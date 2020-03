Sok magyar a kölcsönzött és a külföldi munkaerőnek köszönheti, hogy nincs munka nélkül

Nincs olyan szektora a magyar gazdaságnak, amit ne érintene súlyosan az egyre növekvő munkaerőhiány, van olyan vállalat Magyarországon, amelyik lényegében nem tudna munkaerő-kölcsönzés nélkül működni. Zakor Sándor, a munkaerő-kölcsönzésre szakosodott Prohuman tulajdonosával többek között arról beszélgettünk, hogyan alakult át a munkaerő-kölcsönzők szerepe a munkaerőhiány miatt, mennyire lesz megszokott, hogy egy-egy jelentősebb beruházásnál egyre nagyobb számban vetnek be vendégmunkásokat, ha a keresés célja, vagy határideje nem hagy más megoldási lehetőséget, vagy miért lehet jó mindez a magyar dolgozóknak is.

Idén bejelentették, hogy kezdeményezik a Prohuman tulajdonrészének visszavásárlását, amelyet 2014-ben a lengyel Work Service számára értékesítettek. Miért döntöttek így?

1996-ban két diáktársammal együtt alapítottuk meg az első cégünket, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztunk. Ez egy olyan időszak volt, amikor rengeteg multi jött az országba, mindenkinek munkaerő kellett, és azok a fiatal cégek, amelyek mindent elvállaltak, mint mi is, nagyon népszerűek lettek. A Prohuman 1997 óta van a piacon, és 2004-ben alakult önálló céggé. 2013-ban megkeresett minket a HR szolgáltatási piacon regionálisan vezető, a lengyel tőzsdén is jegyzett Work Service, külföldi piacokban gondolkoztak, így felvásárolták a cég 75 százalékát.

Örültünk, hogy van egy nemzetközi cég, amelyik Oroszországtól Németországig minden piacon jelen van, azt gondoltuk, rengeteget fogunk tudni tanulni tőlük. Elkezdtünk együtt dolgozni, és jól is szerepeltünk, a Prohuman folyamatosan nőtt, egy idő után ez a kis ország és a hozzánk tartozó balkáni régió adta az egész cégcsoport üzemi eredményének több, mint felét.

Jelenleg közel 17 ezer munkavállalót foglalkoztatunk, az országban mi vagyunk a 4. legnagyobb munkáltató, közel 60 milliárdos árbevételünk van. A lengyel cég eközben nem tudott lépést tartani a fejlődésünkkel és egyéb piacain egyre komolyabb nehézségei támadtak, amelyek a mi tevékenységünkre is visszahúzó hatással fenyegettek. Két lehetőségünk volt. Eladhattuk volna valaki másnak a céget, vagy dönthettünk úgy, hogy kivásároljuk a lengyeleket. Mivel a cég stratégiai és operatív vezetését amúgy is a négy magyar tulajdonos biztosította, összefogva az utóbbi mellett döntöttünk és a Prohuman várhatóan rövid időn belül újra teljesen magyar tulajdonba kerül.

A Magyarországon jelen lévő 50 legnagyobb cég közül legalább 30 az ügyfelünk, és a Kormányzattal stratégiai partnerségben álló vállalatok több mint fele dolgozik velünk.

Összességében, jelen pillanatban a Prohuman értéke jóval nagyobb, mint a lengyel anyacégé.

Az is felmerült, hogy vásároljuk meg mi a Work Service-t, de ezt hamar elvetettük. Egyelőre a lengyel piac nem vonz, sokkal nagyobb lehetőséget látunk a német és az osztrák piacban, illetve a déli irányba történő további terjeszkedésben.

Zakor Sándor



Zakor Sándor 1996-ban végzett az Budapesti Közgazdasági Egyetemen. Első cégét, a Prohome marketing ügynökséget 1996-ban alapította társaival, és a vállalkozás a magyar piac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. Ennek eredményeként hozták létre a Profólió cégcsoportot.



Érdekeltségébe tartozik többek között a Brightly reklámügynökség, a Profield Sales eladásösztönző társaság és a Protocall contact center, valamint a munkaerő-kölcsönzésre szakosodott Prohuman, amely a régió egyik vezető HR szolgáltatójaként évente több mint 17 ezer ember számára biztosít munkát, Magyarország mellett 7 európai országban is jelen van. A Prohuman csoportszintű árbevétele 2019-ben több mint 58 milliárd forint volt. Az üzletember az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. tulajdonosa.

Több mint 20 éve foglalkozik munkaerő-kölcsönzéssel. Mi az, ami a leglátványosabban változott a munkaerőpiacon ez alatt az idő alatt?

Aki ma Magyarországon dolgozni akar, az el tud helyezkedni. Gyakorlatilag keresleti piac van, nincs elegendő munkaerő. Munkavállalói oldalon ez egy jó helyzet, hiszen rengeteg lehetőség van, akár cégen belül, hogy a saját bérét srófolja fel, vagy magasabb bérért, jobb körülményekért munkahelyet váltson.

Munkaadói oldalról nézve viszont iszonyatos munkaerőhiány van. A mi ügyfeleink jelentős része hatványozottan szenved ettől, hiszen akik munkaerő-kölcsönzést vesznek igénybe, azoknak a háromnegyede alacsonyabban képzett, tömeges munkaerőt igényel, márpedig épp ez a réteg az, amelyből regionális szinten hiány van.

Zakor Sándor

Az ország egy részében, elsősorban Szombathely, Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Gyöngyös, Eger, Miskolc térségében jó néhány munkakörben szinte lehetetlen állásra jelentkezőt találni. Ezekben a körzetekben a klasszikus HR osztályos toborzás gyakorlatilag már egyáltalán nem működik.

Pár évvel ezelőtt ez még nem így volt. Régebben feladták a hirdetést, válogattak a jelöltek között, előszűréseket végeztek. Ma már szinte bárkit felvennének, de már nincs lokálisan ember, és ezt a legtöbb HR osztály nem tudja kezelni. Mi erre specializálódtunk, hatékonyabban és alacsonyabb költségekkel tudunk toborozni – és számos más kapcsolódó szolgáltatást elvégezni – mint egy belső vállalati HR osztály. A magyar munkaerőpiacról 80-100 ezer ember hiányzik, csak nálunk közel 1000 aktuális nyitott pozíció van.

Ez a folyamat nem fog megállni, a munkaerőhiány pedig veszélyezteti nem csak az új befektetéseket, hanem azt is, hogy azok a cégek, akik beruházásokba fognak, itt maradjanak.

Érdekes egyébként az is, hogy pár évvel ezelőtt néhány városban a helyiek még tiltakoztak a kölcsönzött és a külföldi munkavállalók ellen, most pedig az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kölcsönzött és a külföldi munkaerő az, aki segít megtartani az állásukat.

Téves az a hozzáállás, hogy a külföldi dolgozók elveszik a magyar munkások helyét, amennyire mi látjuk, éppen ennek ellenkezője igaz ma, hiszen ha egy itt lévő multi napi működése kerül veszélybe, mert nincs megfelelő munkaerő, akkor könnyen más országot választhat újabb beruházásához.

A termelés áthelyezésével pedig nem csak a külföldi munkavállalók, hanem a magyar dolgozók is munka nélkül maradnának. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan szektorok – például az autóipar – ahol egész ellátási láncokat és beszállítók tömegeit érintené nagyon kellemetlenül, ha a munkaerőhiány miatt egy nagyvállalat csökkentené magyarországi jelenlétét. Ilyen szempontból pedig a vendégmunkások kontrollált bevonása a munkapiacra addig, amíg ez szükséges és indokolt, ugyanúgy érdeke a magyar dolgozóknak, az itt lévő vállalatoknak és a nemzetgazdaságnak is.

Hogyan alakult át a munkaerő-kölcsönző cégek szerepe a munkaerőhiány miatt?

Ha egy vállalkozás munkaerő-kölcsönző céget von be, azzal csökkentheti a belső adminisztrációt, a toborzásra fordított energiát és a költségeket is. Épp ezért a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek szerepe részben felértékelődött, részben átértékelődött. Megbízóink számára egyre inkább stratégiai partnerré váltunk, mert sokkal magasabb hozzáadott értékű szolgáltatást adunk ma már számukra, mint korábban.

A Prohuman akár 80-100 km-es körzetből keres munkaerőt, buszoztatjuk és szállást biztosítunk a dolgozónak, a külföldi munkaerőnél pedig minden adminisztrációs terhet intézünk. Egy klasszikus HR osztály erre nem képes. Emellett fluktuációt kezelünk, cafeteria-elemeket segítünk beépíteni a programba. A nagy cégeknél a saját állományuk fluktuációját is mi kezeljük úgy, hogy ők már nem toboroznak maguknak, hanem a kölcsönzött állományból emelik át belsős állományba a jó munkaerőt, a helyére pedig a kölcsönző cégtől kérnek új embert.

Sokáig negatívan ítélték meg a munkaerő-kölcsönző cégeket, a piac azonban folyamatosan tisztult, miután 2015-től fokozatosan bővült azon foglalkoztatási formáknak a köre, amelyek, mint atipikus foglalkoztatási megoldások a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatással azonos megítélés alá esnek és így a fordított adózás hatálya alá tartoznak. Az online adatszolgáltatási kötelezettségek bővülése eredményeként nincs már kiskapu, a piacon egyre inkább már csak a megbízható cégek maradnak. Ennek mi kifejezetten örülünk.

Van egy olyan tévképzet is, hogy a munkaerő-kölcsönzés egyfajta kizsákmányolás, és hogy a kölcsönzött munkaerő rosszabb körülmények között dolgozik, a bejelentett alkalmazott bérénél pedig kevesebbet keres. Ez nem így van.

A kölcsönzött munkaerőt bizonyos idő elteltével szinte pont ugyanazok a jogok illetik meg, mint az állományban lévő dolgozókat.

Azonos munkakörben a kölcsönzött munkaerőnek ugyanazokat a feltételeket is kell biztosítani, mint a belsős állománynak. Ilyen szempontból nincs is árelőnye a kölcsönzésnek, ugyanazokat az adókat, járulékokat és költségeket kell fizetni a munkavállalók után.

A bérek tekintetében az egyenlő elbánás elve miatt a kölcsönzött és a saját állományú dolgozók kötelezően ugyanolyan bért és juttatást kapnak a határozatlan időtartamú szerződések esetén 183 nap letöltése után, a határozott idejű szerződések esetén pedig már az első naptól kezdve. Ez a külföldről érkező munkásokra is ugyanúgy vonatkozik. Amiért a cégeknek mégis megéri a munkaerő-kölcsönzés, az a fentiek mellett az, hogy nem kell fenntartaniuk egy nagy HR osztályt, a kölcsönző cég segít, amikor arra szükség van.

Van olyan vállalat Magyarországon, amelyik lényegében nem tudna munkaerő-kölcsönzés nélkül működni.

Ötéves szerződést kötöttek velünk, hogy biztosítsák, hogy folyamatos legyen a munkaerő-áramlásuk, szorosan együttműködünk a HR-rel is, egyenrangú szakmai partnerek vagyunk.

Magyarországon még mindig 3 százalék alatt van a kölcsönzött munkaerő aránya, míg Európában ez tipikusan 5-7 százalék, de vannak olyan piacok, ahol ez az arány eléri a 10 százalékot. A piac a következő években a sokszorosára bővülhet, és ha ez a helyzet fennmarad, akkor biztos, hogy nőni is fog.

A hatalmas munkaerőhiányra megoldást jelentenének-e a közmunkások? A kérdés azért is fontos, mert a rendszer elvi célja, hogy a közmunkából élők vissza-, vagy inkább bekerüljenek a munkaerőpiacra.

Akit a közmunkaprogramból vissza lehetett terelni a munkaerőpiacra, azokat már visszatereltük. Erre egyébként büszkék is vagyunk, mert a Prohumannak közel 3 ezer embert sikerült a közmunkából a nemzetgazdaság szempontjából is jobban értelmezhető versenyszférába terelni. Pár ezer fős tartalék lehet még a rendszerben.

Többnyire viszont azok dolgoznak ma már csak közmunkásként, akik egészségügyi vagy iskolázottsági okokból kifolyólag nem integrálhatóak a munkaerőpiacra.

Az ő beemelésük a munkaerőpiacra szinte lehetetlen, számukra a közmunka jelenti az egyetlen értelmes lehetőséget.

Részben megoldást jelentenek a problémára a diákok. Míg régen leginkább a nyári szabadságolások idején álltak munkába a tanulók, ez az elmúlt 4-5 évben megváltozott. Sokan vannak, akik egész évben dolgoznak, heti 20 órában. Ez a cégeknek nagyon megéri: négy órás munkakörben tudnak diákot alkalmazni, és van, hogy egy teljes munkaidős állást két diák tölt be.

A nyugdíjasoknál is elindult valami, de nem az ő foglalkoztatásuk fogja megoldani a munkaerőpiaci problémákat, ahogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának egyébként örvendetes és általunk is támogatott erősítése sem jelenthet teljes megoldást. Magyarországon már nincs olyan réteg a munkaerőpiacon, ahol komolyabb számban lenne tartalék. Ezért van szükség a külföldi munkaerőre.

Nyáron robbant a hír, hogy épül az ideiglenes lakópark Tiszaújvárosban, ahol a korábbi hírek szerint több ezer, vélhetően török vendégmunkást szállásolnak el, akik a Mol óriásberuházásán fognak dolgozni. Mennyire lesz megszokott, hogy egy-egy nagyobb beruházásnál tömegével hozzák be a vendégmunkásokat?

Főleg Ukrajnából, Szlovákiából és Szerbiából érkeznek munkavállalók, de egyre többen jönnek Vietnámból is. Az elmúlt néhány évben számos hazai vállalat stratégiájába bekerült a külföldi munkavállalók rövid, illetve hosszú távú alkalmazása, és ez egyre elterjedtebbé fog válni. Akkor is szükség lenne külföldi munkavállalókra, ha a következő években hatalmas állami beruházások nem indulnának el.

Az építőipar folyamatos növekedése is jelentős hatást gyakorolt a munkaerő helyzet alakulására, nagy mértékben áramlott át oda munkavállaló, volt egy ebből fakadó béremelkedés, és ezt a piac nehezen tudta lekövetni.

Ha bejön egy-egy nagyberuházás, mint amilyen várhatóan Paks 2 építése lesz, az nem lokálisan hat ki a munkaerőpiacra, hanem országosan, hiszen a szükséges szakmunkaerő az ország bármely részéről oda fog áramlani, és a helyükre csak drágábban lehet munkaerőt találni, vagy a külföldi vendégmunkások jelenthetik a megoldást.

Vagyis a beruházások elindítása ma már munkaerőpiaci kérdés?

Egyértelműen. Ha bejön Magyarországra egy multicég, most már nemcsak azt nézi, hogy logisztikailag hol van a legjobb helye, hanem már a tervezési fázisban megkeresnek minket, hogy az általuk kiszemelt területen tudunk-e megfelelő számban és minőségben munkaerőt biztosítani, és az nagyjából mibe fog kerülni nekik. Az alapkőletételt megelőzi a toborzás, kiválasztás, képzés folyamata, és

ha csúszik egy gyár átadása - volt erre precedens -, a beruházó inkább fél évig fizeti a munkaerőt, csak hogy ne kelljen újra toborozni, mert nem biztos, hogy tudja megfelelően pótolni.

Fontos szempont az is, hogy a multik oda szeretnek települni, ahol megvan a megfelelő infrastruktúra, beszállítói kör, és ha a BMW Debrecenbe jön, az nemcsak egy befektetőt jelent, hanem érkeznek a beszállítóik is. A Bosch vagy a Continental például szinte biztos, hogy beszállítói lesznek a BMW-nek, ők pedig kapacitásokat fognak növelni a magyarországi gyárakban.

Egy ilyen nagyberuházás hatása továbbgyűrűzik az egész gazdaságba. Amikor látunk egy ilyen új beruházást, aminek mindenki örül, mi vakarjuk a fejünket, hogy hogyan találunk majd megfelelő munkaerőt.

Most is van folyamatban ügyfelünknél olyan bővítés, ahol a sarkalatos kérdés az, hogy tudunk-e megfelelő számú munkaerőt hozni. Ha nem, akkor ezt a fejlesztést nem Magyarországra hozza, hanem valamelyik környékbeli országban fogja megvalósítani. De a munkaerőhiánnyal Romániában vagy Szlovéniában ugyanúgy küzdünk, ez nem csak magyarországi probléma. Azt is látni kell, hogy

a híresztelésekkel szemben a külföldi vendégmunkások jelenléte egyelőre inkább javít a rendelkezésre álló munkaerő színvonalán, alapvetően kvalifikáltabb munkaerő jelentkezik és érkezik, mint amit a munka megkövetel: sok ukrán diplomás dolgozik például magyar gyárban, szalag mellett.

Nagyon fontos, hogy a munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül sokkal inkább nyomon lehet követni a külföldi munkaerőt. Ez egy speciális jogi helyzet, hiszen mi vagyunk az egyik munkáltató, a másik pedig az a cég, amelyik igénybe veszi. Így viszont mindig lehet tudni, hogy hol van az adott munkavállaló.

Ha valaki behozza a saját bt.-jébe, kft.-jébe a külföldi munkaerőt, követhetetlenné válhat, hogy ő végül pontosan hol van és mit csinál, hiszen a munkáltató a munkavállalót kiszervezett tevékenység szolgáltatása keretében bárhol foglalkoztathatja. Ez a munkaerő-kölcsönzés szabályai szerint viszont nem lehetséges.

Minél nagyobb, minél transzparensebb cégek végzik ennek a munkaerőnek a behozatalát, annál könnyebb a kormányzati szerveknek is együttműködni ezekkel a cégekkel és kézben tartani a külföldiek foglalkoztatásának alakulását.

A technológiai fejlődés, az automatizáció mikor és mennyiben jelenthet megoldást a munkaerőhiányra?





Hosszú távon megoldás lehet, rövid távon viszont az a helyzet, hogy amikor már befektetett a multi, és itt vannak a gyártósorok, akkor ezeket fogják használni. A fejlesztések lassan történnek, nem egyik napról a másikra.

Magyarországon is működik már olyan gyár, amelynek két csarnoka van egymás mellett: az egyikben 100 ember dolgozik, a másikban pedig 10, de a termelés mennyisége közel azonos. Ezt viszont nem minden területen lehet megcsinálni, és nem lesz olyan gyors, mint ahogy ezt sokan jósolják.

Sok olyan munkakör van, ahol nem lehet kiváltani az élőmunkát.

De a legegyszerűbb feladatot igénylő munkakörökben a következő 20-30 évben ez lesz a tendencia.

A cikk megjelenését a Prohuman HR Szolgáltató Kft. támogatta.