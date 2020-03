Szuperállampapír, természeti katasztrófák, nyugdíjbomba: így látja saját jövőjét Magyarország biztosítási szektora

A tavalyinál jóval alacsonyabb, 6 százalék alatti piaci növekedésre számít idén a magyar biztosítási szektor a Portfolio csütörtöki konferenciájának közönségszavazása alapján. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) csak lassan hódíthatják meg a piacot, a nyugdíjcélú életbiztosítások pedig még mindig drágák, sőt kevésbé vonzók az állampapírokhoz képest. Bemutatjuk a közönségszavazások eredményét.

Csaknem 250 fő részvételével került megrendezésre csütörtökön a budavári Hiltonban a Portfolio Biztosítás 2020 konferenciája, amelynek közönségszavazása során a szakmai hallgatóság is véleményt nyilváníthatott a biztosítási szektor egyes aktualitásairól. Egész napos tudósításunk itt olvasható:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 05. Új világ jön a magyar biztosítóknál - A lakástól a nyugdíjig sok mindent érint

Az első közönségkérdés arra vonatkozott, vajon jobban szeretik-e Magyarországon a biztosítókat most, mint egy évtizede. A válaszadók csaknem kétharmada úgy látta, igen, vagyis javulhatott a biztosítók társadalmi megítélése.

Ugyanakkor a biztosítási szektor érdekérvényesítő képességét komoly kérdőjelek övezik, amit a bankadónál összegszerűen jóval nagyobb, az idei évre 98 milliárd forintra tervezett biztosítási különadó is jelez. A közönség 90%-a úgy vélte, a bankszektornak jobb az érdekérvényesítő képessége.

Tavaly az MNB és a MABISZ adatai alapján is nagyjából 12%-kal növekedett a magyar biztosítási szektor díjbevétele, ám ebben adóhatások is benne vannak. A résztvevők többsége a közönségszavazás során úgy vélte, idén mérsékelt, 6% alatti díjbevétel-növekedésre számíthat a piac.

A konferencia kiemelt témája volt idén az insurtech jelenség, több régiós insurtech cég is bemutatkozott. Nagy kérdés azonban, hogy pontosan miben is változtathatja meg az insurtech a biztosítási piacot a következő évtizedben. A szavazók többsége szerint „mindössze” felgyorsítják a biztosítók digitalizációját, 17% szerint viszont a piac működési elvét is alapjaiban megkérdőjelezik, hiszen a kockázatok egy részét egyes technológiai megoldások automatikusan kezelhetik.

Az insurtech mellett az MNB által nemrég bevezetett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) is fontos téma volt a rendezvényen. Elsőként és eddig egyedüliként az Union Biztosító kapta meg az MNB engedélyét, hogy elindítsa a minősítésnek megfelelő termékét. A közönség nagy része úgy véli, 3-6 biztosító indulhat el idén a konstrukcióval.

Nagy piaci robbanást azonban nem vár a szakmai közvélemény a terméktől, még az újonnan megkötött biztosítások között is kisebbségben lehetnek az MFO-termékek a következő 3 évben a résztvevők 86%-a szerint.

A várakozások szerint az MFO tehát nem forgatja fel igazán a meglévő lakásbiztosítások piacát, a meglévő állomány továbbra is jelentős gondozásra szorul, a fedezetek elavulására és a megfelelő értékkövetésre továbbra is nagy hangsúlyt kellene fektetni. A közönség nagy része szerint azonban ez ezután sem a biztosítók vagy közvetítők (pláne nem a szabályozói beavatkozások), hanem elsősorban az ügyfelek feladata kell, hogy legyen.

A klímaváltozás témája is előkerült a lakásbiztosítási szekcióban. A közönség mintegy harmada véli úgy, hogy az éghajlatváltozás nyomában járó természeti katasztrófák 5 éven belül tízmilliárdos nagyságrendű kérdést fognak jelenteni a biztosítóknak, egy másik egyharmad viszont inkább ezt 10-20 év múlvára teszi.

A lakásbiztosításokkal párhuzamos szekcióban az öngondoskodásról volt szó, azon belül is az életbiztosítások helyzetéről, amelyek alulteljesítők manapság nemcsak a biztosítási szektorban, de a megtakarítások piacán is. A közönség jelentős része a lakossági állampapírok támasztotta versennyel és az etikus szabályozás ellenére is magas életbiztosítási költségszinttel magyarázza ezt.

Az egészségbiztosítások teljesítménye is előkerült, hiszen az idei évtől már egy az egyben érezteti hatását a piacon a munkáltatói adókedezmény 2019 eleje óta érvényes megszüntetése. A közönség nagy része úgy véli, az adóhatás és más tényezők hatására összességében csak a növekedés fog lassulni ebben a szegmensben, a közönség negyede vár csak visszaesést a díjbevételekben.

Utolsó, értékesítési szekciónk középpontjában a közvetítők álltak, már ami a közönségkérdéseket illeti. A közönség meglepően nagy arányban gondolta úgy, hogy mind a függő, mind a független közvetítőkből túl sok van a piacon, pedig az elmúlt években jelentősen visszaesett a szakmában dolgozók létszáma.

A biztosításközvetítők egyre inkább komplex pénzügyi tanácsadást végeznek, a biztosítás mellett sok más pénzügyi termék közvetítésével is egyre többen foglalkoznak. A közönség szerint ez a sok lábon állás nem más, mint a hosszú távú siker titka számukra.

Nagyon valószínű, hogy az értékesítésben az online csatornák előtt áll még mindig a legnagyobb növekedési lehetőség, a következő évtizedben ezek törnek előre továbbra is. Nagy kérdés, melyik offline (pontosabban: nem tisztán online) csatorna számára marad babér ezek mellett. A közönség úgy vélte, az életbiztosítások területén a bankfiókok/postafiókok és az alkuszok teljesíthetnek a legjobban.

A nem-életbiztosítások területén sokkal egyértelműbb lehet az alkuszok fölénye, a személyes tanácsadásra és közvetítésre továbbra is nagy szükség van ezen a területen is. A konferencia egyik fő üzenete idén is az volt, hogy az egyre hangsúlyosabb digitalizáció nem fogja kiszorítani a biztosítások értékesítésében a személyes közreműködést.