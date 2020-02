Néhány órán belül élesítik Magyarország készpénzgyilkos rendszerét

Alig néhány órán belül, hétfőn nulla óra nulla perckor elindul az azonnali fizetési rendszer Magyarországon, ezzel egy új korszakba lépünk az elektronikus fizetések területén. Már az induláskor több újdonságra számíthatunk, de a legütősebb innovációk és készpénzgyilkos megoldások később várhatóak, összeszedtük, mi mindenre lehet jó az új rendszer.

Azonnali fizetési rendszerek más országokban már működnek, de még így is az early adopterek között lesz Magyarország, ráadásul míg máshol nem kötelező minden banknak a csatlakozás, itthon ez kötelező minden szereplőnek. Az azonnali fizetési rendszer március másodikától, azaz hétfőn startol, amit fontos tudni az új rendszerről:

A rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján elérhető lesz minden hazai banki ügyfélnek, ugyanis minden bank csatlakozik a rendszerhez kötelező jelleggel.Az instant átutalás az alapszolgáltatás része lesz, azaz nem kerül több pénzbe, mint korábban. A tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető. Ha kicsúszna az 5 másodperces jogszabályi időkeretből egy utalás a rendszer lassulása miatt, akkor 20 másodpercig még teljesülhet, ezután automatikusan elutasításra kerül a tranzakció.

A magánszemélyek esetében néhány kivételtől eltekintve minden 10 millió forint alatti elektronikus átutalás azonnali lesz, a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok.

A kötegelt, csoportos megbízások később, szeptember 1-től kerülhetnek be a rendszerbe. Vagyis a legtöbb vállalatnál a bérkifizetések – ha nem egyesével adják be őket – március 2-től továbbra is a napközbeni rendszeren keresztül kerülnek jóváírásra, ez változik majd szeptemberben.

A papír alapú tranzakciók továbbra sem kerülnek be az azonnali rendszerbe, ahogy a Magyar Államkincstár utalásai sem, vagyis a nyugdíjak, szociális transzferek az eddig megszokott módon érkeznek a számlákra.

Már március 2-tól másodlagos azonosítóval (telefonszám, adóazonosító jel, e-mail cím) is indíthatók utalások a bankszámlákra a rendszerben, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, ehhez az ügyfélnek hozzá kell rendelnie a számlájához az azonosítót.

Új tranzakciós típust is támogat a rendszer, a fizetési kérelmet, mellyel a küldő fél pénzt kérhet a fogadó féltől ahhoz hasonlóan, mint ahogy ma a sárga csekk érkezik a postán. Ez a szolgáltatás – úgy tudjuk - csak egy banknál lesz elérhető március 2-től, a többi bank később csatlakozhat (a bankoknak ez opcionális).

Az azonnali rendszer várható „evolúciója” három szakaszra osztható:

az első szakasz március 2-án kezdődik, innentől minden egyedi forint átutalás (nem értéknapos, nem kötegelt átutalás), legfeljebb 10 millió forintig az azonnali rendszerbe kerülnek. Szeptember 1-jétől a vállalati kötegelt átutalások, a rendszeres átutalások és az értéknapos átutalások is jöhetnek a rendszerbe. A harmadik szakaszban, azaz mostantól nagyjából 2-4 éves időtávon belül minden fizetési helyzetben valós készpénzhelyettesítő elektronikus megoldást jelenthet az AFR, a legnehezebb feladat a fizikai kereskedői elfogadóhálózat kiépítése lesz.

Milyen új szolgáltatások jöhetnek és mikor? – Első szakasz

Az első szakasz kezdetén a bankok leginkább ara fognak fókuszálni, hogy a rendszereik rendben működjenek, az átállás problémamentesen megtörténjen, minél kevesebb lassulással és leállással, és az ügyfelek „rászokjanak” a gyors utalásra. Az olyan esetekben, mint amikor valaki egy autót, vagy lakást vásárol meg, már ettől a pillanattól kezdve új alternatívát jelent az azonnali fizetés a a készpénzzel szemben.

Ebben a szakaszban az éjjel-nappali működés mellett a másodlagos azonosítók megjelenése jelenti a legnagyobb újdonságot, vagyis amikor telefonszámra, e-mail címre utalunk, az ügyfelek pedig sorra összekötik a számlájukat ezekkel az azonosítókkal. A mobilbankokon keresztül a személyek közötti instant fizetés – mindenféle különösebb technológiai megoldás vagy komoly szoftverfejlesztés nélkül is - várhatóan hamar terjedhet a felhasználók körében, ez hozhat némi emelkedést az átutalási tranzakciók számában is. Ugyanakkor a komolyabb P2P fizetési megoldások valószínűleg később jönnek majd, amikor például különböző appokba, oldalakra integrálják az azonnali fizetési módokat (pl. üzenetküldő appokba).

Úgy tudjuk, március másodikán csak egy banknál, az Erste Banknál indul el a fizetési kérelem tranzakciós típus, egyelőre csak az erstés ügyfelek bankszámlái között. Az többi bank várhatóan a következő hónapokban vezetheti be a fizetési kérelmet, de inkább a második harmadik szakaszban lesz ennek a tranzakciós típusnak komolyabb szerepe.

Kivégzik a sárga csekket? – Második szakasz

Szeptember 1-jétől a vállalati kötegelt átutalások, a rendszeres átutalások és az értéknapos átutalások is jöhetnek a rendszerbe, cagyis a bérkifizetések nagy része is az azonnali rendszerbe mehet. Ugyanebben az időpontban elindul a Giro „GiroFix” nevű szolgáltatása is, így fizetési kérelmeket már a közműszolgáltatók és más nem banki szereplők is benyújthatnak közvetlenül a rendszerbe – a Giro Zrt. adatfeldolgozási szolgáltatásán keresztül.

A fizetési kérelmek úgy működnek, akár egy digitalizált sárga csekk: 60 napig bármikor befizethetők, az ügyfél oldalán ingyenesek, a kért összeget át lehet írni, azaz kevesebbet is befizethet, akitől pénzt kérnek. Vagyis a fizetési kérelmek bírnak a sárga csekk jó tulajdonságával, hogy mindenki akkor fizeti be, amikor akarja a nyitva álló határidőn belül, viszont nem kell sem befotózni, sem postára menni, hogy befizessük, hanem ez jó eséllyel egy gombnyomásra befizethető lesz a mobil- és netbankokban.

A fizetési kérelem tranzakciókkal olyan appok, mobibankok is megjelenhetnek, melyek egy utazás vagy egy éttermi számla befizetését teszik lehetővé gombnyomásra: egy összeget például a telefonkönyves névjegyek alapján könnyen szét lehet dobni fizetési kérelmeken keresztül.

Bolti azonnali fizetés – A harmadik szakasz

Tavaly nyár közepén jelent meg az MNB QR-kód sztenderdjéről szóló ajánlása, a QR kóddal az azonnali fizetési rendszerre épülő tranzakciókat lehet majd indítani. A sztenderdet azért hozták létre, hogy az új rendszerre épülő fizetési megoldások egymással átjárhatóvá váljanak. Az azonnali fizetési rendszer kapcsán létrejött egy országos projekt, melynek több munkacsoportja is van, ezek közül a kiegészítő szolgáltatások munkacsoport foglalkozott a QR-sztenderd kidolgozásán. A QR-kód nem csak azonnali átutalások, hanem fizetési kérelmek indítására is alkalmas.

Az MNB azt szeretné elérni, hogy egy olyan QR-kód megoldást használjanak a bankok, amely biztosítja az alkalmazások közötti átjárhatóságot, például:

Az egyik bank QR-kódját használó fizikai vagy e-kereskedőnél egy másik bank ügyfele a saját alkalmazásával tud fizetni. Például egy fodrász kinyomtat egy QR-kódot, amit beolvasva egy 2000 forint-os tranzakciót lehet indítani, és mindegyik banki alkalmazás be tudja ezt olvasni.

Ügyfelek közötti tranzakciók esetén, ha az egyik bank appjában generálnak egy QR-kódot, azt egy másik bank alkalmazásával is be lehet olvasni.

esetén, ha az egyik bank appjában generálnak egy QR-kódot, azt egy másik bank alkalmazásával is be lehet olvasni. Online fizetések esetén is alkalmazható megoldás.

Az időkritikus bolti fizikai fizetések kialakításához ugyanakkor nagyobb boltokban már mindenképpen a kasszarendszerekhez integrált fizetési megoldást kell létrehozni, hogy legalább ugyanazt a fizetési gyorsaságot és élményt tudja adni az azonnali rendszer, mint amit ma egy bankkártyás érintéses fizetés nyújt. Ez az a fejlesztés, ami nagy falat lesz, és amelynek elterjedését az MNB 2-4 évre becsüli. Úgy tudjuk, ma már van olyan informatikai szolgáltató, amely már dolgozik egy ilyen kasszaintegrációs fejlesztésen, de az éles indulás ezzel majd csak később várható.

Csomagárazás

Az új infrastruktúrát – és különösen az arra épülő új szolgáltatásokat - viszont csak akkor fogják valóban kihasználni az ügyfelek, ha az átutalások a jelenleginél olcsóbbak, csomagárasak lesznek.

Az azonnali átutalási rendszerre épülő új szolgáltatásoknál - például a személyek közötti vagy az azonnalira épülő bolti mobilfizetésnél - a tranzakció alapú árazás a rendszer használata ellen ösztönöz. Ez könnyen belátható, hiszen senki sem szeretne egy 300 forintos kávét 50-100 forintos átutalással kifizetni.

Ezen kívül az átutalások (és az erre épülő szolgáltatások) alternatívái, a kártyás fizetés és a készpénz, lényegesen olcsóbbak, látszólag ingyenesek (a bankkártyák esetében éves 500-800 forintos díjat fizetnek az ügyfelek, de tranzakciós szinten a kártyás fizetés ingyenes, készpénzhez pedig jelenleg havi 150 ezer forintig ingyen juthatnak az ügyfelek).

A csomagárazást támogatja a 20 ezer forintig eltörölt lakossági illeték mellett, hogy a központi tranzakciós infrastruktúra bankok által fizetendő költségét 2019. január 1-jétől a Giro átalakította csomagárazásra. A bankok előző egy éves időszakban forgalmazott tranzakció-darabszámuk alapján éves fix rendszerhasználati díjat fizetnek a Girónak havi részletekben.

Emlékezetes, tavaly a kormány egyszer már majdnem eltörölte a lakossági elektronikus átutalási illetéket, de valószínűleg az azonnali rendszer csúszása miatt végül nem lett semmi Varga Mihály javaslatából. Mindenesetre azonnali fizetések széles körű elterjedéséhez jó eséllyel a jogszabályalkotók támogatására is szükség lesz.