Remek formában a Richter és az OTP is tovább emelkedhet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az új év első napjaiban is jó formában volt a Richter, bár a gyógyszergyártó részvényei az elmúlt hónapok erősödése után túlvett tartományban járnak, azonban a technikai kép alapján a későbbiekben is lehet még tér a további emelkedés előtt, míg az OTP lendülete bár kissé mintha alábbhagyott volna, azonban a bankpapír számára a trend továbbra is felfelé mutat. A hazai blue chipek technikai képei alapján megnéztük, hogy mire érdemes figyelni az előttünk álló hét folyamán.