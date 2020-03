Vége a pániknak? Hatalmasat emelkedett az olaj

Hatalmas ralin van túl az olaj ára, melyet a túladottság, technikai szintek és monetáris illetve fiskális ösztönzési ígéretek is fűtenek, mindemellett pedig csütörtök-pénteken hatalmas termelésvisszavágásról dönthet az OPEC+.

Nagyot ralizott az olaj, az amerikai típusú WTI több mint 5 százalékot emelkedett a tegnapi kereskedés folyamán. Ezzel ismét sikeresen el tudott rugaszkodni a 43,3-44,7 dolláros támasz szintről, mely már 3 éve rendíthetetlenül tartja az árfolyamot. Technikailag egészen 50,7-ig korrigálhat fel az árfolyam viszonylag gyorsan, ahol az 50,7-53 dolláros ellenállási zóna kerülhet tesztelésre, amely árfolyamsáv idén esett el.

A tegnapi hatalmas emelkedés egyrészt a túladottságnak volt köszönhető, másrészt a főbb gazdasági döntéshozók olyan kijelentéseket tettek, hogy igyekezni fognak megvédeni a piacot a koronavírus negatív hatásaitól. A mai napon a G-7 pénzügyminiszterei telefonkonferenciát tartanak a témában, mely fiskális oldalról támogathatja meg a piacokat.

Ha még ez nem lenne elég, pénteken a Fed is jelezte, hogy kész lépéseket tenni a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítése érdekében, melyet már előre be is árazódott, és a márciusi üléstől 50 bázispontos kamatcsökkentéssel kalkulál a piac a határidős árazásokból visszaszámolva. Az Egyesült Királyság és a japán jegybank is jelezte, hogy kész cselekedni a pénzügyi piacok stabilitásának a megóvása érdekében, mellettük még az IMF és a Világbank is hasonló ígéreteket tett. Ezt valamelyest ellensúlyozva az OECD arra figyelmeztetett, hogy a világgazdaság a 2008-as válság óta nem nézett szembe ekkora fenyegetettséggel, mint most.

Csütörtökön és pénteken az OPEC+ Bécsben fog ülésezni, ahol további termelésvisszavágásra kerülhet sor a kartelltagok részéről. Egy globális felmérés eredményeként, amely keretében 29 elemzőt kérdeztek meg, átlagosan 750 ezer hordó/nap csökkentésre számítanak az szakértők. Az ülés legnagyobb kérdése az oroszok hozzáállása, akik hétfőn azt nyilatkozták, hogy egyelőre az OPEC technikai bizottsága által korábban javasolt 600 ezer hordós napi vágást mérlegelik, és nagyobb csökkentési javaslatról még nem informálta őket a kartell.

Címlapkép: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images