A koronavírust is megfékezheti az app, amit egy magyar cég fejleszt

Mobilappot fejleszt egy magyar csapat, amely megmondja, hogy találkoztunk-e koronavírusos beteggel az elmúlt 14 napban, mikor, mennyire volt közel hozzánk és mennyi ideig tartózkodtunk egymás közelében – jelentette be a szóban forgó cég alapítója. A cég az app elindításához egészségügyi szervezet partnert keres, akár a WHO-nak is odaadnák a nyílt forráskódú fejlesztésüket, mely már jövő hétre elkészülhet.

Facebook posztban jelentette be egy magyar IT-fejlesztő cég alapítója, hogy egy ingyenes, nyílt forráskódú koronavírusos appot (VirusContact) építenek saját erőforrásból, az app már jövő hétre elkészülhet. Az app nem kifejezetten csak a magyar piacra készül, és nem is az azt fejlesztő cég adná ki, hanem egy nagy, ismert egészségügyi szervezet partnert keresnek ehhez, például a WHO-nak is odaadnák az appot. Bár van hozzáférésük a mobilapp áruházakhoz, mert korábban már kiadtak appot, szeretnék, ha az alkalmazás mögé a bizalmat egy nagy szervezet biztosítaná.

A szóban forgó fejlesztő cég egy kisebb, négy fős, budapesti székhelyű IT-fejlesztő vállalkozás, a Visual Cortex Kft., melynek Werderits Krisztián az alapítója. A nyilvánosan elérhető cégadatbázis szerint is egy működő, valós tevékenységgel rendelkező cégről van szó. Megkeresésünkre az alapító elmondta,

ez egy nyílt forráskódú fejlesztés, amit bárki megvizsgálhat, ebben nincs kártékony kód vagy zsarolóvírus. Ezt szeretnék egy nagy, hiteles egészségügyi szervezetnek, például a WHO-nak átadni.

Mint elmondta, az app teljesen anonim, az első verzióban gondoltak rá, hogy opcionálisan bekérnek adatokat (név, cím, telefonszám), amit esetleg hatóságok vissza tudnak keresni az esetleges fertőzések felderítése érdekében, de ezt elvetették.

Ha valakiről kiderül, hogy beteg, nyilván az első dolga értesítenie azokat, akikkel kapcsolatba lépett, érintkezhetett, felhívja a családtagjait, barátait, kollégáit. De azokat, akikkel esetleg tömegközlekedési eszközön vagy egy boltban, utcán találkozott, nem tudja értesíteni, nem is tudja, hogyan értesíthetné őket. Az app viszont képes megjegyezni, és összevetni a felhasználók tartózkodási helyének adatait, és a bluethooth kapcsolatnak köszönhetően azt is, mekkora távolságra voltak egymástól, illetve mennyi ideig tartózkodtak egy helyen.

Ha valaki beállítja magáról, hogy pozitív lett a koronavírusra a tesztje, akkor – ha a többi felhasználó ezt kéri - értesítik azokat, akik az elmúlt 14 napban keresztezték az illető útját, egymás mellett 10 méteres körzetben tartózkodtak.

Az app önkéntes alapon működik, azaz nem egy hivatalos adatbázisból, hanem a „közösségi” adatokból építkezik. Azt fogja koronavírusosnak jelezni, aki magáról ezt állítja az appban egy nyilatkozatban. Itt felhívják a figyelmet arra, hogy bűncselekményt követ el, aki hamisan nyilatkozik erről. Az appon keresztül átadott adatokat egy még ki nem választott, nagy, biztonságos felhőszolgáltató felhőjében tárolják a tervek szerint, 14 nap elteltével pedig automatikusan törlik ezeket. (Részletes leírásért lásd a bejegyzést és ezt a leírást).

Az EU-ban egyedülálló módon Magyarországon hivatalosan nem közlik, hogy hol és hány koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, így itt különösen érdekes lehet egy ilyen információkkal szolgáló app. De felmerülnek kockázati kérdések is, melyet mindenkinek magának kell mérlegelnie, ha elkészülne egy ilyen app, és hozzáférhetővé válna:

Kérdés, hogy elhisszük-e, hogy a koronavírusra pozitív tesztet jelölők igazat mondanak-e, használják-e majd az appot, és tényleg bejelölik-e magukat majd, illetve nem akarják-e ezt egyesek a figyelmeztetés ellenére félelemkeltésre, pánikokozásra használni.

Azoknál a felhasználóknál, akik az app szerint kapcsolatba léphettek koronavírusossal az elmúlt 14 napban, milyen reakciót vált ki ez az információ, aggódnak-e majd emiatt, ez okozhat-e túlzott reakciókat.

A nyílt forrás ellenére ma még nem tudhatjuk, hogy teljesen biztonságos-e az app, de ha egy nagy szervezet beáll a kezdeményezés mögé, és szakértők is megvizsgálják a forráskódot, akkor vélhetően ez a kockázat jelentősen csökkenne.

Külföldön egyre több helyen használják a mobiladatokat a koronavírus járvány megfékezésére, illetve több országban működik mér ehhez hasonló, hivatalos mobilapp, sőt, mint Werderits Krisztián felhívta rá a figyelmet, az MIT is dolgozik egy ehhez hasonló projekten. Az eredeti Facebook bejegyzés alább olvasható: