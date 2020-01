Régen rúgtak ekkorát a Renault-ba

Az elmúlt napokban sorra tették ki tavalyi értékesítési számaikat és 2020-ra vonatkozó előrejelzéseket az autógyártók, erre pedig reagáltak az elemzők is. A Barclays szektorelemzésében új célárakat és ajánlásokat adott ki, ez alapján vegyes a kép, hiszen a Daimler és a Renault célárát csökkentette a cég, ezzel szemben a BMW-ben és Volkswagenben nagyobb növekedési potenciált lát az elemzőház és a célárukat is megemelte. A legrosszabban a Renault járt, a francia autógyártó részvényeire vonatkozó célárat 24 százalékkal vágta vissza a Barclays, a Citi azonban még kegsetlenebb volt, olyan célárral jöttek ki, ami 23 százalékal alacsonyabb, mint a tegnapi záróár.

Daimler

A Barclays a Daimler célárát 51 euróról 50 euróra csökkentette. A Daimler tegnap közölte, hogy a cég 2019-es üzemi eredménye várhatóan 5,6 milliárd euróra esik vissza, a 2018-as 11,1 milliárd euróról, tehát nagyságrendileg megfeleződött a vállalat adózás és kamatfizetés előtti eredménye. A Daimlerre meghatározott új célár 11 százalékkal magasabb, mint a cég jelenlegi 45 eurós árfolyama, a vállalat részvényárfolyama 1 százalékot esett ma.

Renault

Az elemzőház a Renault célárát 59 euróról 45 euróra csökkentette. A Renault Csoport szintű jármű értékesítése 3,4 százalékot esett tavaly, jelentősen csökkent az eladás Kínában, Iránban, Argentínában és Törökországban, ez húzta lefelé az eladásokat. A menedzsment 2020-ra az európai, az orosz és a kínai piacon is mérsékelt visszaesésre számít. A Renault részvényárfolyama ma 4,6 százalékot esett, ami mögött a Citigroup 52 euróról 30 euróra való célár csökkentése is meghúzódik, a Barclays meghatározott célára 21 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi 37 eurós árfolyam.

BMW

A BMW célárát az elemzőház 90 euróról 92 euróra növelte. Bár a BMW alulmaradt a prémium autógyártók márkaversenyében a Mercedes-Benz-el szemben, a csoportszintű felső kategóriás autóeladásokat vezette a cég, 2,52 millió járművet értékesített 2019-ben. Csoportszinten az eladások mérsékelt emelkedésére számít a BMW menedzsmentje, ezen belül Kínában is mérsékelt növekedésre számítanak, Európában a bővülés a 2019-esnek megfelelő lehet, az Egyesült Államokban is kis mértékben emelkedhetnek az eladások. A BMW részvényárfolyama ma 0,7 százalékot esett, az elemzőház által meghatározott új célár 30 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi 70,6 eurós árfolyam.

Volkswagen

A Volkswagen célárát 194 euróról 214 euróra növelte a Barclays. A céláremelést részben azzal indokolta az elemzőház, hogy a 2020-as károsanyag-kibocsátási célokkal kapcsolatban a német autógyártó jól pozicionált, az is a céláremelés mellet szól, hogy az USA és Kína közti kereskedelmi háború is enyhült, további pozitívum, hogy annak ellenére, hogy az értékesítés globálisan csökkent a Volkswagen profitja továbbra is robosztus maradhat. A Volkswagen részvényárfolyama 0,8 százalékot esett ma, a Barclays által meghatározott célár a jelenlegi 177,8 százalékos árfolyamnál 20 százalékkal magasabb.

Címlapkép: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images