Allianz-vezér: óriási kihívás a szuperállampapír, már készül az újfajta lakásbiztosítás

A MÁP+ vonzó befektetés, és hatalmas elszívó hatást gyakorol a biztosítási piacra, egy ilyen magas hozamszintet a kapcsolódó kockázatok vállalása nélkül elérni komoly kihívás – hangsúlyozta a Portfolio-nak adott interjújában Alexander Protsenko, az Allianz Hungária Biztosító elnök-vezérigazgatója. Készül a biztosító saját minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítása bevezetésére, de nem értenek egyet az MNB-vel abban, hogy ne lenne kellően kompetitív a piac. Az egészség- és gépjárműbiztosításokról, valamint a digitális újdonságokról is kérdeztük emellett a biztosítóvezért, aki jövő csütörtöki Biztosítás 2020 konferenciánkon is beszélni fog.

Még nem késő regisztrálni a Biztosítás 2020 konferenciára!

Kisbenedek Pétertől vette át tavaly a legnagyobb magyarországi biztosító irányítását. Mi az, amiben másképp vezeti azAllianzot, mint elődje? Miben kell igazán erősödnie a magyarAllianznak a tulajdonosi elvárások szerint?

A pozíciónk rendkívül erős, ezért nem érzünk kényszert sürgős változtatásokra. A pozitív folyamatok fenntartását kell biztosítanunk, és azt, hogy az előttünk álló 5-10 év során várhatóan hasonló pályán haladjunk tovább. A finomhangolások mellett a jövőt illető fejlesztésekről is beszélni kell: változnak az ügyfelek elvárásai, új szolgáltatásokkal és új élményekkel kell ezeket kielégítenünk. Talán mondanom sem kell, hogy a mindezek középpontjában a szervezeten belül, és azon kívül is a digitalizáció és az egyszerűsítés áll.

Tudna példát mondani?

Több felmérést végeztünk, és az eredmények szerint miközben az ügyfelek továbbra is választási lehetőségeket akarnak, a túlságosan széles palettát sem kedvelik. Ennek fényében

2019-ben átlátható, alapvető védelmet biztosító, szélesebb fedezeti körrel rendelkező és teljes körű védelmet nyújtó lakás- és gépjármű-biztosítási termékcsomagokat vezettünk be.

Felismertük, hogy nincs kereslet túl bonyolult, teljes mértékben egyénre szabott biztosításokra. A korábbi „legószerű”, túlbonyolított termékszerkezethez képest ez jelentős egyszerűsítést eredményez. Ettől függetlenül látnunk kell, hogy az ügyfelek még csak most ismerkednek az új struktúrával, és ehhez idő kell. Alapos változtatásokat készülünk végrehajtani a szolgáltatásnyújtás terén, tovább gyorsítjuk ügyfeleink kiszolgálását. 2019 őszén vezettük be a távoli kárfelmérés lehetőségét, mellyel a kárrendezés során, az Allianz ConnX alkalmazás segítségével, egy mobiltelefont vagy táblagépet használva lehetőség van élő videókapcsolat kialakítására. Ezen keresztül ügyfeleink kényelmesen, az általuk kijelölt időpontban online oszthatják meg a káreseményről készült felvételeket szakértőnkkel. Emellett egy sokkal inkább ügyfélbarát, újgenerációs kárstátuszkövető alkalmazást is kínálunk a kárrendezési folyamat ellenőrzéséhez. E tekintetben a biztosítási termékek sokban hasonlítanak a mobiltelefonokhoz, hiszen szinte senkit nem érdekel a háttérben működő bonyolult elektronika, viszont mindenki egyszerű, felhasználóbarát és jól működő felületet akar.

Mennyire forgatják fel az új elvárások az értékesítési mixet? Felszámolhatók-e régi értékesítési csatornák, hogy újak lépjenek a helyükbe?

Ez egy olyan alapvető stratégiai kérdés, amelyre nem létezik egyszerű válasz. Egyes meglévő csatornák fejlesztésre szorulnak, például ügynökökre továbbra is nagy szükség van, mivel nagyon sok ügyfelünk igényli a személyes bizalomra épülő együttműködést. Emellett a hagyományos csatornák az újaknál jóval stabilabbak. Másrészt az idők szavát is meg kell hallanunk: számos fiatal ügyfelünk, és az idősebbek közül is egyre többen használnak több csatornát párhuzamosan. Az interneten információkat keresnek, összehasonlítják azokat, és offline vásárolnak; vagy éppen fordítva. A világ sokkal összetettebbé vált, és nekünk rendszeresen újra kell értékelnünk, tovább kell fejlesztenünk értékesítési csatornáinkat, illetve a partnereinkkel való együttműködésünket.

Ha már a banki partnereket említette: mi lett a Takarék Csoporttal való hosszú távú együttműködéssel? Végleg szakítottak?

A Takarék Csoport hosszú éveken keresztül fontos partnerünk volt, és bár mi szeretnénk tovább folytatni kölcsönösen előnyös együttműködésünket, erről mindeddig nem született végleges döntés. Jelenleg is folynak a tárgyalások.

Az utóbbi években az UniCredit Bankkal is létrehoztunk egy regionális megállapodáson alapuló együttműködési formát, és más bankokkal is folytattunk közös munkát. Ezen partnereink nagyra értékelik az így elérhető szinergiákat, mivel a jelenlegi alacsony kamatszintek mellett mi mind az ügyfelek, mind a bankok számára többletértéket tudunk teremteni. A bankbiztosítási üzletág akár tovább is bővülhet, visszaesést ebben a szegmensben semmiképpen nem várok. Valószínűleg nem lesz akkora szerepe, mint Ázsiában, ahol az értékesítést tekintve a bankbiztosítás dominál, főként az életbiztosítási ágban, de mi is ebbe az irányba haladunk.

Korábban több pozíciót is betöltött azAllianznál ebben a régióban, többek között Bulgáriában is, így van nemzetközi rálátása. Miben tartja alulfejlettnek, elmaradottnak, illetve élen járónak a magyar biztosítási szektort?

Magyarország vonzó, Közép- és Kelet-Európa egyik legfejlettebb piaca. A gazdaság tartósan növekszik, a piac és a szabályozási környezet stabil. Mindezek ideális környezetet jelentenek a biztosítási piac fejlődéséhez. A háztartások vagyona, eszközeik értéke növekszik, ezért egyre nagyobb védelmet is igényel, legyen szó lakásról, autóról, vagy utazásokról. A digitalizálás terén egy sor, más piacokon még nem igazán elterjedt fejlesztést tudunk megvalósítani. A mérleg másik oldalán az egészségbiztosítási termékek helyezkednek el. E tekintetben bizony van hova fejlődnünk, hiszen az ügyfelek igényei és elvárásai is folyamatosan nőnek. Az egészségügyi ellátórendszernek nem csupán több pénzre van szüksége, de a jelenleginél sokkal hatékonyabban, az ügyfeleket támogató módon kell működnie.

Állítólag magánegészségügyi szolgáltatók tömege szeretne belépni a magyar piacra, de a szabályozás egyelőre nem kedvez ennek az igénynek. A magánegészségüggyel vagy inkább az államival szeretnének biztosítóként együttműködni?

Mindkettővel. Különböző országok példái többféle modellt mutatnak. A fejlett országok többsége az állami és a magánellátás valamilyen kombinációját működteti, és mindegyik modellnek egyaránt vannak erősségei és gyenge pontjai. Magyarország jövőbeni fejlesztési modelljéről mindenképpen egyeztetéseket, tárgyalásokat és vitákat kell kezdeményezni. Ebbe az együttgondolkodási folyamatba és párbeszédbe a biztosítókat is érdemes lenne bevonni, mivel mi vagyunk azok a szereplők, akik az egészségügyi ellátások piacának működését hatékonnyá, legfőképp költséghatékonnyá tudjuk tenni.

Melyik európai modellt preferálná?

Az osztrák, a svájci és a skandináv egészségügyi ellátó rendszerekben egyaránt találhatunk jó megoldásokat. Például az azonos színvonalú alapszolgáltatás mindenki számára elérhető lenne, amit, egyéni igény szerint többletszolgáltatásokkal, külön díj ellenében lehetne bővíteni.

Bármennyire is meglepően hangzik, az emberek többsége előbb ad ki pénzt a lakásfelújításra, vagy új autó vásárlására, mint saját egészségi állapotának rendbetételére. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz képzett személyzet és fejlett technológia szükséges, mindez pedig pénzbe kerül.

Év végi biztosítóvezéri körkérdésünkben beszélt a biztosítási penetráció szükséges növeléséről is. A magyar életbiztosítási piac azonban nemcsak a GDP-hez képest, de a megtakarítási piacon is veszít jelentőségéből az utóbbi években. Visszafordíthatónak tartja ezt a folyamatot? Ha igen, hogyan?

A jelenség mögött emberi tényezők állnak. Az emberek elsődleges preferenciája, hogy megvédjék a vagyonukat, nem akarják kockára tenni még a legkisebb megtakarításukat sem. A veszteségtől való félelem nagyon erős. E tekintetben szintén szükség lenne tudatosításra:

aki nagyobb hozamot szeretne, annak nagyobb kockázatot is kell vállalnia. Aki fokozott garanciát igényel, annak meg kell elégednie az alacsonyabb várható hozammal.

Másfelől, ha valaki a tőkepiacon próbál nyereséghez jutni, a növekedés és a visszaesés kockázataival egyaránt meg kell barátkoznia.

Biztosítóként fel kell tudniuk venni a versenyt egy olyan értékpapírral is, amely 5 éves időtávon, évente csaknem 5 százalékos hozamot biztosít a lakosságnak. Mekkora kihívás a MÁP+ által támasztott verseny?

Az előbbi elméleti érvelésemet a lakossági állampapírok magas hozama egy gyakorlati kihívással is megfejeli.

A MÁP+ vonzó befektetés, amely hatalmas elszívó hatást gyakorol a piacra. Ez a vonzó alacsony kockázatú hozam intézményi befektetők számára nem elérhető. Egy ilyen magas hozamszintet a kapcsolódó kockázatok vállalása nélkül elérni komoly kihívás

akkor is, ha a Pimco és az Allianz Global Investors révén az Allianz a világ egyik vezető vagyonkezelője. Az állampapírok értékesítése a biztosítók számára is jelentős kihívás. Emiatt, az egyszeri díjas biztosítások felől elmozdulunk a folyamatos díjfizetésű szerződések irányába. Ezen szerződéseknek kevésbé közvetlen versenytársai a lakossági állampapírok. Egy ilyen környezetben az ügynökök oktatása és támogatása is nélkülözhetetlen. Ügyfeleinknek befektetéseikkel kapcsolatos legnehezebb kérdéseikre is pontos válaszokat adhatunk szakértőink révén, akik rövid határidővel tudják megadni a kért segítséget.

Új lakásbiztosítási termékek megjelenése várható az MNB új minősítése nyomán a következő hónapokban. Az Allianz a lakásbiztosítási piac egyik legnagyobb szereplőjeként elismeri, hogy indokolt a jegybanki beavatkozás?

Az ügyfelek egyszerűbb és átláthatóbb termékekkel történő kiszolgálása jó elképzelés.

Ugyanakkor nem gondolom, hogy ne lett volna kellően kompetitív a lakásbiztosítások piaca.

A gépjármű-biztosítástól eltérően a lakásbiztosítási szegmensben aránylag lassú fejlődés figyelhető meg, így az előző rendszerből örökölt piacszerkezet is lassan változik. Lakásbiztosítási szerződéseket márpedig az ügyfelek hosszú távra kötik. Természetesen nekünk is lesz minősített termékünk, sőt, ez az idei évünk egyik kiemelt feladata, a pályázati anyagunk kialakításán szakértőink már dolgoznak.

A gépjármű-biztosítások díjbevétele folyamatosan növekszik, az Allianznak azonban a piac hagyományosan legnagyobb szereplőjeként szinte csak veszíteni valója van. Hogy tudják megőrizni a vezető pozíciójukat? Vagy a verseny lanyhulásával ez nem is olyan nagy kihívás?

Az árak emelkedése ellenére a piacon rendkívül kiélezett verseny folyik. Ismét a mobiltelefon-piacot említhetném példaként; a komoly verseny ellenére a készülékek egyáltalán nem olcsók.

5-10 évvel ezelőtt a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások mesterségesen alacsonyak voltak; ez a helyzet a magyar piacon nem volt fenntartható. Ez mára javult, de vezető helyünk megőrzéséhez erőfeszítéseket kell tennünk. Az autópiacon jelentős az infláció, egyre nagyobb technológiai elvárásoknak kell megfelelni, a javítási költségek szintén dinamikusan nőnek. A piaci részesedésünk ebben a szegmensben éveken keresztül csökkent, az utóbbi időben azonban nemcsak stabilizáltuk, de némileg növelni tudtuk.

Számos szektor munkaerőhiánnyal és bérnyomással küzd Magyarországon. Ez mennyire sújtja a biztosítási szektort? Van-e emiatt, vagy bármely más okokból költségcsökkentési elvárás azAllianz felé?

Ez az egyik legkritikusabb és legérzékenyebb téma számunkra. Nagy kihívás olyan munkaerőt találni, pláne megfelelő mennyiségben, amely kellő szaktudással is rendelkezik. Nemcsak más biztosítókkal, hanem más iparágakkal, sőt országokkal is versenyeznünk kell ezen a téren. Minden évben felmérjük munkavállalóink elégedettségét, és a nagyon pozitív visszajelzések ellenére sem lazsálhatunk egy percre sem. Igaz ez a munkaerő megtartására, valamint a hiányzó munkaerő megszerzésére is.

Biztosítás 2020 Még nem késő regisztrálni a Biztosítás 2020 konferenciára, amelyen Alexander Protsenko is beszélni fog!

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio