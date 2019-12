Nem adja fel energetikai ambícióit az Opus

Frissen érkezett a bejelentés, hogy az Opus értékesítette a Mátrai Erőműben levő többségi részesedését az MVM-nek, és megtudtuk, hogy energetikai beruházásokra kívánják elkölteni a beérkező ellenértéket. A korábbi pletykák ellenére az Émász nem szerepel szorosan az akvizíciós célpontok között, az áram- és gázkereskedelembe is belépést tervez az társaság. A CIG Pannónia részesedéseket optimalizálhatják – Gál Miklóssal az Opus vezérigazgatójával beszélgettünk.

Nemrég érkezett a bejelentés, hogy az Opus eladta a Mátrai erőművet az MVM-nek. Miért döntött így a vezetés és pontosan mi került eladásra? Az erőműhöz tartozó napelemparkok is értékesítésre kerültek?

Egész pontosan az Opus Global valamint a STATUS Energy Magántőkealap, mint eladók adásvételi szerződést kötöttek az MVM-mel, mint vevővel a Mátrai Erőmű 72,66%-os közvetett tulajdoni hányadának az értékesítéséről. A lépés az energiadivíziónk újragondolásának keretében történt, az elkövetkezőkben a szolgáltatás és az energiakereskedelem felé nyitunk. Az energiatermelésben azért bennmaradunk, de elsősorban napenergia hasznosításában tervezünk növekedést, ami már érintheti az Opust is. Megemlítendő, hogy a naperőműparkok az Opus alapkezelője által kezelt alap tulajdonában maradnak, azok leválasztásra kerültek a Mátrai Erőműről. A bükkábrányi létesítmény már készen van, a halmajugrai pedig épül. De minden más átadásra került az MVM-nek, így a Geosol nevezetű társaság is, amely biomassza előállításával járul hozzá a Mátrai Erőmű károsanyag-kibocsátásának csökkentéséhez. Ez a cég nem volt benne a csomagban, amikor az Opus tavaly tulajdonrészt szerzett az erőműben. Örülünk, hogy az érdeklődők közül az MVM-mel állapodtunk meg.

Mennyiért adta el az Opus a Mátrai Erőműben levő részesedését?

Az eladási árról nem tudunk beszámolni, mert erre nem hatalmaz fel a szerződés.

Amennyiben ez nem publikus, akkor a 2018-as vételárhoz képest hogyan alakult az eladási ár?

A felek a vételárat üzleti titokként kezelik.

Már évek óta veszteséges az eszköz, nem könnyű egy ilyen beárazása.

Ugyanazzal a tanácsadóval dolgoztunk, mint amikor megvásároltuk az Erőművet. A tranzakciót alapvetően hozamalapon, eszközalapon értékeltük, figyelembe véve a jövőbeli lehetőségeket is. A Mátra az ország egyetlen olyan erőműve, amely semmilyen külföldi ellátástól nem függ. A hazai gázerőművekben alapvetően orosz gázt égetnek, a napenergia pedig jelenleg marginális szerepet tölt be a magyar áramtermelésben, természetesen időjárásfüggő és az energiatárolása még nem megoldott kellő hatékonysággal, bár folyamatos fejlődés mutatkozik e területen.

Készpénzben történik az erőmű ellenértékének kifizetése, vagy eszközökkel fizet az MVM?

Átutalásban fog történni az ellenértéknek a kifizetése, tehát nem eszközcseréről lesz szó, ez egy nettó eszközértékesítés.

Az opciók között szerepelt az erőmű megtartása?

Amikor megvettük az erőművet, hosszútávon számoltunk vele. A később megnyílt lehetőségeknél azonban realizáltuk, hogy szükséges a korábbi stratégiánk módosítása, hogy nagyobb mértékben koncentrálhassunk a szolgáltatási, elosztási- és kereskedelmi területekre.

Volt más potenciális vevő is az MVM-en kívül?

Több érdeklődő megkeresésünk volt, de az MVM-mel vittük végig a tárgyalásokat.

Mi változott az elmúlt két évben, ami miatt most mégis megválik az Opus az erőműtől?

Olyan lehetőségek nyíltak meg számunkra, amelyek korábban nem voltak adottak. Nagyobb fantáziát látunk a hálózatüzemeltetésben. Energiaszolgáltató egység a régióban gyakrabban eladó, energiatermelő egység jóval ritkábban, ezért úgy gondolom, jó döntést hoztunk 2017-ben, hogy megragadtuk a lehetőséget. Azonban az energetikai divíziónk fő célja, hogy régiós szereplővé váljon. A finanszírozó partnereink erre nyitottak, látnak bennünk fantáziát. Az, hogy a legutóbbi jelentős tranzakcióba az E.ON és az MVM mellé be tudtunk lépni harmadik szereplőként, jól mutatja a növekedő súlyunkat az iparágban, ehhez szükség volt az erőmű megvételére is. A Tigáz és a Titász között jelentős mértékű szinergia aknázható ki a szolgáltatási területeik közös és közeli részei révén, és például az egységes HR, helpdesk és egyéb háttérbeli irodai szolgáltatások révén.

Mire fordítaná az Opus az eladásból befolyó összeget? Csak energetikai beruházásokra vagy cégcsoport szinten is felhasználásra kerülhet?

Számos beruházási tervünk van, de az biztos, hogy az energetikai divízión belül szeretnénk a befolyó összeget elkölteni. Fontos cél, hogy a különböző divíziók közötti keresztfinanszírozásokat lecsökkentsük. Célunk a portfóliónk bővítése, például energiakereskedői aktivitással, saját fejlesztéssel és akvizícióval is juthatunk az Opus kereskedő társaságához. Ezen a területen nem annyira számottevő a kezdő ráfordítás, a vételár, mint például a Titász esetén, ahol eszközt vásárolunk. A kereskedőcégek működtetésében a szállítók felé biztosított garanciák jelentenek nagyobb terhet, azaz magának a finanszírozásnak a megoldása. Ezenkívül gáz- és villamosenergia szolgáltató társaságokat szeretnénk alaposan átnézni, akár külföldön is.

Az elmúlt hetekben arról szóltak a hírek, hogy akár nagyon súlyos szennyezések is történtek a Mátrai Erőműnél, a határérték többszörösét mutató mérési eredmények láttak napvilágot. Pontosan mi történt?

Összességében azt mondhatom, felelős tulajdonosként kezeltük a helyzetet, amelyhez hasonló előfordulhat az ipari létesítmények életében. Nem bagatellizáltuk a történteket, azonnal elrendeltük a szükséges biztonsági intézkedéseket, amit a katasztrófavédelem is megerősített. Az Erőmű azonnal lezáratta a szivattyúház környékét. A kiürített biztonsági zónát úgy jelölték ki, hogy annak határán a gázkoncentráció értéke mindig nulla legyen. Ennek köszönhetően a szabályosan végzett munka nem járhatott egészségi kockázattal. Az Erőmű a saját mérési eredményeit hiánytalanul átadta a hatóságoknak, biztosította a hatósági mintavételek elvégzéséhez szükséges feltételeket, dolgozóit pedig folyamatosan tájékoztatta a mérési adatokról, valamint az esetleges kockázatokról. Ugyanilyen felelősen jártak el a szakemberek az Őzse-völgyi tározó megtisztításakor. Minden lehetséges eszközt és módszert alkalmaztak annak érdekében, hogy megnyugtatóan rendezzék a 40 éve épült tározót, megfelelően kezeljék a vizét és eltávolítsák az iszapot. Ezt a munkát legutóbb 16 éve végezték el. Kijelenthetjük, hogy az üzemen belül, az ipari parban dolgozók és a lakosság sem volt veszélyben.

A Mátrai Erőmű eladásán kívül az Opus tervezi még más eszközök értékesítését is?

Igen, amennyiben nem a divízió stratégiájához kapcsolódik szorosan egy eszköz, akkor azokat céljaink elérése érdekében és tudatos stratégia mentén értékesítjük. Van egy ilyen vagyonhalmazunk, ebbe tartozott például az Appeninn, amiből végül megítélésem szerint elég jól, nyereséggel tudtunk kiszállni. Jelen pillanatban köztudottan a CIG Pannóniával állunk ilyen fázisban, és próbáljuk optimalizálni a társaságban levő részesedésünket. A kereszttulajdonlást megszüntetnénk a két társaság között, és összességében 10 százalék alá szorítanánk a CIG-ben levő részesedésünket is. Az értékesítés eredményén túl az is célunk, hogy ne függjön a mi eredményességünk és megítélésünk más, olyan tőzsdei cégek teljesítményétől, amelyek gyakorlati működése tőlünk független.

Mi igaz abból, hogy megvenné az Opus az Émász elosztóhálózatát?

Az Émászt jelen pillanatban nem vizsgáljuk, nem vagyunk bent adatszobában, nem zajlik jelenleg ott átvilágításunk. Nincs fókuszban a társaság. A Titász értékesebb számunkra. Attraktív lehetőséget jelent persze az Émász is, nyitottak vagyunk a felvásárlásokra, de előbb körbe néznénk regionálisan is, mert külföldön is találhatunk vonzó befektetési lehetőségeket. Ezzel szemben a megújuló energiában való terjeszkedésünket inkább magyarországi jelenléttel képzeljük el, a saját hálózaton belüli megújulókban látunk fantáziát.

Mi a fantázia a hálózatüzemeltetésben? Első ránézésre szabályozott, alacsony a megtérülés, kevés az upside.

Az elosztótársaságok egyik legnagyobb előnye, hogy a stabil megtérülésével a jövőbeli osztalékfizetésünk biztos alapját tudják képezni.

Az Opushoz igazolt Králik Gábor, a Magyar Földgázkereskedő korábbi vezérigazgatója, következik ebből, hogy az Opus a gázkereskedelemben is aktívabb lesz?

Az energiakereskedő társaságunk felépítésének tervében szerepel a gázkereskedelembe történő belépés is, azonban jövőre elsődleges feladata a divíziónak a Titász akvizíciójának sikeres lebonyolítása. Egyébként vannak forgatókönyveink vásárlásra és saját erős felépítésre egyaránt, a számunkra kedvezőbbet fogjuk megvalósítani.

5 év múlva milyen szerepe lehet az Opusnak a hazai energetikában?

Öt év múlva az E.ON és az MVM mellett mi szeretnénk lenni a három legmeghatározóbb, legjelentősebb energetikai szereplő egyike az országban. A cél eléréséhez még sok a tennivalónk, a Mátrai Erőmű értékesítésével jelenleg a Tigáz tulajdonunk marad ebben a divízióban, a Titász-tranzakció zárása 2020 végén várható, az energiakereskedő társaságunk felépítésében pedig a második negyedévben gyorsulhatnak fel látványosabban az események.

