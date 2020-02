Hatalmas dobásra készül a Netrisk, régiós sikercéggé tennék a tulajdonosok

Többségiből kisebbségi tulajdonossá vált nemrég a varsói székhelyű MCI Group a vezető magyar online alkuszcégben, a Netriskben. A részleges exit hátterére, a Netrisk régiós ambícióira és az MCI befektetési elképzeléseire vonatkozó kérdéseinkre is válaszolt Krzysztof Konopiński, a Magyarország iránt változatlanul intenzíven érdeklődő magántőke-társaság partnere.

A biztosításközvetítői piac helyzete is kiemelt téma lesz március 5-ei Biztosítás 2020 konferenciánkon, érdemes mielőbb regisztrálni!

Nem megszokott a magántőke-befektetések világában, hogy valaki 2 év után kiszáll a befektetéséből, ahogy önöknél ez a Netrisk.hu többségi részesedésével történt. Ilyen gyorsan elérték az elvárt megtérülést, vagy épp ellenkezőleg, veszteséget (elmaradó hozamot) minimalizálnak a döntéssel?

A piaci konszenzus 3-5 éves befektetési idővel számol a magántőke-befektetéseknél egy-egy meghatározott alap esetében. Nálunk a Netrisk meglévő fejlesztési stratégiája motiválta az új befektető felkeresését és a részleges exitet. Felismertük, hogy a piaci konszolidáció és a Netrisk szomszédos országokba tervezett terjeszkedése olyan hatalmas lehetőségeket rejt, hogy a regionális többcsatornás biztosítási bróker felépítéséről, a közép- és kelet-európai régió lefedéséről és közel 100 millió ügyfél kiszolgálásáról szóló stratégia megvalósításához nagyon erős támogatásra van szükségünk. Olyan partnert kerestünk, akinek nemcsak több puskapor (likvid tőke – a szerk.) áll rendelkezésére, de a DNS-e is nagyon hasonló az MCI-éhoz. Így találtuk meg a TA Associates nevű globális növekedési magántőke-társaságot. Hiszünk benne, hogy a Netrisk most nagyon jó pozícióból indul ahhoz, hogy a régió vezető insurtechévé váljon. Az MCI csaknem a negyedét tulajdonolja a társaságnak, és hiszünk abban, hogy befektetőink hasznot fognak húzni a Netrisk további növekedéséből. A tranzakció tőkét is felszabadít nálunk, amelyből új befektetéseket hajthatjunk végre. A magyar piac kiemelkedő helyen szerepel a leheteséges célpontjaink között.

Egy 23,7 százalékos részesedéssel benne maradnak a Netrisk.hu-ban. Mi a céljuk a részesedés megtartásával és mekkora befolyásuk marad a társaság működésére, stratégiai irányára?

Ahogy ön is említette, 2 év viszonylag rövid befektetési időtávot jelentene egy magántőkealap számára, amilyen az MCI is. A Netrisk azonban nagyon gyors fejlődésre képes, a TA bevonása fel fogja gyorsítani a folyamatot. A tulajdonosi szerepvállalásunk megtartása mellett szólt közép- és kelet-európai tapaszatalunk is. Úgy gondoljuk, továbbra is nagyon jelentős tényezők lehetünk a Netrisk sikerében ebben a régióban, ahol egyébként már felépítettünk nagy digitális sikercégeket, ilyen például az Invia.

Van-e olyan elképzelésük, hogy első generációs insurtech cégből egy újgenerációs, ismét diszruptívan viselkedő, a pénzügyi/biztosítási szektor hagyományos szereplőit támadó stratégiával rendelkező céggé tegyék a Netrisket?

A TA Associates és az MCI is digitális DNS-sel rendelkezik. Ahhoz azonban, hogy egy nagy regionális sikercéget építsünk fel, többcsatornás stratégiával kell dolgoznunk. Már most sem mondhatjuk, hogy niche piacon működnénk, a jövőben pedig az első számú biztosításszolgáltató akarunk lenni a polgárok szemében mindazokon a piacokon, ahol működünk. A robusztus, többcsatornás brókeri modell kiépítésére vonatkozó stratégiát az egyes piacok egyedisége diktálja, az EU közép-európai országai ugyanis eltérő digitális fejlettségi szinten vannak. Lengyelországban és Romániában például még nagyon jelentős az offline értékesítés aránya, más országok pedig e két ország, illetve Magyarország között foglalnak helyet.

Félretéve a Netrisket, mely régiókban, országokban és szektorokban látják ma befektetőként a legnagyobb fantáziát? Mennyire lesznek aktívak ezeken a területeken a következő években?

Bőven van befektethető likvid tőkénk. A fókuszunkban továbbra is a digitális vállalatok lesznek, illetve azok, amelyek hajlandóak átállni a technológiaalapú gazdaságra. Az MCI mögött több mint 20 éves sikeres múlt áll az alapítókkal való együttműködés szempontjából. Nemcsak tőkebefektetőként, hanem valódi stratégiai partnerként is segítettük őket abban, hogy értékesebb vállalatokat építsenek fel, mintha ezt egyedül tennék. Arra törekszünk, hogy pozitív EBITDA-val rendelkező cégekben szerezzünk ellenőrző, illetve jelentős kisebbségi befolyást az egész közép- és kelet-európai régióban, Görögországtól Magyarországon át Észtországig. Magyarország azonban egyértelműen prioritást élvez. A magyar gazdaság virágzik, az emberek nyitottak, elkötelezettek, keményen dolgoznak és erős bennük a vállalkozói szellem. Ha csak a Netrisket nézzük, nem volt szükségünk arra, hogy külföldről hozzunk munkaerőt, pedig több mint 50 embert vettünk fel, mióta befektettünk a cégbe. Portfóliónk olyan cégekből áll, amelyek a fintech és az insurtech piacot, az e-commerce, a szolgáltatásként igénybe vett szoftverek (SaaS) piacát képviselik, és érdekeltek vagyuk a kiskereskedelem, az utazás, a logisztika, az egészségügy és a B2B szolgáltatók területén is.

Sokak várakozásával ellentétben nem tért vissza a normál hozamkörnyezet, a Fed is leállt a kamatemelésekkel. Hogy befolyásolják befektetői döntéseiket a piaci hozammal kapcsolatos várakozásaik, és mit gondolnak önök a következő évek kilátásairól e téren?

A fejlett piacokon többek között azért olyan népszerű a magántőke, mert kevésbé van kitéve a piaci ciklusoknak. Az MCI még ennél is kevésbé függ a piaci hozamoktól, ugyanis csak a saját tőkénket fektetjük be, így nem befolyásol minket a befektetők növekvő hozamelvárása abban az esetben sem, ha a hozamok felmennek. Ami ennél is fontosabb, hogy befektetési stratégiánk unikális, és olyan digitális / új gazdaságban érdekelt cégekbe fektetünk, amelyek nagyon jól teljesítenek a gazdasági ciklusok felfelé tartó szakaszán és nem olyan rosszul (hacsak nem jobban) a lefelé tartóban. Az elmúlt 20 éves történetünkben megtanultuk, hogy a gazdasági ciklusokban megfigyelhető visszaesések felgyorsítják az ügyfelek digitális átállását. További fontos tényező, hogy az esetek nagy részében olyan helyi szereplőkbe fektetünk, amelyek erős regionális szereplőkké válhatnak. A földrajzi terjeszkedés mindenképpen könnyebb gazdasági visszaesés idején, hiszen a befektetői verseny ilyenkor kevésbé intenzív.