A koronavírus és a Fed elintézte: eljött az arany ideje, mint 2008-ban

Továbbra is kedvezőek a fundamentumok az arany számára, ráadásul a Fed hétfőn bejelentett korlátlan likviditást biztosító intézkedése már technikailag is vonzóvá tette a sárga nemesfémet. Könnyen lehet, hogy ugyanaz a helyzet, mint 2008 novemberében, amikor a részvénypiacok éles esésének befejeződése után az arany árfolyama már emelkedésnek indult, holott a részvények még egy darabig tovább csorogtak lefele. Még egy érdekes anomália figyelhető meg az arany piacán, a szállítási nehézségeknek köszönhetően kezdenek lokális aranyárak kialakulni, és egyes helyeken érezhető a sárga nemesfém fizikai hiánya.

Erős fundamentumok

Hétfőn az amerikai jegybank korlátlan eszközvásárlási programot (QE) hirdetett, melynek hatására csökkent a nyomás az arany árfolyamára rövid távon, ugyanis az egyéb eszközök vesztesége miatt lecsökkenő letétek a sárga nemesfém eladása nélkül is könnyebben fedezhetőek már ezek után. Fundamentálisan a következők támogatják az arany árfolyamát:

A koronavírus okozta gazdasági sokk bizonytalanságot szül a gazdaságban, ami miatt könnyen lehet, hogy a 2008-as tapasztalatok után a gazdasági döntéshozók túlstimulálják mind monetárisan, mind fiskálisan a gazdaságot, melynek következtében nőhet a világ adósságterhe, ami miatt viszont stabilan alacsonyan maradhatnak a kamatok, mely ideális terep az arany számára, ami lényegében negatívan korrelál a 10 éves előretekintő reál kamatokkal.

melynek következtében nőhet a világ adósságterhe, ami miatt viszont stabilan alacsonyan maradhatnak a kamatok, mely ideális terep az arany számára, ami lényegében negatívan korrelál a 10 éves előretekintő reál kamatokkal. Várhatóan továbbra is fennmaradhat a jegybankok nettó vételi pozíciója, mely lényegében a dollártól való függetlenedés egyik eszköze lehet. Az arany nagy előnye, hogy nincs partnerkockázata, azaz nem függ egy másik gazdasági szereplőtől az eszköz értéke. Kína és Oroszország jelenleg gazdasági háborút vív az Egyesült Államokkal, így kifejezetten céljuk lehet a dollár eszközeiket tovább csökkenteni, és ennek egy részét arannyal kiváltani.

2008 és napjaink

Sokan 2008-cal, a nagy pénzügyi krízissel keresnek párhuzamot a jelenlegi helyzet kapcsán, miután a koronavírus pánik előtt az volt az utolsó válság. Így hát mi is megnéztük, hogy viselkedett abban az időben az arany és az S&P 500 részvényindex árfolyama. Az alábbi ábrán jól látható, hogy az arany árfolyama 2008 őszén érte el mélypontját, amikor a részvénypiaci esés begyorsulása véget ért. Ezután már végig emelkedett a sárga nemesfém jegyzése, azonban az S&P 500 index még két újabb mélypontot is ütött. Ennek magyarázata hasonló, mint ami az arany márciusi esését kiváltotta, és ez pedig a hirtelen megnövekedett készpénz szükséglet, mellyel az egyéb eszközosztályokon realizált bukók letéti követelményeit fedezni lehet. Miután a Fed bőséges likviditással látta el a piacokat, akkor az arany ára egyből meglódult 2008 végén.

Most nagyon hasonló lehet a helyzet 2008-hoz, ugyanis a Fed a korlátlan likviditás biztosításával (QE) levette az aranyról a nyomást, ugyanis egyéb módokon is olcsón pénzhez lehet jutni. Ezért könnyen lehet, hogy most épp úgy állunk, mint novemberében, a részvénypiacok még üthetnek újabb mélypontokat, azonban az arany menedékeszköz jellegéből adódóan már könnyen lehet nem fog.

Fizikai és határidős árak szétválása

Nagyon érdekes dolgot tapasztalhatunk most az arany piacán, ugyanis a fizikai azonnali (spot) kontraktusok ára jóval alacsonyabb jelenleg, mint a határidős árak. Kedden 38,55 dollárral kellett többet fizetni az amerikai határidős arany kontraktusért, mind a londoni fizikai piacon, mely az elmúlt 20 év második legnagyobb különbözete, 2012 januárjában volt hajszálnyival nagyobb a különbség, akkor 38,95 dollár volt unciánként.

Az elmúlt 20 év átlagát tekintve 0,27 dollárral szokott magasabban lenni a határidős jegyzés az azonnalinál. A hatalmas különbség oka kettős természetű, egyrészt a légiforgalmi korlátozások miatt az azonnali londoni piacról nem tudják elszállítani az aranyat New Yorkba, ahol a határidős kereskedés folyik, másrészt eltérő a londoni és az amerikai aranytömb szabvány, és hétfőn 3 nagyobb svájci fémolvasztó üzem is bezárta kapuit a koronavírus miatt. Londonban 400 unciás rudakat használnak, azonban New Yorkban a Comex-en csak 100 unciásakat.

Tehát lényegében a New Yorki határidős ár drágább mivolta a szállítási költségek emelkedésével magyarázható, melynek következtében nem működik a normális időben tapasztalt alacsony költségű arbitrázs ügylet, mely szerint a Londonban megvett aranytömböt fizikailag New Yorkba kell szállítani és eladni. London egyébként nem véletlenül a világ legnagyobb fizikai arany kereskedési csomópontja, ugyanis több ezer tonna sárga nemesfém található a helyszínen.

Az amerikaiak lassan kezdenek aggódni amiatt, hogy a határidőn megvásárolt aranypozíciójukat a fizikai szállítások korlátozása miatt megkapják-e vajon. Így az a fura helyzet állt elő, hogy bár rengeteg arany van a világon, azonban a szállítások megnehezülésével lokális piacok alakultak ki, és láthatóan Amerikában jobban elszakadt a kereslet a kínálattól, és ezért magasabb az ár, mint Londonban.

Az elmúlt napok nagy ralija

A mai napon kisebb korrekciót mutat az arany árfolyama, bár a tegnapi jó hírek, miszerint a demokraták és a republikánusok már igen közel állnak a 2000 milliárd dolláros gazdasági segélycsomag elfogadásához, az mindenképpen jó hír az árfolyamnak.

Március elején a részvénypiaci összeomlással párhuzamosan az arany is zuhanni kezdett, azonban annak mértéke meg sem közelítette a részvénpiacok esésének mértékét. Az 1450-es támasz sikeresen megfogta az árfolyam ereszkedését, és az 1545-ös és az 1595-ös szinteket pont olyan könnyen vitte felfele át az árfolyam, mint ezt megelőzően lefele. Azonban az 1632-es ellenállás jelenleg megálljt parancsolt rövid távon, de ennek áttörése után jó eséllyel 1700 fölé, azaz új lokális csúcsra menetelhet az árfolyam.

