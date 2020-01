Itt a kormány nagy energiastratégiája

Felváltásra került a 2011-ben publikált Nemzeti Energiastratégia, melyben az Európai Unió nyomására már sokkal hangsúlyosabbá vált a fenntarthatósági, dekarbonizációs fókusz. Ugyanakkor az új Nemzeti Energiastratégia 2030 is hamarosan átdolgozásra kerülhet, mivel az EU a korábbi 40 százalékos karbonkibocsátás 50-55 százalékos mérsékléséről dönthet idén nyáron, mely boríthatja az eddig kidolgozott terveket. Továbbra is nagy kérdés, hogy a Kádár-kockák energiahatékonysági beruházásait mivel szeretné felpörgetni a kormány, ugyanis a rezsicsökkentés miatt a piaci szereplők nem ösztönzöttek eléggé. A fölgáz- és villamosenergia-piacon az ország importfüggőségének leszorítása a fő vezérlőelv, azonban a napelemek lassabb terjeszkedésére számít a kormány, mint az korábban várható volt. Szélerőművek gyakorlatilag továbbra sem szerepelnek a Nemzeti Energiastratégiában, holott egy korábbi REKK-es elemzésben felcsillant a remény, hogy észrevehető szerepet kaphatnak Magyarország energiaellátásban. A geotermia elterjedésére egy új alapot tervez a kormány létrehozni, mellyel remélhetően elkezdődhet a jelentősebb kihasználása a kedvező magyar adottságoknak.

Előzmények

A kormány ígéretéhez híven csütörtökön közzétette az ígért dokumentumokat, melyeket még előzőhét szerdán fogadott el, csütörtökön Orbán Viktor nyilatkozott róla, majd pénteken Palkovics László és Kaderják Péter nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak a témában, melyről a helyszínről számoltunk be.

Az új dokumentumok madártávlatból

Először érdemes madártávlatból rápillantani a csütörtökön publikált dokumentumokra, melyek négy nagyobb kategóriába sorolhatóak:

Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve (NEKT)

Nemzeti Energiastratégia 2030

Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia-tervezet

Jelentés az éghajlatváltozás Kárpát-medencére gyakorolt esetleges hatásainak tudományos értékeléséről.

A NEKT egy kötelezően az EU számára két évente készített dokumentum, mely jelenleg megfelel az EU által elfogadott szén-dioxid-kibocsátás csökkentési elvárásoknak. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen a korábbiakhoz képest jóval ütemesebben kívánja csökkenteni az Európai Unió üvegházhatású gáz kibocsátását, ez a cél azonban nem csupán a villamosenergia-, de az összes gazdasági szektorra vonatkozik. Ezt célzó, véglegesítés alatt álló terve, az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal, EGD) célja, hogy az unió 2050-re elérhesse a nettó nulla emissziót. A Bizottság elnöke 2020 márciusáig új jogszabályra tesz javaslatot, amely szerint 2050-re karbonsemlegesnek kell lennie az Európai Uniónak, ennek érdekében pedig jövő nyárig egy másik jogszabályban arra tesz majd javaslatot, hogy 2030-ra ne 40%-kal, hanem legalább 50%-kal, de 55%-hoz közeli mértékben kell csökkenteni a kibocsátást az 1990-es szinthez képest. Tehát mindez azt jelenti, hogy már most úgy néz ki, hogy hamarosan elindulhat az újabb munka a NEKT újragondolására, amennyiben az EU-nak sikerül végigvernie a tagállamokon a még szigorúbb karbonkibocsátási normákat.

A Nemzeti Energiastratégia 2030-as dokumentum a jelenlegi 2011-es Nemzeti Energiastratégiai dokumentumot váltja fel, mely lényegében már egy magyar dokumentum, nem az EU kötelezte Magyarországot az elkészítésére. Számos pontban sikerült teljesíteni a korábbi stratégiát, például a szén-dioxid kibocsátáscsökkentés és a megújulóenergia termelés arányának növelésében jól teljesített ország, azonban az energiahatékonyság elérésében már sajnos nem sikerült a tervek szerint haladni, ugyanis az EU viszonylatban is az egyik legalacsonyabban tartott gázárak mellett piaci alapon nem éri meg az energiahatékonysági beruházásokat megvalósítani.

A mágikus háromszög

Az energetikában három fontos célkitűzés van, melyből egyszerre mindhármat igen nehéz megvalósítani, így érdemesebb mindig a háromból kettőt kiválasztani, és azokra fókuszálva megalkotni a tervezett intézkedéseket.

A három pillér:

Ellátásbiztonság (energiaszuverenitás)

Megfizethetőség (rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása)

Fenntarthatóság (dekarbonizáció)

A 2011-es Nemzeti Energiastratégia leginkább az első kettőre helyezte a hangsúlyt, melynek eredményeként létrejött egy a szomszédokkal jól összekapcsolt villamosenergia- és földgázinfrastruktúra, mindez úgy, hogy közben a rezsicsökkentés is tartható volt.

Az új 2019-es energiastratégia már elsősorban a fenntarthatóság köré épül, ugyanis teljesíteni kell az EU szigorú klímapolitikai elvárásait, melyről a december közepi EU-csúcson még a tervezetet addig ellenző Orbán Viktort is sikerült meggyőzni a javaslat támogatásáról, miután a cél teljesítéséhez kilátásba helyezett uniós forrásokat az ígéret szerint atomerőművek építéséhez is fel lehet majd használni. Bár ezzel az állítással, mint tegnap kiderült, az osztrák kancellár nem ért egyet, aki ellenzi, hogy az Európai Unió pénzalapjaiból finanszírozzák az atomenergiai beruházásokat. A megfizethetőség elve továbbra is fókuszban marad, mely gyakorlatilag a rezsicsökkentés megőrzését jelenti. Az ellátásbiztonságban nagyot fejlődött az ország az elmúlt évtizedben, elég ha például a szlovák-magyar gázvezeték megépítésére vagy a szőregi stratégiai gáztároló létrehozására gondolunk.

A stratégia fontosabb elvei

Energiaimport-szükséglet csökkentése

Szélesebb körű kapcsolódás a régiós áram- és földgázhálózatokhoz

Megújuló erőforrásokra alapozott fűtési/hűtési megoldások

Zöld Távhő Program

Ipari és a közlekedési célú energiafelhasználás csökkentése

Az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése, Zöld Busz Program

Háztáji, saját célra történő megújuló energiatermelés

Okos mérők elterjedésének elősegítése

A villamosenergia-termelés két fő forrása: atomenergia és megújuló energia, elsősorban naperőművek. A nap- és az atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes lehet.

A 2050-es Magyarországgal szembeni klímasemlegességi elvárás teljesítéséhez 50 000 milliárd forint pótlólagos forrásra lenne szükség.

A „szennyező fizet” elvének érvényesítése

Az energiahatékonyság növelése továbbra is fontos célkitűzés

A legújabb technológiai vívmányokra való építkezés

A megfizethetőség fontossága, a gazdaság versenyképességének és a fogyasztók jólétének növelése céljából.

Összességében a megújuló energiaforrások használata terén a cél, hogy annak aránya a 2017-es 13,3 százalékról a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül minimum 21%-ra nőjön 2030-ra.

A fenti pontok teljesítése érdekében 4 fontosabb programot határoz meg a dokumentum:

A magyar fogyasztó középpontba helyezése

Az energiaellátás biztonságának megerősítése

Az energiaszektor klímabarát átalakításának végrehajtása

Az energetikai innovációban rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségek használata.

Földgáz-importcsökkentés elérése az energiahatékonyság növelésével és az áramtermelés átalakításával

Főbb célkitűzések:

A tervek szerint a jelenlegi 80 százalékos gázimport-arányunk 2030-ra 70 százalék közelébe, 2040-re pedig 70 százalék alá csökken.

Éves lakossági földgáz-fogyasztásunk 2 milliárd m3-rel csökken az energiahatékonysági intézkedések és a Zöld Távhő Program végrehajtásának köszönhetően.

A földgáz-felhasználás aránya a távhőtermelésben 50 százalékra csökken.

A villamosenergia-termelés gázfelhasználása 2030-ra ugyan a jelenlegi 2-ről átmenetileg 2,4 milliárd m3-re nőhet, az erőművi mix átalakulásával azonban 2040-re jelentősen, 1 milliárd m3 alá csökken.

Villamosenergia: az atom és napenergiának köszönhető importcsökkentés és dekarbonizáció

Főbb célkitűzések:

A karbonsemleges hazai villamosenergia-termelés részaránya 2030-ra 90%-ra nő.

A hazai beépített fotovoltaikus kapacitás 2030-ra meghaladja a 6000 MW-ot, 2040-re pedig megközelíti a 12000 MW-ot. A kormányzat részéről korábban több alkalommal elhangzott, hogy 2030-ra a hazai naperőmű kapacitást megtízszereznék (a 2019 eleji szinthez képest), ami azt a következtetést engedte levonni, hogy megközelítőleg 7000 MW-ra bővülne a magyarországi fotovoltaikus kapacitás. Itt egy kicsit konzervatívabb célt vállalt be a kormány a 6000 megawattal.

A kormányzat részéről korábban több alkalommal elhangzott, hogy 2030-ra a hazai naperőmű kapacitást megtízszereznék (a 2019 eleji szinthez képest), ami azt a következtetést engedte levonni, hogy megközelítőleg 7000 MW-ra bővülne a magyarországi fotovoltaikus kapacitás. Itt egy kicsit konzervatívabb célt vállalt be a kormány a 6000 megawattal. A hazai villamosenergia-fogyasztásban a megcélzott forgatókönyvben 2030-ra a hazai megújuló források aránya legalább 20%-ra (2040-re pedig közel 30%-ra) nő.

A villamosenergia-szektor rugalmasságának növelésére legalább 1 millió okos fogyasztásmérő telepítés várható.

Az ország import-aránya a 2013-17-es évek átlagának megfelelő 32 százalékról 2040-re 20% alatti szinten stabilizálódik, melynek a kulcsa nem meglepően a hazai nukleáris kapacitások megújítása és a hazai, megújuló erőforrásokra épülő termelés ösztönzése.

Energiahatékonyság, fenntarthatóság

Az ország végső energia felhasználása – a dinamikus gazdasági növekedés fenntartása mellett – 2030-ban terv szerint nem haladja meg a 2005-ös , 785 PJ-os szintet . Ha 2030 után emelkedik a végső energiafelhasználás, annak forrása csak karbonsemleges energiaforrás lehet.

– a dinamikus gazdasági növekedés fenntartása mellett – , 785 PJ-os . Ha 2030 után emelkedik a végső energiafelhasználás, annak forrása csak karbonsemleges energiaforrás lehet. Magyarország megújuló energia felhasználási aránya a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül minimum 21%-ra nő.

a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül Az ország ÜHG-kibocsátása legalább 40%-kal csökken 1990-hez képest.

Kőolaj célkitűzések

A közlekedési célú kőolajszármazék-felhasználás 2030-ig legfeljebb 10 százalékkal nőjön

A közösségi közlekedés és a vasút használatának ösztönzése

Bioüzemanyag bekeverési részarányának növelése

Elektromos mobilitás ösztönzése

Nehéz gépjárművek esetén CNG/LNG meghajtás ösztönzése

A szén és a Mátrai Erőmű

Nem történt jelentős változás az dokumentumban az eddig kommunikáltakhoz képest, a lignitkapacitások egy része más technológiákkal kerülhet kiváltásra, azonban a kormány figyelembe veszi, hogy a Mátrai Erőmű jelentős foglalkoztató a régióban, és az ellátásbiztonsági szempontokból a hazai lignitvagyonra továbbra is stratégiai tartalékként tekint a szabályozó.

Továbbra sem lesznek szélerőművek

Volt egy korábbi tervezet, melyben még szerepelt viszonylag jelentősebb mennyiségű szélerőműkapacitás. Az Alteo stratégiai prezentációjában a REKK számításai szerint 2030-ra még 1500 MW szélerőmű kapacitása látható, azonban a kormány ezek szerint továbbra sem támogatja az ilyen erőművek telepítését.

Forrás: Alteo, REKK

Geotermia, a kihasználatlan ziccer

Két fontos baj van a geotermiával, ami miatt a 2011-es energistratégiában vártnál lassabban terjedtek el ezek a rendszerek:

Egyrészt lokálisan egybe kellene esnie a melegvíz-találatnak a felhasználás helyével, azaz gyakorlatilag egy nagyobb településsel.

Másrészt igen költséges ezen kutak fúrása, hasonlóan az olajiparban megfigyelt statisztikákhoz képest, ráadásul a találat valószínűsége is hasonló, tehát nagyobb valószínűséggel nincs a fúrásnak eredménye, mintsem sikerrel jár.

Egy jelentős különbség azonban van a geotermia és az olajipar között, hogy az olajtársaságok jóval nagyobbak, mint a geotermiával foglalkozó társaik, így előbbiek egy földrajzilag jól diverzifikált portfoliót tudnak létrehozni, mellyel már érvényesülni tud a nagyszámok törvénye. Éppen ilyen megfontolásból tervezi a kormány létrehozni a Geotermikus Kutatási Kockázati Alapot, mellyel a melegvíz-kutatás kockázata porlasztásra kerülhetne.

Címlapkép: MTI/Varga György