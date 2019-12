A főbb tényezők, amiket végig kell gondolj, mielőtt olajba fektetnéd a pénzed

Izgalmas év áll előttünk az olajpiac szempontjából, végigvettük a főbb faktorokat, melyek hatással lehetnek jövőre a fekete arany árfolyamára. Előfordulhat, hogy megtorpanhat az amerikai palaolaj termelés növekedése, a világgazdaság állapota továbbra is kulcskérdés lesz, jön az amerikai elnökválasztás, és egyre nő a világ klímatudatossága. Egy év múlva ilyenkor már okosabbak leszünk.

2019-ben megtörtént az olajtermékeket fogyasztók legnagyobb rémálma, Szaúd-Arábia egy dróntámadás áldozata lett, melynek következtében egyik napról a másikra 15 százalékkal ugrott meg a fekete arany jegyzése. Azonban egy hét leforgása alatt az árak többek nagy megkönnyebbültségére visszarendeződtek a támadás előtti szintekre, ugyanis nagyon hamar sikerült visszaállítani a termelést a korábbi mennyiségekre.

2019-ben szép teljesítményt tudott eddig felmutatni a nyersolaj ára, 20 százalékot meghaladó mértékben emelkedett, bár hozzá kell tenni, hogy épp tavaly év végén omlott össze az árfolyam, melyből valamelyest sikerült talpraállnia.

Az alábbiakban azokat a faktorokat vettük sorba, hogy mi befolyásolhatja lényegében a 2020-as év olajárfolyamát.

Az amerikai palaolaj forradalom megtorpanhat

Az elmúlt években hatalmas növekedést mutatott az Egyesült Államok palaolaj kitermelése,

2017-ben még a napi 9 millió hordót sem érte el az Államok olaj kitermelése, azonban így 2019 év végére már 12,5 millió hordós szinteket ostromolja a nyersanyag kihozatala.

A nagy kérdés, hogy meddig tud ilyen radikálisan növekedni az Egyesült Államok olajtermelése, ugyanis már most vannak jelei annak, hogy 2020-ban lassulhat, vagy akár meg is fordulhat a növekedési tendencia. A szektort uraló kisebb társaságok egyre nehezebben jutnak tőkéhez, mely visszahathat termelési szintjükre.

A Rystad Energy kalkulációja szerint az amerikai palaolaj befektetések idén 6 százalékkal estek éves alapon, 2020-ban pedig további 11 százalékkal mérséklődhetnek.

Gyorsulhat jövőre a világgazdaság?

Az olaj keresleti oldalát leginkább a globális gazdaság ereje befolyásolja. 2019 legnagyobb fenyegetése az eszkalálódó amerikai-kínai kereskedelmi háború volt, mely negatív hatást gyakorolt a világ növekedési ütemére.

Az oszakai kézfogás. Forrás: Sheng Jiapeng/China News Service/Visual China Group via Getty Images

Egyelőre úgy tűnik, a gazdasági expanzió jövőre sem fog megállni, azonban a gyengébb növekedési kép következtében 1 százalék alatt bővülhet a világ olajkereslete, mely 2014 óta nem látott gyenge érték.

Kínát és Indiát érdemesebb közelebbről szemügyre venni, ugyanis az olajkereslet növekedésének legjelentősebb részét ők szolgáltatják.

Kitartóan megy a kartellezés

2016 óta az OPEC és Oroszország fókuszában a fenyegető amerikai kihozatalnövekedés áll, és termelésvisszavágásokkal igyekeznek megfékezni a növekvő kínálati nyomást az olaj piacán. A legutóbbi decemberi ülésen újabb kvótacsökkentésről döntöttek a felek az olajár megtámasztása érdekében.

Az OPEC elemzői szerint a szervezet intézkedései hatására jövőre egyensúlyba kerülhet az olaj keresleti és kínálati oldala, természetesen amennyiben a tagok betartják vágási ígéreteiket. Véleményük szerint 29,6 millió hordó/nap lehet a kereslet jövőre a kartell termelésére, melyet az új kvótacsökkentésekkel terv szerint teljesíteni is fognak. Ilyen szempontból különösen jól jön a szervezetnek az iráni és venezuelai kőolaj kizárása a piacról, az amerikai szankcióknak köszönhetően.

Az amerikai elnökválasztás

Donald Trump alacsony olajárat, és ezáltal mérsékelt üzemanyagárakat ígért a választóinak, és már twitteren többször is jelezte szaúdi szövetségesének, hogy túlzónak tartja a fekete arany jegyzését.

Több elemző hisz abban az összeesküvéselméletben, hogy az OPEC legutóbbi ülésén azért csökkentett a termelésén most, mivel az amerikai elnökválasztás évében politikailag jóval nehezebb falat lett volna egy olajárakat emelő lépést végrehajtania.

Szaúd-Arábiának pedig több szempontból is érdeke, hogy Trump maradjon az elnök 2020 után is, elég ha csak az ősellenség Irán elleni amerikai politikára gondolunk.

Trump karácsonyi michigan-i kampánybeszéde. Photo by Scott Olson/Getty Images

Növekvő klímatudatosság

2019 volt az év, amikor a fejlett világban radikálisan klímatudatosabbakká váltak a befektetők. A legnagyobb európai olajtermelők egyre nagyobb nyomás alá helyeződnek, hogy valahogy zöldebbé tegyék tevékenységüket, illetve alternatív üzleti modelleken voltak kénytelek gondolkodni jövőjükre vonatkozóan.

Greta Thunberg beszéde a 2019 decemberi madridi klímakonferencián. Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Az egyik legnagyobb kockázata az erősödő zöld mozgalomnak, hogy a bankok össze fogják mosni az olajtermelőket a szénbányászokkal, és egyáltalán nem fognak finanszírozást biztosítani számukra.

Idén eléggé szenvedtek az olajtársaságok árfolyamai, melyen a relatíve alacsony árazási mutatóik és magas osztalékhozamuk sem tudott segíteni. Vajon 2020 hozhatja el a nagy olajtársaságok radikális átalakulását? Néhány elemző olyan messzire megy, hogy akár 2020 lehet az év, amikor a világ olajfogyasztása a csúcsra érhet.

Címlapkép: Citizens of the Planet/Education Images/Universal Images Group via Getty Images