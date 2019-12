Nagy az egyetértés: a Mol hatalmas dobásra készül Horvátországban

A Mol bejelentette, hogy a horvát kormánnyal egyetértve 600 millió dollárt költ el az INA finomítóinak korszerűsítésére. Pénzügyileg nagyon hamar megtérülő beruházásról lenne szó, azonban az INA körüli bizonytalanságok már árnyalják a képet. Kicsit körüljártuk, hogy miről is lenne szó.

Régóta van már róla szó

Nem újkeletű az ötlet, hogy az INA finomítóival kezdeni kellene már valamit, ugyanis az elmúlt tíz esztendőben masszívan veszteséges volt a horvát finomítói és kereskedelmi tevékenység.

Forrás: INA

Eddig nem volt egyetértés a horvát kormány és a Mol között a finomítók jövőképéről, ugyanis a Mol be szerette volna már régóta zárni a sisaki létesítményt, amit a horvát kormány stratégiai okok miatt ellenzett. Most úgy tűnik mégis valahogyan sikerült dűlőre jutniuk a feleknek a kérdéskörben, ugyanis amit a horvátok Sisak bezárásával veszítenek, azt visszakaphatják a Rijekai finomító korszerűsítésével és fejlesztésével.

Fél poliolüzemnyi beruházás

Igen jelentős beruházási összegről beszélünk, 600 millió dollárról, melynek a finanszírozásának nagyrésze 2019 és 2021 között fog megvalósulni. A poliol projekt kerül 1,2 milliárd eurójába a hazai olajtársaságnak, mely eddig a történelme során a legnagyobb organikus beruházása a Molnak.

Forrás: Mol

Mindezek következtében 300 millió dolláros negatív cash flow-val számol kumuláltan a Mol a 2019-23-as periódusban.

Forrás: Mol

Miért jó ez a beruházás az INA-nak és ezzel a Molnak?

Az INA-nak két finomítója van, az egyik Sisakban található, a másik Rijekában. Átlagosan az INA finomítás és marketing divíziója évente 90 millió dolláros veszteséget termelt az elmúlt 10 évben, mely a Mol tervei szerint a két létesítmény átalakításának köszönhetően 100 millió dolláros pozitív EBITDA termelésbe fordulhat át 2023-tól. Ezzel a szemüveggel szemlélve

valóban nagyon jó projektnek tűnik a beruházás, ugyanis 2023-tól a 600 millió dolláros tőkeinjekció évente 200 millió dollárral javíthatja a Mol EBITDA-ját, mely 3 éves megtérülési időnek felel meg.

Rijeka

A rijekai finomítóban egy késleltetett kokszoló felépítésére kerülne sor, mely jelentősen csökkentené a finomító fűtőolaj kihozatalát, és cserében nagy mértékben növelné a gázolajtermelését a finomított termékek palettáján belül.

Forrás: INA

Az új üzem évente 500 ezer tonna fűtőolajtól szabadítaná meg az INA-t, mely a fűtőolaj negatív finomítói marzsai miatt masszív veszteséget okoz folyamatosan az INA-nak. Ez különösen azért fontos, mivel a 2020 január elsejétől életbelépő IMO szabályozás miatt jelentősen profitábilissá vált a dízel kihozatala, ezzel szemben egyre nagyobb veszteségeket lehet realizálni a fűtőolajértékesítések során.

Sisak

A sisaki létesítmény pedig befejezheti a finomítási munkálatokat, cserében bitumengyártás folyhat a helyszínen, logisztikai csomóponttá alakulhat és kenőanyagokat állíthatnak elő a területen.

Mindeközben az INA eladása a levegőben lóg

Az INA eladása továbbra is terítéken van, amint egy pénzügyileg megfelelő ajánlatot kapna a Mol, meg is válna a horvát olajtársaságban levő részesedésétől. A 2030-as stratégiáját is úgy alakította ki a menedzsment, hogy már nem feltétlenül számítanak az INA-ra a jövőben.

A Mol két forgatókönyvet tart reálisnak az INA kapcsán:

A Mol irányításával piaci alapokon képes működtetni az INA-t Megfelelő áron értékesíti az INA-ban fennálló részesedését.

Ezenkívül még egy washingtoni választott bírósági ügy is folyamatban van a Mol és a horvát állam között, melyben bármikor születhet ítélet. A Mol még egy 2009-es ügy miatt perli a horvátokat, mivel állítása szerint vissza élt erőfölényével a horvát kormány, mellyel jelentős veszteségeket volt kénytelen elszenvedni a hazai olajtársaság az INA gázüzletágán belül. A vitatott összeg igen jelentős, elérheti az 1 milliárd dollárt is. Azonban a legvalószínűbb kimenet, hogy a per eredménye aduként kerülhet kijátszásra a Mol és a horvát kormány között az INA jövője kapcsán.

Címlapkép: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images