Új éttermet nyitott Magyarország egyik legismertebb sztárséfje

A Wolf András által fémjelzett fogásokat ezúttal a Kossuth téren is meg lehet kóstolni: a sztárséfet az új Séf Asztala megnyitóján kérdezte a Portfolio.



Mint azt a séftől megtudtuk, a franchise megszületéséhez jelentős mértékben hozzájárult, hogy baráti társaságuk hiányolta Budapest gasztropalettájáról a jó húslevest és a minőségi, klasszikus ételeket. „A mindennapi ételekre nagyon nagy szükség van. Az ország gasztronómiáját nem csak a csúcsgasztronómia határozza meg, hanem a hétköznapi ételek is” – véli Wolf András. Az étterem alapelve is erre épít, ahogy hirdetik, nagy gondossággal válogatott alapanyagokból, alapos receptura alapján állt össze a kínálat, amely részben eltér az eddig megszokottól. Az ismert kínálat kiegészült bisztró fogásokkal, mint például a sült pisztráng, a csirkepörkölt, és főzelék. A választék szerves részét képezik a megfizethető, helyben, saját kovásszal készült kenyerek és finompékáruk is.