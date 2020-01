Tartós nyomás alá kerülhet a Mol egyik fontos üzletága

Bosnyák Zsolt Cikk mentése Megosztás

Decemberben is gyenge volt a finomítás és a petrolkémia, ráadásul az utóbbi még tartósan is nyomott maradhat a jövőben. Az olaj áremelkedése segíti a kutatás-termelés divíziót, azonban nagyobb a valószínűsége annak, hogy az árfolyam a 2800 forintos szintek alá is benézhet.