Futótűzként terjed a bankok halálos ellensége: hétköznapi magyarok ügyködnek a háttérben

Huszák Dániel

Influenszerek, MLM-guruk és egyszerű diákok is beszálltak a Revolut terjesztésébe, hiszen a fintechcég pénzjutalmat kezdett el osztogatni azoknak, akiknek az ajánlása mentén új ügyfeleket tudnak behúzni. A stratégia eddig kifizetődőnek tűnik: a díjmentes devizaváltással foglalkozó londoni startup futótűzszerűen terjedni kezdett Európában és ezen belül Magyarországon is. A Revolut fő vonzereje az, hogy szinte minden lényeges szolgáltatásukhoz hozzá lehet férni ingyenesen, de a díjmentes alapszolgáltatássokkal nem sokra megyünk sem akkor, ha gyakran járunk külföldön, sem akkor, ha egy magyar bankszámla alternatívájaként akarjuk használni: ha egyszer kimerítjük a díjmentes keretünket, még a banki díjaknál is magasabb költségekkel találhatjuk magunkat szembe.