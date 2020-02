Tízmilliárdokért vásárolhat energiakereskedő céget az Opus

Bejelentkezett az Opus az E.On energiakereskedő leányáért, azonban kiderült, csupán a versenypiaci ügyfeleket vinné, az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztókat nem. Számításaink szerint nagyságrendileg 20 milliárd forintot érhet az E.On energiakereskedő szabadpiaci portfoliója, melyet gond nélkül tudna saját forrásaiból finanszírozni az Opus.

Az E.On kénytelen megválni kereskedőcégétől

A történet egészen 2018 tavaszáig nyúlik vissza, ugyanis akkor jelentették be, hogy az RWE megvásárolja az E.On és az innogy megújuló energiatermelési üzletágát, az E.On pedig az RWE innogy-ban fennálló részesedését. Ezt követően 2019 szeptember 18-án az E.On megszerezte az RWE 76,8%-os tulajdonrészét az innogy SE-ben, Magyarországon pedig az innogy az Elmű és az Émász többségi részvényeseként volt jelen. Azonban az Európai Bizottság versenyhatósági vizsgálata kötelezte az E.Ont, hogy többek között a magyar energiakereskedelmi tevékenységét értékesítenie kell, ugyanis jelentős piaci erőfölényre tenne szert a magyarországi energia-kiskereskedelemben.

Így kerülhetett sor arra, hogy az Opus bejelentkezett a hazai áram- és gázkereskedőcégért, és kötelező érvényű ajánlatott tett a megvételére.

A lakossági ügyfelek nélkül vásárolna az Opus

Az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) több tízezer kis- és középvállalkozás, önkormányzati, valamint számos nagyvállalati ügyfél áram- és földgázellátásáról gondoskodik országos lefedettséggel. Üzleti ügyfeleiknek energetikai termékek mellett energiahatékonyságot növelő komplex szolgáltatásokkal, önkormányzati ügyfeleknek pedig energiatakarékos és minőségi közvilágítás-korszerűsítési termékcsomagokkal is rendelkezésére állnak. 2018-ban a társaság árbevétele közel 377 milliárd forint volt, míg 2017-ben 212 milliárd. 2018-ban 3,5 milliárd adózás utáni veszteséget termelt a vállalat, míg 2017-ben közel 4 milliárd forint nyereséget. Tavaly előtt 239 főt foglalkoztatott a kereskedőcég.

2017 október 4-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elfogadta az E.On engedélykérelmét, melynek értelmében a 2018 január 1-től az egyetemes ügyfélkört kiszolgáló E.On Energiaszolgáltató Kft. beolvadt a versenypiaci ügyfelekkel foglalkozó E.On Energiakereskedelmi Kft.-be. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfélkör döntően a lakossági fogyasztókat takarja, akik hatóságilag szabályozott áron juthatnak hozzá a villamosenergiához.

Azonban kérdésünkre az Opus azt válaszolta, hogy nem a teljes E.On energiakereskedőre adtak ajánlatot, hanem annak csak a versenypiaci részlegére, tehát a lakossági fogyasztókat nem vásárolnák meg, akik szabályozott áron jutnak áramhoz.

Mennyit érhet az E.On szabadpiaci kereskedőcége?

Első lépésben érdemes megvizsgálni a társaság árbevételét és jövedelmezőségét. A bevételek 2017-ig bezárólag csökkenő tendenciát mutattak, azonban 2017-ről 2018-ra 77,5 százalékkal emelkedtek, ugyanis ekkor kerültek integrálásra az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági ügyfelek.

Azonban ennek az volt az ára, hogy a korábbi stabil profitabilitásból hirtelen veszteségbe fordult a társaság eredménye, mind adózott eredmény, mind EBITDA soron. Azonban ne feledjük, hogy az Opus csak az EKER szabadpiaci részére adott ajánlatot, tehát a 2018-as év nem tekinthető irányadónak a cégérték kalkulálásakor.

Jól látható, hogy kereskedő cég révén nagy árbevételű, azonban alacsony marzsú üzletről van szó az EKER esetén. Amennyiben csak az értékelés szempontjából releváns 2014-2017-es időszakot vesszük figyelembe, akkor az átlagos EBITDA marzs 3 százalék körül alakult, az átlagos adózás utáni eredmény aránya a bevételhez képest pedig 1,6 százalékot tett ki.

EV/EBITDA alapon végeztük el a társaság értékelését, és ehhez az alábbi cégek árazását vettük figyelembe. Nehéz olyan összehasonlító csoportot kialakítani, amely cégeknek a tevékenysége tökéletesen megegyezik az E.On energiakereskedő operációjával. Mivel tisztán olyan tőzsdén kereskedett társaság nem létezik, amely csak üzleti ügyfeleknek értékesítene villamosenergiát és gázt, ezért kénytelenek voltunk olyan vállalatokat beválogatni, amelyek energiakereskedelmi tevékenységet is folytatnak.

Következő lépésként kiszámoltuk az EBITDA átlagos érékét 2014-2017 között, hiszen ebben az időszakban még nem tartoztak a céghez a lakossági felhasználók, így ez a periódus releváns a potenciális tranzakció értékelése szempontjából. Átlagosan 7 milliárd forintos EBITDA-t ért el a társaság a 2014-2017-es időszakban, és a legutóbbi 2018-as beszámolója szerint 31,74 milliárd forint nettó adóssággal rendelkezett.

Ezek után nem maradt más hátra, mint hogy az összehasonlító csoport átlagos és medián EV/EBITDA-jával felszorozzuk a 2014 és 2017 közötti átlagos EBITDA-át. Mivel azonban ez az EKER vállalatértékét (EV) adná meg, ezért ebből még kivontuk a társaság nettó adósságállományát. Így egy 20,2-22,3 milliárd forint körüli cégérték jön ki.

Az Opusnak lenne elég pénze a tranzakcióhoz

Amint a BÉT-en megjelent közleményben is olvashattuk, a vételár kifizetéséhez nem kapcsolódna közvetlenül banki finanszírozás, érthető módon. Az Opus legutóbbi féléves jelentése és az azóta történő tranzakciók alapján becslésünk szerint 50 milliárd forint likvid forrás állhat rendelkezésére a cégnek, melyből a 20 milliárd érték körüli EKER gond nélkül kifizethető lenne. A kalkulációnkban beleszámoltuk az NKP keretein belül kibocsátott 28,6 milliárd forintos kötvényeket, a társaság tulajdonában lévő tőzsdei részesedéseket, illetve a Titász megvásárlásához szükséges későbbi pénzösszeget is, melyet egy korábbi cikkünkben becsültünk hasonló módon meg. A BDPST-nek történt Appeninn részesedés értékesítését a bejelentéskori (2019.10.08) aktuális napi záróárfolyammal kalkuláltuk ki, és a Mátrai Erőmű értékesítéséből befolyó bevétellel még nem is kalkuláltunk, ugyanis nem hozták nyilvánosságra.

