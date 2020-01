Küszöbön a globális járvány? Így készül rá a világ

Napról napra egyre több betegről, egyre több halálos áldozatról és egyre több érintett országról szólnak a hírek az új kínai koronavírus kapcsán. Az még nincs egyelőre kimondva, hogy globális járvány lenne, de már világszerte elkezdődtek a megelőző intézkedések, főként a repülőtereken és a légitársaságoknál. A járvány elsőként mindig a légiközlekedést és a turizmust veti vissza, így adódik a kérdés, hogy a kereslet megcsappanásával olcsóbban utazhatunk és repülhetünk-e majd a kritikus időszakban? Feltéve persze, hogy elég bátrak vagyunk hozzá.

Jön a járvány – olcsó lesz repülni?

Bár még nincs kimondva, hogy globális járvány van, de napról napra egyre több megbetegedésről és halálesetről érkeznek hírek az új, kínai koronavírushoz kapcsolódóan. A múltbeli példák azt mutatják, hogy hasonló esetekben első körben a turizmusra és a légiközlekedésre hatnak az események, ami érthető is, hiszen a fertőzésveszély alaposan elveszi az utazási kedvet.

Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy csökken a repülőjegyek iránti kereslet, aminek a légitársaságok árazási politikáját és a kereslet-kínálat törvényeit ismerve a jegyárak csökkenéséhez kellene vezetnie.

Már akadnak is erre utaló jelek, egy év leforgása alatt ugyanis lefeleződött a Japánból Kínába közlekedő repülőjáratokon a jegyár. Az egyik fapados jegykereső oldal, az Ena szerint a Nagoya melletti Chubu repülőtérről Pekingbe és Sanghajba már 5000 jenért (45 dollár) lehet retúrjegyet venni (adók és illetékek nélkül) februárra és márciusra. Tokió és Oszaka repülőteréről pedig 8000 jenért kínálnak oda-vissza jegyeket légitársaságok. Ezek az árak 50-60 százalékkal alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt – írja a Nikkei Asian Review.

Az Air China nem kommentálta az árazási politikáját firtató kérdéseket, de állításuk szerint a Japánból érkező utasok száma megközelítőleg megfelel az egy évvel korábbinak.

De nem csak a vírus számlájára írható, hogy a régióban csökkennek a jegyárak, a keresletoldal mellett a kínálati oldalról is nehezedik nyomás az árakra. Tavaly októberben megnyitott ugyanis a pekingi Daxing nemzetközi repülőtér, azóta pedig jelentősen megnőtt a repülőjáratok száma Japán és Kína között. Jelenleg február közepéig bezárólag 1600 menetrendszerinti járat közlekedik a két távol-keleti ország között, ami 40 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor – közölte a japán közlekedési miniszter. A Chubu repülőtérről induló járatok száma például megduplázódott, már hetente 200 járatot szolgál ki.

A jegyárak alakulását természetesen számos egyéb tényező befolyásolja. Az elmúlt években a diszkont légitársaságok térhódítása, valamint a kapacitásbővítések, amiket a gazdasági növekedés és az olcsóbb finanszírozási lehetőségek hátán meg tudtak valósítani a légitársaságok, lenyomták a jegyárakat. Különösen a turistaosztályokon csökkentek a jegyárak a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (IATA) adatai szerint. Mivel az olaj árfolyama sincs magas szinteken historikus viszonylatban, jelenleg 60 dollár körül mozog, így az üzemanyagár felől sincs felfelé ható nyomás a repülőjegyárakra. A testület várakozásai szerint több régióban is jelentős kapacitásnövelések készülnek még idén, így nyomottak maradhatnak a repülőjegyárak 2020-ban, az új vírustól függetlenül.

Repülőjegyárak relatív alakulása (bázis :2011 január=100), forrás: IATA

Így készül Kína a járványra

Járványok idején az elsőként érintett szektor a légiközlekedés és a turizmus. A légitársaságok, repülőterek, hotelek és vasúttársaságok már készülnek, elkezdtek különleges intézkedéseket bevezetni. Több repülőtéren már elkezdték hőkamerával vizsgálni a Vuhanból érkező utasokat, Kínában pedig országszerte figyelik az utasokat és ha valaki lázzal érkezik, attól megtagadhatják a beszállást. A légitársaságok és hotelek pedig ingyenes lemondásokat, a jegyárak visszatérítését ajánlották fel azoknak, akik Vuhanba vagy Vuhanból utaznának.

Légi és földi közlekedés

A kínai repülésügyi hatóság a héten egy közleményben arra kérte a légitársaságokat, hogy a járvány kitörése ellen tegyenek megelőző lépéseket. Például a Vuhan városába megvásárolt jegyeket mindenféle pótdíj nélkül váltsák vissza. A legnagyobb kínai légitársaságok már léptek is:

Az Air China azoknak, akik a légitársaságál vagy valamelyik codeshare-partnerénél váltottak jegyet Vuhan városába, március 29 előtti utazásra, kérhetik a visszatérítést, ha nem akarnak elutazni, vagy átfoglalhatnak (utóbbi esetén azonban lehetnek árkülönbségek, a szezonon kívüli és a főszezon jegyei között).

A China Eastern azoknak, akik január 21-e előtt vásároltak jegyet a China Eastern vagy a Shanghai Airlines által, vagy a codeshare partnerek által működtetett járatokra Vuhan városába, március 29-et megelőző utazással, kérhetik a jegyár visszatérését, vagy átfoglalhatnak.

A China Southern a január 31 előtt Vuhanba repülőjegyet vásárlók és március 29 előtt utazók kérhetik a foglalásuk megváltoztatását vagy a visszatérítést.

A Cathay Pacific és a Cathay Dragon a január 21 előtt vásárolt jegyekre, a január 21 és február 15 közötti utazásokra vonatkozóan ajánlja fel a visszatérítést, vagy az átfoglalást a Vuhanból induló és a Vuhanba közlekedő járatoknál.

A vasúttársaságok hasonló lépéseket jelentettek be, azok számára, akik január 21 előtt vásároltak vonatjegyet vuhani indulással vagy érkezéssel, január 24-e éjfélig kérhetik a jegyár visszatérítését.

Utazási irodák

A kínai online utazási irodák,mint a Qunar, a Ctrip, a Meituan, a ly.com, a qyer.com, vagy az Alibabához tartozó Fliggy mind a rajtuk keresztül foglalt repülőjegyekre, mind a vonatjegyekre, ezek mellett a hotelfoglalásokra és a nyaraláshoz kapcsolódó szolgáltatásokra (például a látnivalókhoz elszállító transzferre vagy az autóbérlésre) ingyenes lemondást, visszatérítést vagy átfoglalást biztosít Vuhan városához kapcsolódóan.

Hotelek

A hotelek szintén ingyenes lemondást és visszatérítést ajánlanak fel a régióban.

A Hilton összes vuhani hotelében ingyenesen le lehet most mondani a foglalást a február 2-őt megelőző időszakra és a Vuhanból érkező vendégek pedig a világ bármelyik részén lévő Hilton hotelbe szóló foglalásukat lemondhatják ingyenesen ugyanerre az időpontra.

Az Accor megkéri azokat a vendégeit, akik február 2-a előtti napokra foglaltak, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hotellel, ha meg szeretnék változtatni a foglalásukat, vagy visszatérítést szeretnének.

A helyi nagy szállodaláncok, mint a We Hotel, a Huazhu, vagy az Atour szintén ingyenes visszamondást ígérnek.

A világ is felkészül a vírusra

Az új koronavírus már Kínán kívül is megjelent. Egyelőre még nem hirdetett egészségügyi vészhelyzetet a WHO és pánik nincs, de napról napra nő a megbetegedések és a halálos áldozatok száma. És csak most jön a kínai újév, amikor százmilliók utaznak, rendszerint ez az év legjelentősebb népmozgása a világon. A Kínán kívüli repülőterek is készülnek:

Ázsia

Hongkongban a Vuhanból a város repülőterére érkező gépeket elkülönítve parkoltatják és fertőtlenítik a terminált, ahová az utasok érkeznek. A legnagyobb hongkongi légitársaság, a Cathay Pacific felajánlotta a személyzetének, hogy viselhetnek arcvédő maszkot, ha szeretnének, az utasoknak pedig felajánlotta a Vuhan városát érintő jegyek visszaváltását vagy átfoglalását.

Dél-Koreában hétfőn jelentették be az első megbetegedést. A helyi légitársaság, a Korean Air Lines védőruházatot biztosít a személyzetének a gépeken és a szokásos havi rendszeresség helyett napi szinten fertőtleníti a Vuhanba közlekedő járatát. A Tway Air új járatot indított volna az Incheon repülőtérről Vuhanba, de ezt a tervét most elhalasztotta.

Észak-Korea a megbetegedések hírére lezárta a határait a külföldi turisták elől.

Szingapúr minden Kínából érkező utasát ellenőrzi, nem csak a Vuhanból érkezőket. A Scoot nevű diszkont légitársaság egészségügyi tanácsokkal látja el a kínai városból érkezőket, a kínai járatokra pedig fertőtlenítőket és maszkokat helyeznek el. Hozzátette, hogy van egy gépfertőtlenítési protokollja, amit azokra a gépekre alkalmaz, amelyek tudott fertőzéses esetekkel rendelkező városokból érkeznek.

A japán miniszterelnök karantén felállítását helyezte kilátásba és kikérdezi az egészségügyi állapotukról a Vuhanból érkező utasokat. Megkérnek minden utast, hogy informálják a hatóságokat, ha nem érzik jól magukat.

Indiában a fertőzött területekről érkezőket ellenőrzik Delhi és Mumbai repülőterén is.

Ausztráliában a hatóságok ellenőrzik a Vuhanból érkező utasokat.

Indonézia felkérte a légitársaságokat és a repülőtereket, hogy tegyenek megelőző lépéseket a járvány megfékezése érdekében, például a külföldről érkezőket hőkamerával ellenőrizzék.

Vietnámban Hanoi nemzetközi repülőterén szintén hőkamerával ellenőrzik az utasokat és a kínai újév ünnepe alatt fokozott ellenőrzések lesznek.

Európa

Az Egyesült Királyság London legforgalmasabb repülőterére, Heathrowra egy orvosi csapatot delegál, akik a megbetegedések jeleit keresik és információval látják el az utasokat a tünetekről. Az intézkedés a Southern Airlines heti háromszori londoni járatát érinti. A hatóságok a kockázati szintet a "nagyon alacsonyról" "alacsonyra" emelték.

Olaszországban Róma Fiumicino repülőterére közlekedik közvetlen járat Vuhan városából, ahol a helyi hatóságok ellenőrizni fogják az érkező utasokat, a testhőmérsékletet például.

Afrika

Nigériában a helyi járványügyi központ azt kéri a Vuhanból érkező utasoktól, hogy jelentkezzenek a helyi egészségügyi intézményeknél, ha betegnek érzik magukat és a belépési pontoknál megerősítették az ellenőrzést.

Dél-Afrika azt javasolja mindenkinek, aki járt a közelmúltban Vuhanban és láz, illetve köhögés tüneteket észlel, hogy vizsgáltassa meg magát.

Észak-Amerika

Az Egyesült Államok több fontos repülőterén elkezdték vizsgálni az érkezőket az elmúlt egy hétben, San Francisco, New York, Los Angeles, Atlanta és Chicago repülőterén is ellenőrzések vannak.

Az előző járványokból, mint a 2002-ben pusztító SARS-járvány, az a tanulság, hogy rövid távon valóban visszavethetik a repülési kedvet, de nincs tartós hatása. A becslések szerint a SARS-vírus mintegy 40 milliárd dolláros költséget okozott a világnak, a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség szerint a globális GDP-t 0,1 százalékkal vetette vissza. Érzékenyen érintheti még a kiskereskedelmi szektort (az online rendelések viszont fellendülhetnek), a gyógyszergyártóknak és a védőfelszerelést, például maszkokat gyártók üzletének viszont kedvezhetnek az események.

Címlapkép: Dedy Sutisna/Anadolu Agency via Getty Images