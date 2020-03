Végigsöpör a koronavírus a magyar IT-szektoron - Mi lesz az informatikusok sorsa?

A globális válság első hatásait már most érzik a hazai IT-vállalatok: van, ahol ez jelentős extra terhelés, megrendelések formájában jelentkezik, de több piaci szereplő arról számolt be, az ügyfeleik bizonytalansága is érzékelhető már. A szektor zökkenőmentesen állt át szinte teljes home office működésre, a gondot inkább az jelentheti számukra, ha elhúzódik a válság, lesz-e elég megrendelésük. Ugyanakkor úgy néz ki, az alkalmazottaikat megtartva tervezik átvészelni a következő nehéz időszakot. Ha a válság nem csitul el egy-két hónapon belül, akkor főleg a kisebb IT-vállalkozásoknak jelenthet majd gondot, hogy a csökkenő bevételek miatt kifogynak a tartalékokból, és fizetési problémákkal szembesülnek, elbocsátásokra kényszerülnek.

A magyar gazdaságban eddig is kulcsfontosságú iparág volt az IKT-szektor, illetve az ezen is túlmutató digitális gazdaság, amely az IVSZ és a Microsoft közös kutatása szerint a teljes magyar GDP legalább 25%-át adja, ha figyelembe vesszük a nem IKT cégek (pl. autógyárak, feldolgozóipari üzemek, pénzügyi szolgáltatók, online kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások, IT-tanácsadók, SSC-k stb.) házon belüli, folyamatosan bővülő digitális fejlesztéseit.

A digitális gazdaság a teljes hozzáadottérték-teremtésnek a 20 százalékát teszi ki, az elmúlt öt évben 6000 milliárd forinttal nőtt az IKT-szektor által közvetlenül és közvetve megtermelt bruttó hozzáadott érték a tavaly őszi kutatás szerint. Január közepén a Fitch Solutions elemzői még 6,6 százalékos éves növekedéssel számoltak 2020-ról 2023-ra az IT-piacon, azonban ma ez már nem tekinthető reális várakozásnak a megváltozott körülmények miatt.

A Morgan Stanley friss elemzése szerint a magyar gazdaságban nagy visszaesés várható, és ez az IT-szektort is húsba vágóan érintheti: az első negyedév fél százalékos emelkedése után a második negyedévben 4,1, a harmadik negyedévben 8,5%-os is lehet a recesszió, igaz, jövőre látványos felívelés jöhet.

Ezért is olyan fontos kérdés most, hogy mi történik a szektorban, mit tapasztalnak már most, és mire számítanak a piacon hosszabb távon, hogyan működnek tovább.

Mi történik a hazai IT-piacon?

Az általunk megkérdezett IT-vállalatok a koronavírus okozta válsághelyzet ellenére többségében pozitívan tekintenek a piacukra, legalábbis egyelőre. A T-Systems válasza szerint, ha csak az általános távmunka és a távoktatás által generált forgalmat és támogatás-igényeket tekintjük, már az jelentősen átformálhatja a hazai piacot. Éreztetni fogja hatását természetesen a beruházások átstrukturálása is, de még korai lenne ezekről a hatásokról beszélni. Egyelőre azon dolgoznak, hogy az ügyfeleik üzletmenetét - ahol szükséges - kibővített vagy újonnan létesített digitális csatornákra tereljék és hogy az egyes szektorok – úgy mint az egészségügy, az oktatás – digitális felzárkózását támogassák.

Az elsősorban a bankok, vagyonkezelési szolgáltatók piacán kitettséggel rendelkező Dorsum úgy látja, az ügyfeleik körében elsődleges a működési folytonosság és stabilitás biztosítása a megváltozott környezetben, de a változások ellenére a piaci szereplők nem gondolkodnak a tervezett digitalizációs irányok megváltoztatásán, a hangsúlyok csökkentésén. Kő Róbert, a cég vezérigazgatója kifejtette:

az ilyen váratlan változások is erősítik az end-to-end digitális szolgáltatások létjogosultságát, és úgy gondoljuk, hogy az elmúlt években megkezdett frontend megoldások innovációi és ezeknek a megerősítése, további fejlesztése helyes irány.

A Balasys biztonsági szolgáltatóként azt tapasztalja, hogy a legtöbb hazai szervezet a kialakult válság miatt átállt az otthonról történő munkavégzésre. A váltás olyannyira gyors ütemű, hogy még a távmunka stratégiával rendelkező cégek is komoly kapacitásproblémákkal küzdenek ezekben a napokban. Az otthoni munkavégzésre történő villámgyors átállás kritikus fontosságú az üzletmenet folytonosság szempontjából, de a távoli hozzáférések biztonsága és a jogosulatlan adatszerzés elleni védelem legalább ilyen fontos.

A ShiwaForce szerint egy általános lassulásra érdemes számítani, de iparágak esetében eltérő dinamika látszik, a turizmushoz, utazáshoz kapcsolódó IT fejlesztések esetében drasztikusabb lesz a visszaesés, míg a kereskedelem, oktatás, vállalati működés és telekommunikáció újabb lehetőségeket is hozhat. Egyelőre a vállalatok az újratervezés fázisában vannak, de a cég partnereinél most sem kapkodást, hanem inkább konstruktív átgondolást látnak.

A Microsoft szerint fordulóponthoz érkeztünk abban, ahogy az emberek dolgoznak és ahogy a tanulmányaikat végzik. Az elmúlt két hét rámutatott a globális kereslet példátlan jellegére olyan megoldások iránt, amelyek lehetővé teszik a távoli munkát és a tanulást, a csevegés, a videó- és a fájl megosztásokon keresztül. Nem véletlen, hogy március 18-tól a Microsoft Teams felhasználók száma világszerte 12 millióval 44 millióra nőtt.

Boda József, a Codecool alapító-ügyvezetője kifejtette, ügyfeleik, a kiképzett junior programozók későbbi foglalkoztatói között is akadtak, akik időt kértek, akár óvatosságból, akár központilag elhatározott létszámstop miatt. Ugyanakkor a cég múlt pénteken online megtartott demóját – mikor az oktatóközpontokban éppen végzett diákok számoltak be tudásukról – közel 10 cég küldöttei nézték végig. Az elhelyezkedésre szóló garanciális ajánlatukat ezért fenn tudják tartani a tanulóik felé.

A kkv-k lehetnek veszélyben

A mostani válságban elsődlegesen érintett nagyvállalatok jó része a kieső forgalom miatt érzett tulajdonosi, menedzsment félelmek miatt költségcsökkentésbe kezdett, de a többi szektorban is érezhető lesz ennek a hatása – véli Laufer Tamás, az IVSZ (Informatikai Vállalatok Szövetsége) elnöke.

A legtöbb iparágban most a biztonságos működésre fókuszálnak, a fejlesztéseket szinten tartják, de új, nagyszabású befektetéseket nem terveznek. A hazai informatikai KKV-piac nehéz időszak előtt áll, azok is visszaeséssel nézhetnek szembe, akik külföldre, exportra dolgoznak. De míg a kis IT-szolgáltató vállalatok szinte azonnal megérzik a válságot, a fejlesztéssel foglalkozóknál ez a hatás nem azonnal jelentkezik.

Ha két hónapig nincs javulás, akkor következhet erőteljesebb visszavágás a fejlesztéseknél. Amennyiben elfogynak a tartalékok, akkor többen elkezdhetnek gondolkozni költségcsökkentéseken.

Az IVSZ elnöke szerint, ha a válsághelyzet hosszabb lesz, a robotizáció és az automatizáció jelentősen fel fog gyorsulni minden iparágban, még a szolgáltató szektorban is, ahol ma még nem ez a jellemző.

A gyártásban, az autóiparban teljesen természetes ma már, hogy rengeteg robot dolgozik, hegeszt, pakol, csavaroz az üzemekben, a szolgáltató szegmensben ugyanakkor ma még kuriózumnak számít, hogy eddig emberek által végzett munkát – például a tojássütést – robotok végzik; de ezek a „robotok” egyre több helyen meg fognak jelenni. Erre jó példaként említhető a korlátozásokra adott egyik válasz, hogy a lakosság boltba járás helyett házhozszállítással szerzi be az élelmiszereket, ezért sokan lesznek, akik ehhez hozzászoknak, és a válság után is ritkábban keresik fel az üzleteket. A kereskedők így egyrészt a házhozszállítás felskálázása mellett dönthetnek, másrészt a bolti alkalmazottak – például a raktárosok, pénztárosok – munkáját gépekkel válthatják ki.

Ahogy körkérdésünkből is kiderült, a home office miatt érezhetően megnőtt az igény a digitális kollaborációs eszközök, szoftverek bevezetése iránt, Laufer Tamás szerint ugyanakkor ennek haszna valójában többnyire globálisan jelentkezik, ez tartósan nem tudja elhozni a jólétet a hazai IT-vállalatoknak.

Azok, akik informatikai kiszolgálással foglalkoznak, infrastruktúrákat működtetnek, egy elhúzódó válság esetén komoly problémákkal nézhetnek szeme.

Laufer kritikusnak tarja, hogy ezt az átmeneti időszakot a lakosság és a hazai KKV-ék digitális képzésére, fejlesztésére kell fordítani és ehhez meg kell találni a megfelelő támogatásokat.

Lesznek-e elbocsátások a szektorban?

A CodeCool alapítója, Boda József szerint begyűrűzhet egy olyan hatás a piacra, hogy a forrásoktól elszakított, vagy alulfinanszírozott startupok, kisvállalkozások el kell hogy engedjék a drágán foglalkoztatott programozóikat, akik megjelenhetnek a munkaerőpiacon. A nagy cégek eleve hosszabb távon gondolkodnak. Az a szektor, amelyik az elmúlt években a munkaerőhiánytól szenvedett, és minden erejével lojális munkatársi gárdát igyekezett felépíteni, nem engedheti meg, hogy pánikba essen, és csalódást okozzon egy generációnyi programozónak.

A közszájon forgó tizenezres programozói hiány így jelentősen csökkenhet, de ettől még nem valószínű, hogy munkanélküliség fenyegetné ezt a szakmát.

A CodeCoolnál a következő 1-3 hónapban várnak egy igen erős hullámot jelentkezőkből, akkor érhet olyan szintre a válság, hogy ilyen megoldásokra is nyitottabbakká válnak az emberek.

Körkérdésünkben megkérdeztük az IT-cégeket, hogy lesznek-e náluk a normál üzletmenetben megszokotton túli, terven felüli elbocsátások. A Dorsum válaszában kifejtette, náluk nem lesz kapacitáscsökkentés, hosszú távra terveznek, a jövőbe néznek, és úgy tartják, az ügyfeleiknek szükségük lesz a kapacitásaikra, amikor a válság csitul.

A Balasysnél sem lesznek a megszokotton túli elbocsátások, sőt jelenleg is azon dolgoznak, hogy a kialakult helyzet ellenére is a megszokott módon fogadják az új és a jövőbeni kollégákat.

A T-Systems azt válaszolta, ez a kérdés jelenleg nem aktuális, a Microsoftnál nem tudnak ilyen tervekről, a ShiwaForce pedig kérdésünkre elmondta, az elmúlt két hétben új kollégák is csatlakoztak a céghez, de szerintük felelőtlenség lenne előre ezzel kapcsolatban állításokat megfogalmazni, hiszen senki nem tudja, hogyan alakulnak a következő hónapok. Azonban optimistán tekintenek a jövőbe, mivel várakozásuk szerint a gazdaság digitalizációja felgyorsul, a vállalatoknak a jövőben még inkább igénye lesz jobb online felületekre és funkciókra.

Home office mindenütt, nem állt meg az élet

Az informatikai támogató és fejlesztő tevékenység – a személyes ügyféltalálkozókon, a hardveres bevezetéseken és a fizikai infrastruktúrák üzemeltetési feladatain kívül – viszonylag könnyen mozgatható home office-ba, azaz asz IT-cégeknél messze nem állt meg az élet.

Ez tehát azt jelenti, ha komoly korlátozásokat is vezetnének be, az IT-szektor akkor is képes tovább működni, nem kényszerülnek leállásra.

Az általunk megkérdezett cégek arról számoltak be, a szervezetük gördülékenyen állt át az otthoni munkavégzésre. A T-Systems munkavállalói között jelenleg is 90-95% feletti a távmunkát végzők aránya. A kollégák fennmaradó 5-10 százaléka olyan technológiai rendszereket üzemeltet, ahol nem megvalósítható a távoli munkavégzéssel a biztonságos üzemeltetés. A Microsoft közölte, minden dolgozójuk előtt nyitva áll a home office lehetősége.

A ShiwaForce már március elején egy három fokozatú rendszert hirdetett meg a dolgozók felé: első körben nagyobb óvatosságot kérve, a másodikban, amikor már itthon is megjelent a vírus, akkor már opcionális home office-t, illetve a potenciálisan fertőzésveszélynek kitett embereknek kötelezően otthonról kellett dolgoznia. A harmadik fokozat a cég teljes távoli munkára való átállítása volt, melyet a kormányzati bejelentéseket megelőzve tettek meg, az alapos előkészítésnek köszönhetően egyetlen nap alatt. Az átállás óta a ShiwaForce teljes egészében távoli munkavégzéssel működik, de szükség esetén az iroda is elérhető a munkatársaknak, technikai és backoffice ügyelet is működik itt.

A Balasysnél majdnem 100 százalékban megoldott az otthoni munkavégzés, mivel az ügyeletet el kell látni, illetve jogilag elérhetőnek kell lennie a cégnek, ezért két csapatot jelölt ki a cég az ügyeleti feladatok ellátására. Az egyik az informatikai rendszerek ügyeletére, a másik csapat pedig a recepció elérhetőségét biztosítja.

A Dorsum is teljesen átállt az otthoni munkavégzési rendre, minden munkavállalója 100 százalékban távmunka formájában, változatlanul látja el napi teendőit. A megváltozott működési rend nincs hatással a cég megszokott üzletmenetére és az ügyfél-kapcsolattartásra.

Összességében úgy tűnik, a hazai IT-szektort is előbb-utóbb elérheti a globális járvány okozta válsághelyzet, a legvédtelenebbek a kevés tartalékkal rendelkező kkv-k lesznek. A többi, a válsággal közvetlenül érintett iparághoz képest viszont kedvezőbb helyzetben van a szektor. Már csak azért is, mert kevés más olyan iparág van, amely a válsághelyzetben új lehetőségeket is kapott, például a digitalizáció, robotizáció felgyorsulása, a home office kapacitások kiépítése révén. Ha a válság legnehezebb része pár hónap alatt levonul, akkor az elmaradt beruházásokkal együtt gyorsan magához térhet a szektor, a válság nyertesei a víz felett maradó cégek lehetnek.

