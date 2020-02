A romló olajipari környezet az OMV-t sem kíméli

Éves alapon 14 százalékkal csökkent az eredménye az OMV-nek dollárban számolva, és egyúttal a vállalatot követő elemzők várakozásait is 6 százalékkal múlta alul a társaság a ma reggeli gyorsjelentésében . Mindkét tradicionális szegmense gyengélkedett a vállalatnak, melynek következtében két százalékot meghaladó mértékben esik az árfolyam a mai kereskedésben, hozzátéve ugyanakkor, hogy nem számít drágának az OMV a szektortársaihoz képest.

Várakozások alatt az OMV profitja

A várakozások alatt maradt az OMV ma reggel riportált 781 millió eurós CCS EBIT értéke, ugyanis a 16 elemző által kialakult konszenzus 833 millió eurót várt, mellyel így összességében 6 százalékkal múlta alul az OMV az elemzők által kalkuláltakat.

Éves alapon dollárban számolva 14 százalékkal csökkent az OMV egyszeri tételektől és készletátértékelési hatásoktól tisztított (CCS) EBITDA-ja. Az OMV mindkét tradicionális divíziója kivette részesedését a gyengébb teljesítményből. A kutatás-termelés az alacsonyabb realizált szénhidrogénárak miatt szenvedett, a Downstream (finomítás, nagykereskedelem, petrolkémia és fogyasztói szolgáltatások) szegmens egyszeri tételektől és készletátértékelési hatásoktól tisztított EBITDA-ja pedig 15 százalékot csökkent éves alapon dollárban mérve, mely nagyrészt a petrolkémiai marzsok szűkülésének volt köszönhető. Azonban a gáz szegmensnek nagyon jól ment a negyedévben.

2 eurós osztalékfizetést javasol a menedzsment a 2019-es év után, mely 14 százalékos növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Ez nagyságrendileg 4,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg az árfolyamra vetítve.

Hiába a kutatás-termelés rekord szénhidrogén-termelése

A szénhidrogénkitermelés 58 ezer hordó olajegyenértékessel emelkedett éves alapon, mellyel elérte a vállalat az 505 ezer hordó napi átlagos kihozatalt a negyedik negyedévben, ami történelmi csúcs is egyben, ugyanis sosem volt még 500 ezer hordó felett az OMV napi kitermelése. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy a termelési költségek stagnáltak, 6,4 dolláron maradtak hordónként.

Végül 8 százalékkal csökkent a divízió EBITDA-ja éves alapon, hiába a nagyobb kitermelt volumen, a realizált szénhidrogénárak csökkenését nem tudta összességében kompenzálni.

A petrolkémia volt a leggyengébb láncszem

A finomítói marzsok hordónként 5 dolláros szintre estek a tavalyi negyedik negyedév 5,2-es értékéhez képest.

A petrolkémiai árrések esése nemcsak a Molt, hanem az OMV-t is megviselte, éves szinten 28 százalékkal mérséklődött a mutató értéke.

A Molban külön szegmensnek számító Midstream (gáz) divízió viszont igen jól teljesített, 37 százalékkal növekedett az értékesített volumen, mely 21 százalékos EBITDA növekedést generált. A tárolt volumen megnövekedésének volt köszönhető a jó szereplés, mely az orosz-ukrán tranzitszállítások bizonytalanságából volt eredeztethető.

2019-hez hasonló évet vár a menedzsment 2020-ra

60 dolláron maradhat a Brent ára 2020 átlagában az OMV vezetése szerint, és továbbra is 500 ezer hordó olajegyenértékes maradhat a napi termelése a vállalatnak, ami természetesen a líbiai helyzettől is függ, ugyanis ott is vannak kitermelési érdekei az OMV-nek.

A finomítói marzsoknál nem számít romlásra a jövőt tekintve az olajtársaság, hordónként 5 dollár fölé várják a mutatót. Azonban a petrolkémiai marzsok tekintetében már az OMV is pesszimistább jövővel kalkulál, kissé 400 euró alá várja tonnánként az árrést. A finomított termékek értékesítési volumene hasonlóan alakulhat 2020-ban a tavalyihoz képest, azonban a kis- és nagykereskedelmi marzsok halványan bár, de szűkebbek lehetnek az idén. Továbbra is magas szinten maradhat az OMV finomítóinak a kihasználtsága, a tavalyi 97 százalékhoz képest 95 százalékkal tervez a menedzsment.

Nem drága az OMV

Az európai olajtársaságokkal összevetve még mindig olcsónak számít az OMV, azonban ha a régiós, legközelebbi társakat nézzük, a Molt és a lengyel PKN Orlent, akkor jól megmutatkozik, hogy jelenleg a piac kevésbé pozitívan értékeli a finomítás túlsúlyos vállalatokat (PKN Orlen), semmint a kutatás-termelésre inkább specializálódott társaikat (OMV).

Árfolyam

A várakozásokat alulmúló eredményeket nem fogadták jól a piaci szereplők, így két százalékot meghaladó mértékben esik az árfolyam, mellyel idén a régiós szektortársaihoz hasonlóan már több mint 10 százalékot veszített az OMV az árfolyamából.

Címlapkép: Guenter Schiffmann/Bloomberg via Getty Images