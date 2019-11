Most érdemes figyelni: fülescsésze az Alteo grafikonján

Ritka pillanat, amikor mind a fundamentális, mind a technikai faktorok egy irányba mutatnak egy részvény esetén, ráadásul még egy jó kockázat-hozam arány is elérhető lehet jelenleg az Alteo papírjaival.

Kedvező fundamentumok

Az Alteo menedzsmentje a hétfőn megrendezésre kerülő Portfolio klubon 7,1 milliárd forintos EBITDA-t prognosztizált 2024-re.

Az elkövetkezendő 5 évben akár 20 milliárd forintos befektetési (capex) tervet is elképzelhetőnek tartanak, tehát a növekedési sztori tovább folytatódhat.

Az egyetlen elemzőház az MKB amely publikusan követi a papírt, november 26-án este a modelljét felülvizsgálat alá helyezte.

Az MKB jelenlegi célára 1049 forint, mely már a legutolsó 824 forintos záróárfolyamot tekintve is 27 százalékos felértékelődési potenciált rejt magába.

Feltételezhető, hogy az MKB emelheti a modellfelülvizsgálata során az Alteo célárát, ugyanis a korábbi modelljében 2023-ra csak 4 milliárd forintos EBITDA-val kalkulált, mely messze elmarad a hétfői 7 milliárd forintos menedzsment prognózishoz képest.

Igaz, az MKB korábbi modellje jóval kisebb, csupán 6 milliárd forint körüli capex-szel számol a 2020-23-as periódusra, míg a menedzsment 20 milliárdot jelzett előre, ami a soron következő években jelentősen visszavetheti a szabad cash-flow értékét.

Mindennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az Alteo feltételezhetően értékteremtő beruházásokra fogja költeni a megtermelt forrásait, mely a későbbiek során jelentősen nagyobb szabad készpénz áramlást eredményezhet.

Ennek következményeképp jelentős célárnövekedés érkezhet az MKB-tól az aktuális modellfelülvizsgálat végeredményeként.

Jó beszállási pont kínálkozik

Október végén 800 forint fölé tört ki az árfolyam, majd ezt követően vissza is tesztelte a korábbi komoly ellenállási szintet, majd ismét sikeresen elrugaszkodott róla felfele. Szerdán ismét a 840-es szint állította meg az emelkedést, mely a tegnapi nap folyamán 824 forintra lökte vissza az árfolyamot. Azonban a 824 forintos novemberi ellenállás már támasszá alakult, mely megfoghatja a tegnapi nap során kialakult egészséges korrekciót. Ezzel összességében egy fülescsésze formáció alakulhat ki november folyamán, mely amennyiben megvalósul, akár 880 forintra is lökheti az árfolyamot, mely új történelmi csúcs lenne. A bátrabbak 815 forintra is helyezhetik a stop szintüket, azonban a biztonsági játékosok is igen jó hozam-kockázat aránnyal szálhatnak be, ugyanis a 800 forint alá helyezett stoppal is közel 4:1 arányú nyereség-veszteség arány érhető el.