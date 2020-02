Az OTP a legtranszparensebb hazai tőzsdei cég

Régen nem látott szintre emelkedett a hazai tőzsdei vállalatok transzparenciája, a mezőny első felében szereplő vállalatok tovább javították eredményüket, szinte minden kategóriában, a tájékoztatás hitelességében, az ad-hoc információk minőségében vagy a befektetői kapcsolattartó alkalmasságában is javult a cégek teljesítménye, a tavalyi 2 után idén már 6 olyan vállalat volt, amelyik az 1-10-es skálán egészen kiváló, 8 feletti pontszámot ért el, derül ki a Portfolio idén már 19. alkalommal elkészített felméréséből, amelynek szakmai partnere a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) volt, és amely 17 bank, befektetési szolgáltató és alapkezelő bevonásával készült.



Az idei felmérés alapján a legtranszparensebb hazai tőzsdei vállalat az OTP lett, a bankot a Mol és a Magyar Telekom követi a listán.



A hazai tőkepiac egyik legfontosabb eseményén, a BÉT Legek díjátadón a Tőzsde az előző év kiemelkedő teljesítményeit díjazza, a ma megtartott eseményen a Portfolio felmérése alapján a BÉT a kibocsátói transzparencia díjat az OTP-nek, a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat az ANY Biztonsági Nyomdának, a legjobb befektetői kapcsolattartónak járó díjat pedig Réthy Róbertnek, a Mol befektetői kapcsolatok vezetőjének adta át.

Első helyen végzett az OTP

A tavalyi transzparencia-felmérésben a Mol, az OTP és a Magyar Telekom volt az első három helyezett sorrendje, és míg akkor 8 pont alatti összpontszám is elegendő volt a dobogó harmadik helyének megszerzéséhez, az idén publikált, 2019-re vonatkozó felmérés esetében már más volt a helyzet, miközben tavaly 2 cég összpontszáma volt 8 pont felett, ezzel szemben az idei felmérés első hat helyén végző vállalat összpontszáma is 8 pont felett áll.

Az idei listán az OTP végzett az élen, megelőzve a tavalyi első, Molt,

a további helyeken nem történt változás, csakúgy, mint tavaly, idén is harmadik lett a Magyar Telekom, negyedik az ANY Biztonsági Nyomda és negyedik a Graphisoft Park.

Pontszám alapján nagyot javított a Richter, a tavalyi 6,55-ös összpontszámához képest az összesített transzparenciája a kiváló, 8 pontos érték fölé került, azonban a lista első öt helyezettjének összesített pontszámnövekedése miatt a Richter most sem tudott a hatodik helynél feljebb kapaszkodni. Érdekesség képpen, a Richter az idei pontszámával tavaly simán dobogós lett volna. Örömteli, hogy a kisebb társaságok felnőttek a nagyok mellé, és a 2019-es felmérésben az ANY Biztonsági Nyomda és a Graphisoft Park is kiváló, 8 pont feletti összpontszámot ért el, a Graphisoft Park összesített pontszáma különösen nagyot nőtt tavalyhoz képest.

A BÉT legek díjazottjai között a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói transzparencia díját tavaly a Mol kapta, idén a rangos elismerést az OTP Bank érdemelte ki.

Míg a tavalyi felmérésben kivétel nélkül csökkent a BUX-komponensek összesített transzparencia-pontszáma, az idei felmérésben a cégek többségénél az összesített pontszám emelkedése volt megfigyelhető. A blue chipek kivétel nélkül javítani tudtak, különösen nagyot javított összesített pontszámán a Richter, ennek a listának az élén a Waberer’s áll, de jelentősen emelkedett a Graphisoft Park összpontszáma is. Ugyanakkor nem minden cég tudott javítani, a CIG Pannónia, a PannErgy és az Appeninn összesített transzparencia-pontszáma csökkent.

A módszertan



Felmérésünkben hat szempont alapján értékelhették az elemzők és alapkezelők a BUX-indexben szereplő társaságokat, a hazai cégeket 1-10-es skálán (1 a legrosszabb, 10 a legjobb) osztályozhatták.



Az első szempont a társaság egészének transzparenciája, de rákérdeztük arra is, hogy mennyire hitelesnek a tájékoztatás az egyes cégeknél, és arra is, hogy az ad-hoc információk milyen minőségűek, ezen felül értékelhették az alapkezelők és az elemzők a befektetői kapcsolattartók felkészültségét, továbbá azt is, hogy milyen minőségű gyorsjelentéseket tesznek közzé a társaságok.



A felmérésben idén a következő cégek elemzői és alapkezelői vettek részt: Accorde, Aegon Alapkezelő, Allianz Alapkezelő, Amundi, Budapest Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Concorde Értékpapír Zrt., Dialóg Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Equilor Befektetési Zrt., Erste Alapkezelő, Erste Befektetési Zrt., HOLD Alapkezelő, KBC Securities, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A vállalat egészének transzparenciája alapján az OTP lett az első, egyedüli cégként közelítve meg az egészen kiváló, 9 pontos értéket, a második helyen a Mol végzett, míg a harmadik helyet a Graphisoft Park szerezte meg. Érdemes kiemelni, hogy a Graphisoft Park ebben a kategóriában különösen nagyot javított a tavalyi pontszámához képest. A Magyar Telekom a tavalyi második helyről idén a negyedik helyre csúszott vissza, annak ellenére, hogy pontszáma emelkedett, az ANY Biztonsági Nyomda egy helyezést rontva végzett az ötödik helyen.

A tájékoztatás hitelessége szerint csakúgy mint tavaly, idén is az OTP végzett az első helyen, azonban az OTP tovább tudott javítani pontszámán és a társaság figyelemreméltó 9 pontos eredményt ért el. A Graphisoft Park pontszáma nagyot javult, így a társaság a második helyre jött fel a korábbi ötödik helyről, éppen csak megelőzve a harmadik helyre visszacsúszó Molt. A Magyar Telekom ismét a negyedik helyen végzett, míg az ANY Biztonsági Nyomda az ötödik helyre csúszott vissza, a tavaly elért harmadik helyével szemben.

Az alkalomszerűen adott információk minősége szerint a tavalyi első és második helyezett az idei felmérésben helyet cserélt, és az OTP nagyot javítva a tavalyi pontszámán az első helyen végzett, míg a dobogó második fokát ezúttal a Mol foglalhatta el. A Magyar Telekom a harmadik helyen végzett, a Graphisoft Park a negyedik helyre kapaszkodott fel, az ötödik helyre szorítva vissza az ANY Biztonsági Nyomdát.

A vállalatok befektetési kapcsolattartói közül a Mol kapcsolattartóját (IR részlegét) tartották a legkiválóbbnak az általunk megkérdezett elemzők és alapkezelők, s míg a Mol megőrizte első helyét, az OTP egy helyezést javítva a második helyre jött fel. A Mol és az OTP is 9 pont feletti értéket ért el, az általunk megkérdezett elemzők és alapkezelők láthatóan meg vannak elégedve az IR csapatok munkájával. A Magyar Telekom a harmadik helyet szerezte meg, a midcapeknél az ANY Biztonsági Nyomda két helyezést rontva a negyedik helyen végzett, míg a Waberer’s mind pontszámban, mind helyezésben nagyot javítva az ötödik helyet szerezte meg.

Évek óta hozzá vagyunk szokva, hogy az OTP, a Mol és a Magyar Telekom informatív, részletes, struktúrájában változatlan gyorsjelentéseket tesz közzé, ezt láthatóan értékelik is a piaci szereplők. Ebben a kategóriában három cég ért el 8 pont feletti pontszámot, idén viszont már csak 8 pontos és afeletti pontszámmal lehetett bekerülni ebbe a kategóriába. Az első helyen a Mol végzett, igen kiváló, 9 pont közeli eredménnyel, a második helyre szorítva vissza az OTP-t. A harmadik helyezett a Magyar Telekom lett, míg a Graphisoft Park egy helyet javítva a negyedik helyre kapaszkodott fel, az ötödik helyre szorítva így vissza az ANY Biztonsági Nyomdát.

Összesítésben OTP, Mol és Magyar Telekom a sorrend

Az OTP 8,92 ponttal a legtranszparensebb hazai tőzsdei társaság, az OTP esetében a válaszadók a tavalyi évhez hasonlóan a tájékoztatás hitelességét emelték ki, ebben a kategóriában az OTP eredménye meghaladta az egészen kiváló, 9 pontos értéket. Emellett az alkalomszerűen adott információk minősége alapján is kiérdemelte a cég az első helyet, az OTP ebben a kategóriában megközelítette a 9 pontos értéket.

A Mol 8,77 pontjával idén a második helyet szerezte meg, az olajtársaságnál az általunk megkérdezett elemzők és alapkezelők idén is elsősorban a befektetői kapcsolattartó felkészültségét emelték ki, a kapcsolattartó alkalmassága kategória mellett a Mol a gyorsjelentés minősége kategóriában is kiérdemelte az első helyet.

A Magyar Telekom 8,44 pontjával a dobogó harmadik helyén végzett, éppen úgy, mint egy évvel korábban, a társaság azonban az összesített pontszámán képes volt javítani. A kapcsolattartó alkalmassága kategóriában a társaság egy helyet javítva a harmadik helyet szerezte meg, míg a gyorsjelentés minősége és az alkalomszerűen adott információk minősége kategóriáknál mindkét esetben megőrizte harmadik helyezését a cég.

Kiemelkedő midcap teljesítmény: ANY Biztonsági Nyomda

Az összesített transzparencia alapján az ANY Biztonsági Nyomda a negyedik helyet szerezte meg, bár a tavalyi felmérés eredményéhez képest a társaság ismét a negyedik helyen végzett, a vállalat azonban tavalyi pontszámán javítani tudott, és a cég összesített transzparenciapontszáma 7,51 pontról 8,36 pontra emelkedett.

A BÉT Legek díjazottjai között a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat tavaly az ANY Biztonsági Nyomda kapta, idén a BÉT a díjat ismét az ANY Biztonsági Nyomdának adta át.

Befektetői kapcsolattartás

A Portfolio felmérése alapján a BÉT egy olyan vállalati személyiséget (vezérigazgató, pénzügyi igazgató, befektetői kapcsolattartó) is díjazott, akit a piaci szereplők olyan szakembereknek tartanak, aki aktívan részt vesz a kis- és nagybefektetőkkel történő kapcsolattartásban, és aki tevékenységével sokat tesz a hazai tőkepiac fejlődéséért. A kategóriában tavaly osztottak először díjat, és úgy, mint tavaly, idén is Réthy Róbert, a Mol befektetői kapcsolatok vezetője lett az első helyezett, mint tavaly, most is 6 szavazattal végzett az élen. A megkérdezett elemzőházaktól és alapkezelőktől érkező szavazatok alapján a tavalyinál szorosabb volt a verseny az első helyért, Pataki Sándor, az OTP Befektetői Kapcsolatok területének vezetője 5 szavazattal lett a második. A Mol és az OTP rendkívül erős befektetői kapcsolattartása ebben a szavazásban is kijött, mindkét cégtől több személy tudta kivívni a befektetők elismerését. A kisebb cégek közül az Alteót érdemes kiemelni, a vállalat vezérigazgatója, Ifj. Chikán Attila harmadik lett a listán.

Az első helyezett 6 szavazattal a Mol befektetői kapcsolatok vezetője, Réthy Róbert lett, akinek a szakmai pályafutása az Unicredit kelet-közép európai olaj- és gázipari elemzőjeként indult, 2011-től a Wood energetikai elemzője, majd vezető elemzője lett Prágában, ott többek között a Molt is követte. A Mol befektetői kapcsolatok osztályának vezetőjeként Réthy Róbert 2015. szeptember óta irányítja a befektetői kapcsolattartás területet a magyar energetikai vállalatnál. A válaszadók Réthyvel kapcsolatban kiemelték, hogy a befektetői kapcsolattartó rendkívül felkészült, a befektetők kérdéseire kész válaszai vannak, az IR-csapat által szervezett Investor Day rendkívül informatív esemény, a Mol pénzügyi beszámolói magas minőségűek, és az sem utolsó szempont, hogy Réthy közvetlen, aktívan tartja a kapcsolatot a befektetőkkel, a szükséges időpontokban a piaci szereplők, alapkezelők, elemzők rendelkezésére áll.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images