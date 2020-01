Hulladékégető üzemet újít fel az Alteo

Az Alteo a stratégiájában foglaltakkal összhangban, a fenntarthatóságot támogató szolgáltatási tevékenységei részeként egy 700 millió forintot meghaladó értékű vállalkozói szerződést kötött a SARPI Dorog Kft. hulladékégető üzemének rekonstrukciója tárgyában.

A szerződés alapján az ALTEO feladata az utóégető kamra cseréje és a hőhasznosító kazán hatékonyság növelő átalakítása. A kivitelezési és üzembehelyezési munkák 2020. szeptemberére fognak befejeződni.

Az Alteo árfolyama jelenleg 0,2 százalékot emelkedett ma, 1 éves távlatban viszont már 36 százalékot emelkedett a papír.

Merre tovább?

Teljesült a kitörési várakozásunk, mint azt már korábban megírtuk. Január harmadikán áttörte az árfolyam a 840 forintnál található ellenállását, ezzel létrehozva a korábban vízionált fülescsésze alakzatot. Az alakzat célárát már teljesítette az árfolyam 880 forintnál, így célszerű lehet profitot realizálni a papírban. Az RSI 76 feletti értéke is erős túlvettségről tanúskodik, így kisebb korrekció jöhet az Alteo árfolyamában. Bölcs lehet a "buy the rumour sell the news" stratégia alkalmazása.

