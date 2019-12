Berobbant a világpiacra a magyar cég, amely megoldja a nagyvállalatok digitális problémáit

Varga Szabolcs Cikk mentése Megosztás

Egyre nagyobb problémát jelent a nagyvállalatoknak, hogy klasszikus szolgáltatásaikat az új fogyasztói igényekhez alakítsák és a világot a telefonjukról menedzselő generációk számára is vonzók maradjanak. Ezt ismerte fel egy magyar cég, amely digitális ügynökségként nem csak appot fejleszt, de komplex problémákra szállít megoldásokat a bankszektor szereplőin túl, telekommunikációs és energiaipari vállaltoknak egyaránt. A jövőre Amszterdamban irodát nyitó Supercharge közben két impozáns listára is felkerült, a Deloitte 50 leggyorsabban növekvő közép-európai vállalatait összesítő és a Financial Times ezer leggyorsabb európai céget bemutató listájára is.