A Nokia sorsára juthatnak a tradicionális energiaszolgáltatók

Párizsban, az Energy Utility Week-en jártunk, ahol jelentős figyelmet kaptak az energiaszektor diszruptorai. A tradicionális energiaszolgáltatóknak fel kell készülniük a kihívásokra, már csak idő kérdése, hogy az Amazon elkezdje áramértékesítését, a Shell pedig már szélessávú internetszolgáltatást is kínál. Egyedül a gyors digitalizáció és alkalmazkodóképesség mentheti meg a nagy közműcégeket.

Az IT-cégek, az autógyártók és az olajóriások jelentik a legnagyobb fenyegetést a közművekre

Tom Rowlands-Rees a Bloombergtől tartotta meg a szekció első előadását. Két dimenzióban vázolta fel az iparágak tradicionális életciklusát:

A technológia szempontjából új és régi technológiát különböztetett meg

a szabályozásnál pedig protekcionista és liberális megközelítést használt, azaz hogy mennyire egyszerű új belépőknek a piacra törniük.

Végkövetkeztetése a modelljének az volt, hogy az iparágak esetén csupán idő kérdése, hogy a változás végig menjen mind a 4 negyeden. Az a historikus megfigyelés, hogy teljesen mindegy, hogy a szabályozói környezet protekcionista vagy liberális, amennyiben belép egy új technológia, az általában szabályozói változást is hordoz magával, és előbb utóbb ismét elavul, ez a piac törvénye.

Megállapítható, hogy 2019-ben az új belépők nagyrésze az elektromos autók töltésére specializálódott. Amennyiben a közmű iparágra fókuszálunk, az IT, az olajóriások, és az autógyártók jelentik aktuálisan a legnagyobb veszélyt a közműszolgáltatókra. Ami még érdekes, hogy a potenciális kihívók mind nagyobb társaságok, mint a közműszolgáltatók, ezen belül is a technológiai óriások a legméretesebbek, elég csak az Apple-re és az Amazonra gondolni, melyek piaci kapitalizációja 1000 milliárd dollár körül mozog. Ezzel szemben az egyik legnagyobb európai közmű társaság, az Enel „csupán” 70 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik.

A tradicionális energiaszolgáltatók a Nokia sorsára juthatnak

Gerard Reid, az Alexa Capital társalapítója és tulajdonosa kijelentette, hogy a részvénypiac nem hisz a közműszolgáltatók jövőjében, elég ha az EDF, ENEL, RWE, EON részvényárfolyamára tekintünk az elmúlt években. A tradicionális energiaszolgáltatók régi rendszerekkel, konzervatív vállalati kultúrával és munkamódszerekkel dolgoznak.

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlődése jelenleg az igazi kihívás, mely radikális átalakítást hozhat az energetikai szolgáltatások piacán. Hangsúlyozta, hogy ennek a változásnak pozitív oldalai is vannak, ugyanis amennyiben a környezetet tekintjük, világviszonylatban minden évben egy lengyelországnyi terület válik terméketlen sivataggá. Az új generációnak már sokkal fontosabb a környezetvédelem, elég ha Gretara gondolunk.

Megállapítható, hogy Kína vezeti már a világon az innovációt, a mesterséges intelligenciában az Egyesült Államokat is túlszárnyalták. Kína technológiai előnyét jól példázza a globális elektromos-busz flotta piacon levő 99 százalékos részesedés elérése.

A legfrissebb becslések szerint a naperőművek termelési költsége 50%-kal eshet 2030-ra a mostani értékéről, melyben szintén Kínai vállalatok vették át a vezető szerepet.

Érdekes megállapítás, hogy a tradicionális energiaszolgáltatók azért nem fektetnek jelentősen megújuló energiába, mivel annyira magas a tőkeköltségük, hogy értékromboló lenne zöld energiatermelésbe fektetni, ugyanis a megújuló befektetések hozama nem érni el a befektetett tőke után elvárt hozamot.

Az olajóriások diszruptív hatására jó példa a Shell legutóbbi kampánya, melyben már olcsó internetszolgáltatást kínál, azért ez nem mindennapi egy tradicionális olajtársaságtól. A megújulók elterjedésével egyre inkább a decentralizált energiatermelés felé tolódik a rendszer, mely esetén jelentősen bonyolultabb lehet a hálózatmenedzsment, így a mesterséges intelligencia használata elkerülhetetlenné válhat, mely helyzetbe hozhatja a nagy technológiai cégeket a közművek kárára. Mindezek következtében a tradicionális energiaszolgáltatók meglehet, hogy nem fogják túlélni az előttünk álló változásokat, és könnyen a Nokia sorsára juthatnak.

Reid szerint a Microsoft és az Amazon, sőt a telekom társaságok is nagyon közel vannak ahhoz, hogy áramot értékesítsenek. Ne feledjük, hogy Magyarországon a Magyar Telekom értékesített is már gázt és áramot egy ideig. A Google már bent van az otthonunkba, rengeteg fogyasztói szokásunkat ismeri, így teljesen logikus lépés lenne részükről is a lakossági energiapiacra való belépés.

Az Alexa Capital szerint a szabályozás liberalizációja a közművállalatok erős visszaszorulását eredményezheti.

A Microsoft látja az energiaszolgáltatók jövőjét

Brian Marrs a Microsoft Energiapiaci igazgatója kihangsúlyozta, hogy a klímaváltozás áll minden átalakulás hátterében az energiaszektorban.

Egyelőre a nagy technológiai cégek még csak a saját karbon lábnyomukat próbálják csökkenteni, melyet jól mutat, hogy 2020-ra a Microsoft felhőrendszer energiafelhasználásának 60 százaléka megújuló energiaforrásokból származhat, és pár éven belül elérhetik a 100 százalékot. A Microsoft szerint azonban van jövője a tradicionális energiaszolgáltatóknak, és abban tudják őket leginkább támogatni, hogy digitalizálják őket.

Képek: Portfolio

Címlapkép: Francis Dean/Corbis via Getty Images