Kínának lesz egy-két szava az elektromosautó-forradalomhoz

Párizsban a European Utility Week-en jártunk, ahol elhangzott, hogy Kína a ritka földfémek uraként kontrol alatt tarthatja a világ akkumulátorgyártását, a PPA-k lehetnek a zálogai az európai megújulóenergia termelés növekedésének, az LNG megnövekedett szerepe megszüntetheti a kontinensek gázpiacainak árkülönbségeit, és vigyázó szemeinket továbbra is Kínán érdemes tartani.

Mi az az Európai Közműszolgáltatók Hete (European Utility Week)?

Jelenleg Párizsban került megrendezésre a hatalmas méretű rendezvénysorozat, melynek jövőre Milánó adhat otthont. A konferencia és kiállítás nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy 100 ország 800 kiállítója vesz részt rajta, és 18 000 ember látogatja nagyságrendileg a nívós eseményt.

Az embernek esélye sincs bejárni az egészet, azonban erősen szűrnie is kell az előadások tekintetében, ugyanis legalább kilenc helyszínen 14 előadás ment párhuzamosan. Ez úgy volt lehetséges, hogy valamely helyszín meg volt felezve, így egyszerre két előadó is meg tudta osztani mondandóját a közönségével. Számunkra a legérdekesebb az energiapiacok témája volt, így alább ezekről gyűjtöttünk össze kis ízelítőt.

A megújuló áramszerződések (PPA) növekvő szerepe

Az első előadást Domenico de Luca, az Axpo Solution vezérigazgatója tartotta meg.

Véleménye szerint a megújulók előretörése három nagy mérföldkőnek köszönhető:

a historikusan alacsony tőkeköltségnek,

a jelentős technológiai fejlődésnek,

és az EU globális klímapolitikájának.

Egyre többet hallunk az úgynevezett PPA-król (Power Purchase Agreement), melyek elektromos áram vásárlási szerződések, és a villamos energia fogyasztója és a megújuló energia termelője között kerülnek megkötésre. Szerepük azért fontos, mivel már egy megújuló projekt építését megelőzően el lehet adni a jövőben várhatóan megtermelt áramot, így akár már projekthitelt is fel lehet rá venni. 2020 és 2030 között a megújuló beruházások 58 százaléka a PPA séma használatával épülhet az Axpo szerint. A fix árak maradhatnak továbbra is a legnépszerűbbek a felek között, de a változó, indexált árak is egyre inkább teret nyerhetnek, és jellemzően 5-10 éves időtartamra köttethetnek.

Az Axpo szerint zöldenergiában túlkínálat alakulhat ki rövidtávon a gyorsan épülő megújuló projekteknek köszönhetően, azonban hosszabb távon ez normalizálódhat, ugyanis egyre több vállalat szeretné magát várhatóan zöld elektromos árammal ellátni, a végfelhasználók növekvő környezettudatosságának köszönhetően.

Egyre nagyobb lehet a volatilitás a német baseload áramtermék árában, a megújuló energiatermelést jelentősen befolyásoló időjárási faktor növekvő szerepe miatt. Alapvetően kijelenthető, hogy egyre inkább az időjárás határozhatja meg majd a villamosenergia nagykereskedelmi árát.

A növekvő megújulóenergia termeléssel párhuzamosan egyre több tárolói kapacitásra lenne szükség, melyet a hegyi vízerőművek növekvő száma oldhatna meg, Norvégiában ebből például rengeteg van. Az akkumulátorok további fejlődése is szállíthat megoldást, de az Axpo szerint a gáznak nőhet leginkább az áramtermelés kiegyensúlyozásában betöltött szerepe, és azon belül az LNG-nek, mivel azt könnyű tárolni folyékony formájának köszönhetően. Véleményük szerint az LNG lehet a hídja a jelen energetikai átalakulásának, amikoris a megújuló energiatermelés veszi át a stafétabotot a fosszilisektől.

Az LNG teremtheti meg a gáz egységes globális árát

A második előadást Molnár Gergely tartotta a szekcióban, aki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) gázpiaci elemzője. Viccesen megemlítette, hogy a legutóbbi előadását a klímaaktivisták megakadályozták, ugyanis elözönlötték a termet, de most eléggé el voltunk szeparálva ahhoz, hogy ez ismételten ne tudjon megtörténni, így Gergely zavartalanul megtarthatta előadását.

2018-ban a gáz adta az energiafogyasztás növekedésének a felét, melyen belül nem meglepően az Egyesült Államok és Kína adta a bővülés nagyrészét. 4,6 százalékkal nőtt 2018-ban a gázkereslet, a növekedés 40%-a Kínából jött, és leginkább az ipari szektornak volt köszönhető, illetve széntüzelésű áramtermelés gáztüzelésűre cserélésének.

Az ipar adhatja továbbra is globálisan a növekedés 40 százalékát 2019-23 között, a kínálat növekedése pedig Egyesült Államokból és Kínából jöhet, akik ketten a termelésnövekedés több mint 50 százalékát tehetik ki.

2016-18 között az LNG kereskedelme átlagosan 10 százalékkal nőt Európában, azonban a cseppfolyósított gázszállítások háromnegyede továbbra is Ázsiába megy, 20 százalék célozza csupán Európát. Európában is az egyik fő keresletnövelő tényező a széntüzelésű erőművek kivezetése lehet, cserében a gázos termelés ennek következtében növekedhet.

Kína és a fejlődő ázsiai régió lesz várhatóan a felelős a gázkereslet növekedésének 85 százalékáért 2018-24 között, és az USA adhatja a kínálat bővülésének legnagyobb részét. Statisztikailag megállapítható, hogy nőtt az elmúlt években az LNG szerződések időtartama, volumene és rugalmassága is.

A nagyobb lokális gázcsomópontok (hubok) spot (azonnali) gázárai konvergáltak idén egymáshoz, az ázsiai piacok prémiuma eltűnt, sőt 2010 óta nem volt olyan, hogy a holland TTF az amerikai Henry Hub ára alá essen. Az LNG-nek köszönhetően megszűnhetnek a lokális gázpiacok közötti árkülönbözetek. Az egyetlen kivételt a japán árak szolgáltatják, melyek még mindig az egekben tartózkodnak az olajindexált árazásnak köszönhetően, azonban az IEA várakozása szerint Japán felhagyhat ezzel a gyakorlattal, melynek következtében megszűnhet a japán piac árprémiuma.

Hatalmas növekedés előtt az európai LNG piac

Roxana Caliminte tartotta meg a harmadik előadást a Gas Infrastructure Europe-tól (GIE). A szervezet a gázszállítókat, gáztárolókat és az LNG infrastruktúra tagjait képviseli Európában. 16 cég a tagja szervezetnek, azonban összességében az európai LNG kapacitásnak a 90 százalékát fedik le.

Jelenleg 29 nagy LNG terminál működik Európában, 3 építés alatt áll, 17 pedig még megépülhet terv szerint a közeljövőben.

Folyamatosan növekszik Európa gázkereslete, a szénerőművek gáz alapú villanytermeléssel történő kiváltásának köszönhetően. Jelenleg a legnagyobb LNG importőrök a spanyolok, törökök, franciák, olaszok és az Egyesült Királyság. A szállítmányok nagy része pedig Oroszországból, Katarból, az Egyesült Államokból és Nigeriából érkezik.

Európa évente 241 milliárd m3 gázt lenne képes fogadni cseppfolyósított állapotban.

Kína még mindig hatalmas szénfelhasználó, és a ritka földfémek ura is

A Capgemini előadója zárta a szekciót, ahol rengeteg érdekességet megtudhattunk. 2018-ban éves alapon 13%-kal csökkent a naperőművek és a szárazföldi szélerőművek termelési költsége, a tengeri szélfarmoknál ez a szám csak 1 százalék volt.

Az akkumulátorgyártás költsége is meredek csökkenést mutatott az elmúlt években, csupán tavaly 18 százalékkal mérséklődött a lítium-ion típusok előállítási összege.

131 milliárd dollár nap- és 129 milliárd dollár szélerőmű befektetés történt 2018-ban, amiből messze Kína hasította ki a legnagyobb részt, az Egyesült Államokat szignifikánsan maga mögé utasítva. Egyre inkább az körvonalazódik, hogy a nap és szélenergia válhat a legolcsóbb áramtermelő eszközökké.

A világ éves szénfelhasználása 4 százalékkal nőtt éves alapon 2018-ban, ugyanis Kína áramtermelésének még mindig a 67 százalékát ez a nyersanyag biztosítja.

A ritka földfémek szerepe lehet érdekes a jövő tekintetében, ugyanis a tartalékok nagy részével Kína rendelkezik, és ezen alapanyagok elengedhetetlenek az akkumulátorok gyártásához.

A Capgemini nem vár jelentős technológiai áttörést az elkövetkező 20 esztendőben, a mesterséges intelligencia és a digitalizáció szállíthatja a főbb változásokat.

A Capgemini elemzésének főbb javaslatai a következők:

magas szén-dioxid kvótaárakat javasolnak, melyből a befolyó összegek 100 százalékát megújuló projektekbe kellene fektetni.

Véleményük szerint erős magántőke bevonásra is szükség van a klímapolitikai célok elérésének érdekében

A szén-dioxid földalatti letárolásának mennyiségét növelni kell (CCS)

A ritka földfémekért pedig harcba kell szállni Kínával.

Képek: Portfolio

Címlapkép: Sven Loeffler via Getty Images