Változás jön a BMW-nél, itt a cég vadonatúj emblémája

A BMW mostani emblémáját 1997-ben mutatták be, most jön az új logó.

Nem sűrűn változott a BMW emblémája az elmúlt évtizedekben, a most még aktuális logót 1997-ben vezették be, ez díszíti a most kapható BMW-ket. Most azonban eljött az idő egy új emblémához, a BMW idén új logót vezet be.

Forrás: BMW

A marketingesek azt találták ki az új emblémához, hogy ez most több, mint egy dizájnupdate, a BMW új márkaimidzse a jövő mobilitását szimbolizálja. Az eddigi logón a BMW-propeller körül fekete gyűrű volt látható, ezt most lecserélték egy átlátszóra, ami nyitottságot, tisztaságot, transzparenciát szimbolizál, és már nem 3D-s lesz, mint a korábbi, hanem 2D-s. Az új logó először az i4-es tanulmányon látható, hogy melyik lesz az első szériaautó, amin már az új embléma lesz, egyelőre még nem derült ki.

Forrás: BMW

Az M-es ogó is megváltozik, már nem krómozott, hanem fehér lesz, szintén kétdimenziós

Forrás: BMW

Tavaly márciusban írtunk arról, hogy a Volkswagen is lecseréli a logóját, a VW is kérdimenziósra alakította a korábbi háromdimenziós emblémát.

Címlapkép: BMW