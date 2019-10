Százezrek munkahelyeit fenyegeti Magyarországon a negyedik ipari forradalom - mi lehet a megoldás?

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

A Magyarországon gyártott autók egyik nagy vonzereje a nyugati fogyasztók szemében, hogy kézzel rakjuk össze az itt készült járműveket, most viszont a robotizáció azzal fenyeget, hogy eltünteti a kézzel végzett munkát. Mindez nem jelent végzetes veszélyt Kováts-Megyesi Balázs, a Plant Design létesítménytervező vállalat vezérigazgatója szerint, aki úgy véli, hogy, a nagyvállalatok fókuszában lévő automatizáció teljesen újfajta munkahelyeket teremthet, sőt, még a munkaidőnk is csökkenhet, viszont nem jelent megoldást az alapjövedelem a robotok terjedése miatt kialakult esetleges munkanélküliségre. A szakember elmondta azt is, hogy Magyarországon már most is rengeteg fejlett ipari megoldás létezik: okosgyárak, fejlett létesítményirányító rendszerek, sőt, a Plant Design drónjai már képesek előre programozott útvonalakon, önállóan haladni és felvételeket is készíteni.