártyákat viszont nem szabályozták, mondván, hogy az teljesen másfajta piac. Az interchange szabályozásban benne volt, hogy újra kell vizsgálni bizonyos időközönként, jól működik-e, kell-e valamit változtatni a szabályokon, és ez az időszak most jött el. Az Európai Bizottság idén kezdte el felülvizsgálni az interchange szabályozást, az Ernst and Youngot bízták meg, hogy készítsen egy hatástanulmányt, hogy beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket a szabályozás.

Ez a tanulmány még nem készült el?

Nem, talán év végére készül el, az eredménye publikus lesz. Ilyenkor jellemzően egy hónapot ad a Bizottság a piacnak, hogy véleményezze, és várhatóan jövő év elején ölt végleges formát a tanulmány. Ez egy érdekes folyamat lesz várhatóan a következő 2-3 évben, és a mi várakozásunk, hogy 2022 elejére lehet ebből egy új hatályos szabályozás. Egyesek már most azon az állásponton vannak, hogy szabályozói úton tovább kellene csökkenteni a kereskedők kártyaelfogadási költségeit, de az európai szabályozónál nem a kereskedő érdekét nézik elsősorban, hanem a fogyasztó érdekét. Az a nagy kérdés ebben a hatástanulmányban is, hogy sikerült-e az interchange díjak korlátozás által a fogyasztói díjakat csökkenteni. Egyrészt volt-e csökkenés a kereskedők oldalán a díjakban, és ha igen, akkor ezt továbbadták-e a fogyasztóknak. Ha esetleg azt fogjuk látni, hogy a kereskedők jobban jártak, de nem történt árcsökkenés a fogyasztói oldalon, akkor felmerül a kérdés, hogy mi volt az értelme a szabályozásnak.

Milyen eredményre számít az új szabályozás kapcsán?

Még a folyamat elején tartunk, de úgy látjuk, elsősorban Brüsszelben és néhány nagyobb piacon, Londonban, Párizsban, erős nyomás van a szabályozókon, hogy tovább csökkentsék a díjakat, amikkel a kereskedők szembesülnek. Egyrészt látunk olyan típusú véleményeket, hogy a lakossági interchange díjakat tovább kellene csökkenteni, akár nullára, illetve felmerült, hogy a vállalati kártyákat is szabályozni kellene, ami kimaradt az előző szabályozási körből. Mi azt gondoljuk, az interchange díjnak fontos szerepe van a rendszerben, mert ez egy kiegyenlítő mechanizmus, ezzel lehet ösztönözni a kibocsátói oldalt ezen a többoldalú piacon. Alapvetően az látszik, hogy az árszabályozás kérdése továbbra is napirenden van Brüsszelben, akár az interchange díjakon túl is.

Mi a Mastercard álláspontja az árszabályozás kérdésében?

Azt gondolom, hogy sem 2019-ben, sem a jövőben nincs helye a pénzforgalmi piacon az árszabályozásnak. Az árszabályozás tipikusan az az eszköz, amit csak a természetes monopóliumok, illetve a súlyosan versenyhiányos piacok esetében lehet esetleg használni, mivel minden egyéb esetben komoly mértékben torzítja a piaci versenyt, és nagyon nehéz jól csinálni. A pénzforgalmi piac pedig részben a piaci folyamtoknak, részben a technológiának, részben a piacnyitó szabályozásnak köszönhetően (lásd PSD2) egyre versenyzőbbé, egyre dinamikusabbá válik. Elég csak körbenézni, és már nem csak kártyatársaságokat látunk, hanem tech-óriásokat, fintech cégeket, innovatív bankokat, de akár hagyományos banki szereplőket is olyan új lehetőségekkel, amilyen az azonnali fizetés is. Mi mind egymással is versenyzünk, de a legtöbb országban – így itthon is – mindannyiunk fő versenytársa továbbra is a készpénz. A blockchain technológiáról és az elektronikus valutákról pedig még nem is beszéltem. Egy ilyen dinamikus, gyorsan változó, és egyre jobban megnyíló fizetési ökoszisztémában semmi értelme az árszabályozásnak, sőt, kifejezetten káros, és a hatóságoknak arra kell inkább összpontosítaniuk, hogy megteremtsék mindenki számára az egyenlő versenyfeltételeket.

Az interchange díj mire jó?

Az interchange díj a bankok közötti elszámolásban jelenik meg, és kulcs eleme annak, hogy a kártyakibocsátói oldal részt vegyen a piacon, érdekelt legyen kártyák kibocsátásában. Az interchange díj egészséges mértékét nem lehet egységesen meghatározni, mert minden nemzeti piac más fejlettségi szinten van. Illetve attól, hogy egy piacon majdnem minden felnőtt lakos rendelkezik egy bankkártyával, az nem azt jelenti, hogy a kártyakibocsátóknak innentől kezdve nem kell keresniük a kártyakibocsátáson. Nem minden kártyakibocsátó elfogadó is egyben, ezért hosszú távon az interchange díjjal lehet fenntartani az ösztönzést kibocsátói oldalon. Magyarországon koncentrált az elfogadói piac a kibocsátóihoz képest, ráadásul a bankok egyre többször kiszervezik az elfogadói üzletágat: megjelentek a piacon a crossborder elfogadók, a bankok pedig megmaradnak a kártyakibocsátásnál.

Az ATM-es díjak területén milyen trendeket lehet látni?

Az ATM-ek esetében az infrastruktúra fenntartása nagyon költséges, a gépeket folyamatosan fel kell tölteni készpénzzel, ezzel szenvednek is a bankok, hogy nem igazán gazdaságos fenntartani ezt az infrastruktúrát. Nekünk van egy megoldásunk erre, ami már sok országban működik, és itthon is próbálkozunk vele, ez a „purchase with cashback”, a vásárláskori készpénzfelvétel. Amikor egy boltban háromezer forintért vásárolsz, azt mondod a pénztárosnak, hogy tízezret húzzon le a kártyádról, és hetet visszakérsz. Ennek persze van egy felső korlátja, nehogy készpénz-likviditási gondot okozzon a boltokban, és ez nem is egy kötelezően nyújtandó szolgáltatás. A pénztáros bármikor azt mondhatja, hogy most nem tudok adni, mert nincs elég készpénzem. De ez egy jó megoldás, hogy az olyan helyeken kiegészítse az ATM-infrastruktúrát, ahol nem éri meg ATM-et üzemeltetni.

Az egyik kiskereskedelmi bolthálózatnál ezt bevezették pár éve, de gyorsan meg kellett szüntetni, mert nem volt meg a szolgáltatás jogszabályi háttere. Ez változott azóta?

Lehet ilyen szolgáltatást nyújtani ma Magyarországon. Ha okosan csinálja egy bolt, akkor jól jár vele, és a nap végén kevesebb készpénzt kell bevinnie a bankba. Összességében a modell nagyon hasznos lehet egy olyan piacon, ahol vidéken komoly probléma a készpénzfelvételi infrastruktúra üzemeltetése. Továbbá azáltal, hogy így hatékonyabbá válhat a kereskedő készpénz-menedzselése, illetve minden készpénzfelvétel egy vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódik, összességében csökken a készpénzforgalom a gazdaságban. Ezt a nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják.

Ha engedélyezik és valóban elindul a Facebook Libra projektje, az milyen változásokat hoz a pénzforgalomban?

Talán még korai erről beszélni, mi egyelőre nyitottak vagyunk, követjük a projektet, és az is benne van a pakliban, hogy részt veszünk valamilyen módon a létrehozásában. A szabályozók nagy fenyegetettséget látnak benne, erősek a hangok, hogy ezt csírájában meg kell fogni szabályozási oldalról. Meg is bízták az európai versenyhatóságot, hogy vizsgálja meg a Facebook Librát preliminárisan, ami nagyon ritka, hiszen a versenyhatóságok ex post szokták vizsgálni az ügyeket. Az biztos, ha a Libra elindul, az teljesen megváltoztathatja az iparágat, és sok szereplőnek újra kell gondolnia, hogy hogyan működik, mivel foglalkozik. Ami biztos, hogy számunkra továbbra is prioritást fog élvezni, hogy olyan megoldásokhoz adjuk a nevünket, amik a lehető legbiztonságosabbak a pénzforgalomban résztvevő minden fél számára, a lehető legjobb ügyfélélmény mellett.