Romlik az iparági környezet, de a Mol stratégiája megmentheti a helyzetet

Egyre fontosabb a Mol és az olajtársaságok életében a petrolkémia, ugyanis a motorüzemanyagok kereslete a növekvő környezettudatosságnak köszönhetően várhatóan csökkenni fog a jövőben. 2019 második felében jelentősen elkezdett szűkülni a Mol petrolkémiai marzsa, mely akár tartósan alacsony szinten is maradhat. Azonban az épülő poliolüzem megmentheti a helyzetet, és amennyiben a jelenlegi szinten maradna a petrolkémiai árrés, akkor előreláthatólag az új poliolgyár profitja kompenzálni tudná a becsült eredménycsökkenést.

A petrolkémia az iparág egyik mentsvára

Az egyre erősödő dekarbonizációs politikai nyomásból fakadóan egyre több olajcég próbálja csökkenteni a finomítói termékpalettájában a motorüzemanyagok mennyiségét, és növelni a petrolkémia alapanyagaként szolgáló nafta mennyiségét. Ez a Mol esetén 2030-ra egy igen radikális fordulatot ölthet a stratégia szerint, ugyanis a jelenlegi kétharmados szintről feleannyira csökkenhet a motorüzemanyagok súlya a finomítói végtermékekben, és egyben 66 százalékkal növekedhet a naftatermelés.

Forrás: Mol

A jelenlegi termékmix

A Mol petrolkémiai termékpalettájának 41 százalékát az etilén alapú termékek adják, 37 százalékát pedig a polipropilén termelése. Ez a két fő termékcsoport határozza meg a marzs több mint háromnegyedét, így elsődlegesen ezen produktumokra érdemes koncentrálni.

Annak érdekében, hogy egy kicsit jobban megértsük a fentebbi termékek jelentőségét, utánanéztünk a felhasználásuknak:

Nagysűrűségű polietilént (HDPE) leggyakrabban termékek csomagolására, italos palackok, tisztítószeres flakonok, szemetes konténerek és vízvezeték előállítására használják.

Az alacsony sűrűségű polietilént (LDPE) elsősorban fóliának és műanyagzacskónak szokták alkalmazni.

A polipropilént csomagolásra, írószerekhez, műanyag alkatrészekhez használják fel, de még a textilipar is támaszkodik rá.

Csökken a bevétel, nő a költség

2019 második negyedévének a végén jelentősen elkezdett beszűkülni a Mol petrolkémiai marzsa, amit az alábbi ábra jól szemléltet, bár a szakadó olajáraknak köszönhetően január végén erős felpattanást láthattunk az árrésekben.

A marzsot érdemes az elemeire bontani, ugyanis kíváncsiak voltunk, hogy inkább a főbb végtermékek árainak a csökkenése, vagy az alapanyagul szolgáló nafta drágulása okozhatta-e a lefele mutató tendenciát. Végül arra jutottunk, hogy a képlet mindkét lába pont rossz irányba változott az elmúlt fél évben.

Tartós nyomás alatt maradhat a petrolkémiai marzs

Felmerül a kérdés, hogy rövidtávú tendenciáról, vagy inkább ciklusfordulóról beszélhetünk-e, azaz hosszabb távon is alacsony marzsokkal lesz-e kénytelen szembesülni a Mol, vagy sem.

A polietilének gyenge teljesítményét nagyrészt az magyarázza, hogy az olcsóbb amerikai import elárasztotta az európai piacokat is, másrészt pedig világgazdaság növekedésének a lassulása a keresleti oldalt tartja nyomás alatt. Az amerikai import robbanásszerű növekedését jól szemlélteti, hogy a HDPE termékből behozott mennyiségek 2019-es év első nyolc hónapjában háromszor akkorák voltak, mint a 2018-as hasonló időszaki értékek. Az amerikai palagáz forradalom tett be a marzsoknak, ugyanis etilént nemcsak olajalapon naftából, hanem földgázból is elő lehet állítani, és a gázalapon előállított etilénnel nem képes felvenni a versenyt az olajalapú gyártás költségoldalon. A Közel-Keleten is jelentős mértékben állítanak elő gázból etilént, mely tovább szorítja lefele a Mol etiléntermékeken realizált marzsát.

A polipropilén keresleti oldalára is rányomja a bélyegét a romló globális konjunktúra, ráadásul még a neheze hátra lehet, ugyanis az új termelőegységek piacra lépése 2021 és 2023 között várható, melynek következtében jelentősen összeszűkülhetnek a marzsok.

A nafta árfolyama pedig főleg a nyersolaj árfolyamától függ, a nagyobb mozgásokat jól magyarázza a kőolaj árfolyamának változásai.

A poliol mentheti meg a petrolkémia profitabilitását

2021 második felében készülhet el a poliol üzem, mely már egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termék, így jóval magasabb árrés realizálását teszi lehetővé, mint ami a polipropilén előállítása során elérhető lehet. A poliolgyártás a polipropilén előállításhoz képest 400-500 euro/tonnás árrésnövekedést eredményezhet, amennyiben historikus adatokat vizsgálunk.

Forrás: Mol

A poliolokat széles körben használják fel, és előnyös tulajdonságuk, hogy a keresletük a gazdasági növekedéssel korrelál, így rendkívül jó diverzifikációt jelent a hagyományos olajipari üzletágakkal szemben. A poliolból, izocianátokkal keverve poliuretán készül, amit az építőiparban, bútorgyártásban, autógyártásban, textiliparban, de még a faiparban is hasznosítanak.

A Mol becslése szerint ciklusközepi marzsokkal számolva 170 millió dollárt meghaladó EBITDA növekedést generálhat az épülő üzem éves szinten, pesszimista árrésekkel kalkulálva pedig 100 millió dollárt.

Forrás: Mol

Ellensúlyozásra kerülhet a gyengébb petrolkémiai marzskörnyezet

A Mol 2019-re kitűzött CCS EBITDA célja 2,4 milliárd dollár. Amennyiben tonnánként tartósan 250 euró maradna a Mol petrolkémiai árrése 2020 folyamán, az a 2019-es átlagos 371,9 eurós marzs harmadával való zsugorodását jelentené. A Mol számításai szerint 50 euró/tonnás marzsváltozás 80 millió dollárral érintheti a készletváltozástól és egyszeri tételektől tisztított (CCS) EBITDA-t, akkor egy 121,9 dolláros árréscsökkenés 195 millió dollárral, azaz önmagában 8 százalékkal vetheti vissza a Mol 2019-re célul tűzött CCS EBITDA-ját.

A poliol üzem 2022-től már jelentősen hozzájárulhat a Mol eredményéhez, mely a 170 millió dolláros EBITDA-jával kompenzálhatná a gyengébb petrolkémiai marzsot, amennyiben hosszabbtávon is fennmaradna a 250 euro/tonnás érték.

Címlapkép: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images