Hol a szuperállampapír-pánik? Hatalmasat hajráztak a magyar biztosítók

Jól sült el az év vége a magyar biztosítóknál: 1150 milliárd forintos díjbevételt és 76 milliárd forintos adózott eredményt ért el 2019-ben a biztosítási szektor – tette ma közzé a Magyar Nemzeti Bank. 5%-os hozamú szuperállampapír ide vagy oda, nagy év végi hajrát produkáltak a megtakarítási célú egyszeri díjas életbiztosítások, így az élet üzletág díjbevétele tavaly 7%-kal emelkedett. A nem-élet ág a baleseti adó díjba építése miatt 17%-ot száguldott tavaly, de valószínűleg enélkül is kétszámjegyű növekedést produkált volna. Holnapi Biztosítás 2020 konferenciánkon értékeli a biztosítási szakma az aktuális helyzetet.

Közzétette ma a felügyelet a biztosítási piaci tavalyi, szektorszintű statisztikáit. Ami a fő számokat illeti:

az életbiztosítási piac díjbevétele 7,0%-kal 510 milliárd forintra nőtt,

a nem-életbiztosítási üzletágban 17,0%-kal 640,5 milliárd forintra nőtt,

a teljes piaci díjbevétel így 12,3%-kal 1150,5 milliárd forintra emelkedett.

Az említett év végi hajrának köszönhető elsősorban, hogy az utóbbi időben egyébként leszakadó életbiztosítások is jól teljesítettek. A 33 milliárd forintos éves díjbevétel-növekedésből 20 milliárd forint a negyedik negyedévnek, azon belül is 13 milliárd forint az egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhető. Más szempontból megvizsgálva, a tavalyi életbiztosítási díjbevétel-növekedés kétharmada az egyszeri díjas vegyes életbiztosításoknak tudható be.

A tavaly 11,5%-os növekedést produkáló egyszeri díjas életbiztosítások nem jelentenek tartós bevételt a biztosítóknak, ezért az ezeket mindössze 10%-os súllyal figyelembe vevő korrigált díjbevételt, illetve a rendszeres díjas életbiztosítások saját teljesítményét is megnéztük. Azt találtuk, hogy a korrigált életbiztosítási díjbevétel a 8% fölött növekvő nominális GDP-től elmaradva 5,6%-kal, a rendszeres életbiztosítások díjbevétele pedig 5,4%-kal növekedett tavaly. Ennek értelmében tovább csökkent a magyar életbiztosítási piac penetrációja, miközben a megtakarítási piac egészében is veszített jelentőségéből. Erről itt értekeztünk részletesen.

Jóval erőteljesebbnek mondható a nem-élet üzletág teljesítménye. A nem-életbiztosításokra összességében 93 milliárd forinttal több díjbevétel érkezett tavaly, mint 2018-ban, amiből 56,7 milliárd forint köszönhető a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknak (kgfb). Ezek díjbevétel-növekedése elsősorban a baleseti adó biztosítási díjba építésének köszönhető (23%-os díjarányos kulccsal), hogy azonban pontosan mekkora volt ennek hatása, az nehezen kiszámítható, év közben ugyanis csak fokozatosan (a szerződések megújulásával és új szerződések kötésével) adódott ez hozzá a szerződések díjához. Ha azt feltételeznénk, hogy a teljes baleseti adó beépült már tavaly a díjakba, akkor is számításaink szerint 7,8%-kal bővült volna a kgfb-piac, a teljes nem-életbiztosítási piac pedig 9,2%-kal. Az év végi fokozatos beépülést figyelembe véve viszont valószínűleg kétszámjegyű volt a nem-élet üzletág növekedése a kgfb-adó hatása nélkül is.

Alábbi ábránkon összefoglaltuk, melyik szegmensnek mennyivel nőtt a díjbevétele. Feltűnik az ábrán a casco díjbevételének a kétszámjegyű növekedése is, ez a piac hosszú visszaesés és stagnálás után állt az elmúlt években növekedési pályára a gépjárműpiac növekedésével együtt.

Az életbiztosítások fentiektől eltérő megbontását mutatja még alábbi ábránk: az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások nélkül visszaesett volna a piac. Az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások díjbevétele 22%-kal, szerződésszáma közel 20%-kal növekedett tavaly, utóbbi így meghaladta a 341 ezret.

Az életbiztosítási piac teljes szerződésszáma ugyanakkor tovább csökkent: az egy évvel korábbi 2,386 millióról 2,361 millióra. A nem-életbiztosítások bővülése viszont dinamikusnak mondható, szerződésszámuk már megközelíti a 12 milliót.

Érdemes megnézni a biztosítók eredményszámait is. Tavaly a biztosítók 75,9 milliárd forint adózott eredményt értek el, ami 3 milliárd forinttal több csak az egy évvel korábbinál, láthatóan lassult e téren a növekedés annak ellenére, hogy a negyedik negyedév e téren is erőteljesen alakult.

Bár a biztosítási adó csak a nem-életbiztosításokat terheli, az életbiztosítások egy részét (nyugdíj termékek) pedig adókedvezménnyel segíti a szabályozás, az eredménytermelés szempontjából egyértelműen jobban teljesít a nem-élet üzletág. Hogy az élet üzletág alulteljesít, abban az alacsonyabb piaci dinamika mellett az etikus életbiztosítási szabályozásnak és az alacsony hozamkörnyezetnek is lehet szerepe.

A nem-életbiztosítási piac teljesítményének javulása jórészt annak köszönhető, hogy a díjbevételek nagyobb mértékben növekedtek, mint a kárráfordítások. Utolsó ábránkon a nettó kárráfordítás látható: bár 2019 nominálisan magas kárráfordítás hozott (különösen a tűz- és elemi károk növekedtek jelentősen), a nem-életbiztosítási kárráfordítások összege a díjbevételtől jelentősen elmaradva, 27 milliárd forinttal növekedett tavaly.