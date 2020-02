A Tesla egyszerűen megállíthatatlan

Emellett komoly várakozás övezi a piacokon Donald Trump amerikai elnök évértékelő beszédét is. A novemberi választásra készülő elnök várhatóan optimista hangnemben fogalmazza meg új céljait, és lehet, elhint egy-két gazdasági tervet is. Jim Cramer, a CNBC neves szakértője úgy vélekedett, hogy az iowai jelölőgyűlés eredményeinek késleltetése a Demokrata Párt részéről, valamint az amerikai elnök elleni impeachment eljárás lezárása mozgatta meg most a befektetők fantáziáját.