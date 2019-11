Kiakadtak az arabok, nemet mondtak az amerikaiak pénzére

Hétvégén friss hírek érkeztek a szaúdi állami olajvállalat tőzsdére viteléről, mellyel kérdésessé vált, hogy sikerül-e megdönteni az Alibaba által tartott rekordot. Végül a magasabb árazás fontosabbnak bizonyult a nemzetközi befektetői réteg választása helyett, főleg miután az Aramco elnöke frusztrálódott az amerikai befektetési bankárok által javasolt 1100 milliárd dolláros értékeltség hallatán. Most összeszedtük a legfrissebb és legérdekesebb tudnivalókat az Aramco tőzsdei bevezetésével kapcsolatban.

A hétvégi fejlemények

Szombaton a világ legnagyobb befektetési bankárai gyűltek össze Rijádban, és Yasir al-Rumayyannal, az Aramco elnökével tárgyaltak. Rossz híreket hoztak Szaúd Arábiának a vendégek, ugyanis arra jutottak, hogy a nemzetközi befektetők messze nem hajlandóak 2000 milliárd dollár környékére értékelni a hatalmas olajtársaságot. Sőt amikor Rumayyan meghallotta a 1100-1200 milliárd dolláros fair árat, felettébb ideges lett, és faképnél hagyta a már 5 órája várakozó bankárokat. Mindezt azután tette, hogy a megbeszélés nagyságrendileg 10 percig tarthatott. Ezután ismét bizonytalanságban repülhettek haza a Bank of America, Morgan Stanley és a Citi menedzsrei.

Vasárnap döntött Rumayyan, miszerint csak a helyi befektetőknek ajánlja fel a jegyzésben történő részvételt, így csupán a cég 1,5 százaléka kerülhet tőzsdére, ami az eredeti 5 százalékos terveknek csak egy töredéke, mellyel 100 milliárd dollárt tervezett volna bevonni az arab ország ambiciózus gazdasági átalakulási terveinek finanszírozására.

A nagy dilemma

Alapvetően két opció közül kellett választania a szaúdi vezetésnek:

Vagy 1500-1600 milliárd dolláros értékeltség mellett nemzetközi befektetők bevonásával is megtartják a kibocsátást Vagy csupán a lokális, hazafiasabb befektetőket célozzák elsősorban, kisebb kibocsátással, de cserében magasabb, 1700 milliárd dollár körüli értékeltségen. A potenciális főbb befektetők között találhatjuk Mohammed herceg antikkorrupciós kampányának nyertesei között található módosabb réteget.

Az utóbbit választotta az Aramco elnöke, mellyel így is jócskán túlszárnyalhatja az olajtársaság az Apple értékeltségét. Így csak a rijádi tőzsdére kerül végül terv szerint bevezetésre az olajpapír decemberben, melyért korábban számos nemzetközi börze versenyben volt.

A lokális befektetőket támogatva könnyítettek a hitelezési feltételeken, ezúttal a készpénzbefektetések kétszereséhez lehet már hitelhez jutni, azaz háromszor annyi Aramco részvényt tudnak így vásárolni a helyi lakosok, mint amennyi pénzük van. A korábbi szabályozás értelmében csupán kétszer annyit tudtak volna. Ezenfelül az állam már háromszor vágott az Aramco adókulcsán, illetve bónusz részvényeket ajánlott fel a cég vezetése azon kisbefektetőknek, akik hosszabb távon is tartanák részesedésüket.

Lesz-e csúcsdöntés?

A másfél százalékos pakett bevezetésével és az 1600-1710 milliárd dolláros ársávval kalkulálva 24 és 25,6 milliárd dollárnyi pénz folyhat be a szaúdi államhoz, mely esetben még kérdéses, hogy sikerül-e túlszárnyalni az Alibaba 2014-ben felállított 25 milliárd dolláros bevezetési rekordját. Piaci szakértők szerint a csúcsdöntésre jó esély lehet, ugyanis a helyi befektetők mellett jelentősebb állami befolyással rendelkező cégeket is megcéloztak, melyek között mindenképpen meg kell említeni Kuwaitot, Abu Dhabit, Kínát és az oroszokat. Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Japán befektetői viszont teljesen kizárásra kerültek, valószínűsíthetően a csalódást keltő árazás okán. Tegnap lemondásra is kerültek a Londonban és egyéb európai nagyvárosokban a hétre tervezett road show-k.

Nem lesz olcsó a papír

2020-ra az Aramco vezetése 75 milliárd dolláros osztalékígéretet tett, azonban ez a tervezett 1700 milliárd dolláros árazással kalkulálva csupán 4,4 százalékos osztalékhozamnak felelne meg, mely jelentősen elmarad a nemzetközi nagy olajtársaságok hasonló mutatóitól, mely az Exxon esetén 5 százalék, a Shellnél pedig 6,4 százalék. Ezenfelül még P/E és szabad cash-flow alapú értékelés esetén is prémiumot tartalmazna az Aramco ára a többi tőzsdén jegyzett olajtársasággal szemben. A nagyságrendeket szemléltetve azonban érdemes hozzátenni, hogy az Aramco 2018-as profitja akkora volt, hogy összességében az Apple, a Google és az Exxon triója tudta volna szállítani ugyanazt a mennyiségű nyereséget. A szaúd-arábiai olajtársaság 2018-ban 315 milliárd dollár bevételt és 111 milliárd dollár profitot termelt.

Amennyiben ragaszkodtak volna a szaúdiak az 5 százalékos csomag piacra dobásáról, a befektetési bankárok piaci igényfelmérése alapján 1100-1500 milliárd dolláros értékeltségig kellett volna engedni az árat, és Szaúd-Arábiának egyelőre ennyire nem sűrgős pénzhez jutnia.

Futurisztikus város épülhet

A részvénykibocsátásból befolyt összeg az állami befektetési alapba kerülhet, melynek már így is elég merész nemzetközi befektetései vannak, név szerint 45 milliárd dolláros részesedése a Softbank Vision alapjában, 3,5 milliárd dollár az Uberben, és 500 milliárd dolláros értékben tervez építeni egy futurisztikus várost az országban.

Már közel 4 éve téma az Aramco tőzsdérevitele, azonban most már több jel is arra utalt, hogy ezúttal Szaúd-Arábia komolyan gondolja a dolgot. Elég, ha csak a közelmúltban eltávolított olajminiszterre gondolunk, akinek a helyére a Mohammed herceg egyik rokona került.

A kibocsátás részletei

30-32 riálos áron kerülhetnek jegyzésre a papírok, melyek nagyságrendileg 8 dollárnak felelnek meg.

December 5-én fogja az Aramco nyilvánosságra hozni a végső, elfogadott árat.

Az első tőzsdei kereskedési nap dátumát még mindig homály fedi.

Kockázatok

1600-1700 milliárd dolláros értékeltség esetén az osztalékhozam már alacsonyabb lenne a nemzetközi szektortársak, mint az Exxon, Chevron, BP, Shell átlagánál.

Állami többségi tulajdonos révén kockázat a nem tiszta profitmaximumra törekvő működés, egyéb állami és politikai célok kerülhetnek előtérbe.

A szeptemberi dróntámadások után benne van a pakliban több hasonló incidens a jövőben.

Az olaj keresleti oldalának gyengülése, a fosszilis üzemanyagoktól történő világszintű elfordulás a klímaváltozás megfékezése érdekében. Azonban érdemes megjegyezni, hogy egy drasztikus olajkereslet és olajárösszeomlás során is versenyképes maradhat az Aramco, ugyanis a legalacsonyabb termelési költséggel rendelkezik az iparágban, így a drágább termelők kárára juthat piaci részesedéshez.

