Rekordok dőltek: a legnagyobb durranás a tőzsdei bevezetések történetében

Idén december 11-én rekord dőlt mind a tőzsdei bevezetések, mind a világon jegyzett legértékesebb vállalatok tekintetében. A Saudi Aramco minden téren a dobogó legfelső szintjére lépett, sőt a kezdeti nehézségek ellenére a történet végére még a szaúdi koronaherceg álma is beteljesült. Azonban a legtöbb elemző szerint nem ér 2000 milliárd dollárt a vállalat, csak idő kérdése mikor bukik ki az igazság.

Új rekord a tőzsdére vezetések történetében

A Saudi Aramco a részvényeinek tőzsdére vezetését az indikált 30-32 riálos ársáv tetején határozta meg, mellyel megdöntötte az Alibaba 2014-es rekordját, sosem volt még ekkora méretű tőzsdére lépés a világban. Így 32 riálon, azaz megközelítőleg 8,53 dolláron juthattak részesedéshez az első magánbefektetők, mely összességében 25,6 milliárd dolláros tőzsdei bevezetést eredményezett.

Az Aramco 1,5 százalékát dobta piacra a szaúdi vezetés, melyet jórészt lokális befektetők jegyeztek le. A kezdeti 32 riálos ár még „csupán” 1700 milliárd dolláros értékeltséget jelentett az olajóriásnak, szemben a szaúdi koronaherceg által vízionált 2000 milliárdos értékhez képest.

Nem egy tipikus vállalat

November tizedike volt a nagy nap, mikor az olajbehemót Aramco benyújtotta a 658 oldalas tájékoztatóját, mellyel nyíltan kifejezte szándékát a tőzsdére menetelre.

Az Aramco esetén nem arról van szó, mint a többi tőzsdei cég esetén, hogy a részvényesek évente összegyűlnek, vezetőket választanak, akik végrehajtják a vállalat misszióját és maximalizálják a részvényesi értéket, és valószínűleg ilyen értelemben sosem lesz tipikus tőzsdei társaság. A fő ok pedig az, hogy Szaúd-Arábia az egy főre jutó GDP tekintetében a világ egyik leggazdagabb országa, globálisan a 20 legnagyobb gazdaság között van, azonban a GDP-jének a 80 százaléka az olajiparhoz köthető.

Ezek után nem túl meglepő, hogy a szaúdi állam költségvetése extrém módon függ a cég cash-flow-jától és adóbevételeitől, ezeken kívül pedig számos szociális beruházást valósít meg a társaság országszerte. Az igen jelentős politikai kockázatot is meg kell említeni, hogy ezáltal a szaúdi királyi család kulcsfontosságú eszközéről beszélünk, melyből sok minden következik. Egyrészt

a kontrolt, azaz a többségi részesedést valószínűleg sosem fogják kiadni a kezükből, ugyanis egy ellenséges felvásárlás lényegében Szaúd-Arábia gazdasági megszállását jelentené.

Másrészt a jelenlegi tőzsdei bevezetés feltételei a királyi család ígéreteit tartalmazzák, mely egy vezetésváltás esetén gyorsan megváltozhat.

A világ legértékesebb vállalata

2018-ban 330 milliárd hordó készlettel rendelkezett a vállalat, mely kis fejszámolást végezve és a világ napi 100 millió hordós felhasználását feltételezve akár önmagában 9 évig tudná készlet szinten biztosítani a világ olajigényét. Persze hipotetikus a számítás, mert naponta nem tudnak ekkora mennyiséget felszínre hozni, de a nagyságrendeket jól érzékelteti.

A világ jelenleg legnagyobb tőzsdén jegyzett olajtársasága az ExxonMobil, melynek készletszintje tizede szaúdi társának. Ráadásul a szaúdi olaj igen közel helyezkedik el a földfelszínhez, mely jelentősen megkönnyíti és ezáltal olcsóvá teszi az olaj kitermelését. 20 és 25 dollár közötti kőolaj árnál lehet a zéróprofit szint, mely jóval alacsonyabban helyezkedik el, mint a riválisok jellemzően 40-50 dolláros hordónkénti költsége.

2018-ban az Aramco napi 13,6 millió hordót termelt naponta, mellyel 355 milliárd dollár bevételt realizált 111 milliárd dolláros profit mellett.

Azoban ez mind semmi, nemcsak az olajtársaságokat, hanem a világ legértékesebb vállalatait is jócskán kenterbe veri, melyek között ilyen nevek szerepelnek, mint az Apple, a Microsoft vagy a Google.

Miért vitték tőzsdére az Aramcót?

A szaúdi koronaherceg elkötelezett az ország transzformációjában, az egyértelműen olajtól függő Szaúd-Arábiát egyre inkább más erőforrások és más iparágak felé irányítaná, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

egyre inkább az alternatív energia dominálna az ország energiaellátásában, elsősorban a napenergiára építene Szaúd-Arábia, kihasználva a remek éghajlati adottságokat (sok napsütés), és hely is lenne bőven a sivatagokkal borított országban napelemek telepítésére,

ezen felül az a terv, hogy az ország bevételeinek egyre nagyobb része származzon turizmusból, ezt a célt szolgálja, hogy egy szeptemberi bejelentés alapján nemzetközi turistáknak is megnyitnák az országot, 49 országra vonatkozó vízumrendszert hoznának létre, és enyhítik a női látogatók számára előírt ruházati előírásokat. A tervek szerint az ország bevételeinek 10 százaléka származhat turizmusból, miközben jelenleg még csak 3 százalék származik ebből a szegmensből.

Az 1700 milliárd dolláros árazási szinteken már elégtelennek bizonyult a külföldi társaságok érdekeltsége, így csupán a rijádi tőzsdére került bevezetésre a világ legértékesebb vállalata, és a kezdeti 5 százalékos részesedés helyett csupán a részvények 1,5 százaléka került kiárusításra.

Még az OPEC+ döntéseit is befolyásolták az Aramco érdekei

Az OPEC+ december 5 és 6-án tartott bécsi ülésének döntéseiben jelentős szerepet játszhatott Szaúd-Arábiának azon érdeke, hogy az olajárak magasantartásán keresztül növelje az Aramco értékét, ugyanis az olajtársaság legfontosabb értékvezérlője a nyersolaj ára. Többek között emiatt is vágtak még egy addícionális 500 ezer hordót a napi termelésen a tagok, továbbá a szaúdiak bejelentették, hogy továbbra sem terveznek a kvótájuknak megfelelően termelni, hanem napi 400 ezer hordóval alámennének, mellyel összességében már napi 2,1 millió hordós kvótacsökkentés is összejöhet 2020 első negyedévben.

Teljesült a koronaherceg álma

A tőzsdei bevezetést követő második nap már teljesült a koronaherceg álma, az Aramco papírjai ismét emelkedésbe kapcsoltak a rijádi tőzsdén, mellyel a társaság értékeltsége meghaladta a szinte hihetetlennek tűnő 2000 milliárd dollárt.

De tényleg ér ennyit az Aramco?

A híres sztárközgazdász, Aswath Damodaran szerint nem. Amennyiben az általa épített diszkontált cash-flow (DCF) modellt nézzük, 1673 milliárd dolláros cégérték jön ki. Indokolt azonban ez előbbi értékelési számra a diszkontok használata, ugyanis több az árazásban figyelembe nem vett kockázat is leselkedik a társaságra. Elsőként említhető a legnagyobb rizikó, miszerint egy rezsimváltás történik Szaúd-Arábiában, melynek következtében teljesen megváltozhatnak a játékszabályok. Ennek az eseménynek alacsonya a kockázata, viszont a hatása annál nagyobb lehet. További lefele mutató kockázat, hogy az olajáremelkedésből nem profitálnak a részvénytulajdonosok, ugyanis az állam royalty formájában ezt elvonja. Van azonban egy pozitív faktor is, ugyanis az Aramco méreteinél fogva befolyásolni tudja az olaj árát, mellyel akár részvényesi értéket is teremthet.

A diszkontokat figyelembevéve valahol 1500 milliárd dollár körül lehet az Aramco fair értéke Damodaran szerint

persze ez attól függ, mekkora valószínűséget adunk egy rezsimváltozásnak, minél nagyobbat, annál kevesebbet ér a cég.

A Bernstein elemzője szerint sem ér ennyit az Aramco, kalkulációja alapján 1360 milliárd dollár lenne a társaság fair árazása, mely a 2000 milliárdhoz képest 32 százalékos esést indikálna. Az elemző az ExxonMobil 300 milliárd dolláros kapitalizációjához és egyéb mutatóihoz arányosította a szaúdi olajtársaságot. Főbb kockázati faktorként említette az olajáraktól való igen jelentős függőséget. Emellett megjegyezte, hogy a nagy nemzetközi olajtársaságokkal szemben nem prémium, hanem diszkont lenne indokolt az Aramco árazásában, ugyanis ne feledjük, hogy a legnagyobb kockázat maga a szaúdi állam a 98,5 százalékos tulajdoni részesedével.

