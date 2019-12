Itt az újabb összeomlás: hidegzuhanyként érte a befektetőket a vezér távozása

Hatalmasat zuhant a brit ruházati kiskereskedelmi cég árfolyama kedden, miután a Ted Baker bejelentései valósággal sokkolták a befektetőket. A cég elnöke és vezérigazgatója távozik posztjáról, a vállalat az előrejelzései visszavágása mellett átmenetileg felfüggesztette az osztalékfizetést. A Ted Baker árfolyama a hírekre több mint 35 százalékot esett.

A menedzsment emellett átmenetileg felfüggesztette az osztalékfizetést, és a társaság felkért egy független tanácsadócéget, amely többek között megvizsgálja majd a Ted Baker által követett üzleti modellt és a vállalat működési hatékonyságát is.

Az elmúlt hónapok során már több rossz hír is érkezett a cégtől, a Ted Baker árfolyama október elején egy nap alatt 40 százalékot esett, miután a piaci szereplők csalódottan fogadták a vállalat első féléves számait és a cég profit warningját. A társaság részvényei december elején is nagyot estek, miután a cég arról tájékoztatta a piaci szereplőket, hogy akár 25 millió fonttal is túlbecsülhették a készleteik értékét.

A Ted Baker mai bejelentéseit igen rosszul fogadták a befektetők, a részvényárfolyam 35,6 százalékot zuhant, majd a cég papírjai a korábbi nagy esés egy részét ledolgozva 16 százalékkal kerültek lejjebb.

