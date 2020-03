Bevásárolt a TV2 elnöke, Vaszily Miklós az Indamedia társtulajdonosa lett

Az IndaMedia Csoport társtulajdonosa lett Vaszily Miklós, miután megvásárolta a médiacsoport 50%-os tulajdonrészét Oltyán Józseftől - erősítette meg a Portfolio-nak adott interjújában a TV2 Csoport elnöke. Vaszily Miklós stratégiai befektetőként tekint magára és arról is beszélt, hogy bár a következő időszak üzleti teljesítményére a járvány okozta gazdasági helyzet rányomja a bélyegét, azonban ennek stratégiai távlatban nincs igazán súlya. A csoporthoz többszörös áttételen keresztül kapcsolódik az Index.hu hírportál, amely felé az az elvárás, hogy független, minden olvasónak szerethető és a legnagyobb online médiacég legyen. Az új tulajdonos az akvizíciókat és a regionális terjeszkedést sem tartja kizártnak.

Vaszily Miklós 2001 és 2009 között a Portfolio.hu-t kiadó NetMédia Zrt. vezérigazgatója és résztulajdonosa volt.

A hírek szerint tíz év után térsz vissza az Index csoporthoz, pontosabban vásárolod meg az Indamedia Network kiadóvállalat tulajdonrészét, amit eddig Oltyán József birtokolt. Hogy kerültél (újra) képbe az Index környékén?

Vaszily Miklós: Mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország egyik legsikeresebb online médiacsoportjáról beszélünk, amelyet olyan cégek alkotnak, mint a TotalCar.hu Kft., a www.Napi.hu Online Kft., a PORT.hu Kft, a Femina Media Kft., az Inda-Labs Zrt. vagy éppen a csoporthoz tartozó portálok és az Index hirdetési felületeit értékesítő Indamedia Sales Kft.

Ezt a rendkívül sikeres médiacsoportot fogom stratégiai befektetőként támogatni - az ebben az esetben inkább pénzügyi befektetői szemléletű - Oltyán Józsefet váltva az Indamedia Network élén.

Miért döntöttél a vásárlás mellett?

A médiapiac a világon mindenütt óriási átalakulás előtt áll. A digitális térképen a globális szereplők, gondolok itt a Google-ra, a Facebook-ra, az Amazonra, az Apple-re, de akár már a Netflix-re is, egyre jobban beleharapnak a lokális szereplők piacába. Ugyanakkor léteznek olyan lokális szereplők, akik képesek felvenni a kesztyűt a nagyokkal, és ki tudják venni a részüket a piac növekedéséből.

Már régóta szerettem volna újra tulajdonosi pozíciót vállalni, a TV2 elnökeként operatív vállalatvezetési terhek nem nyomják a vállamat, így volt időm gondolkozni azon, hogy a média világában általában milyen új trendek, fejlemények várhatóak.

Miért pont most valósult meg az adásvétel és ha ezeket a trendeket feltételezed, akkor miért pont az IndaMedia?

Mint említettem, a médiapiac mindenütt a világon döbbenetes ütemben alakul át, hazánkban is. A koronavírus-járvány jelentette krízis ezt tovább katalizálja. A jövő hihetetlenül izgalmas. Ráadásul a beszállásom a korábbi tulajdonos kiszállási szándékával is találkozik. És hogy miért az Indamedia?

Mert ez az a független online média- és szolgáltatócsoport, amelyik az átalakuló médiavilágban lokális szereplőként meg tudja őrizni a piaci súlyát, és tovább tud erősödni ebben az átalakulásban.

A globális szereplőkkel is sújtott versenyben ugyanis csak azoknak a médiacsoportoknak van esélyük, amelyek kellően nagy és elkötelezett felhasználói bázissal rendelkeznek. Az Indamedia több terméke esetében pedig ez kifejezetten igaz. Mindezt pedig csak erősíti az a tény, hogy az Indamedia Csoportnak rendkívül erős az értékesítési ereje, csapata egyértelműen piacvezető a lokális szereplők között. Meg kell említenem továbbá az IndaLabs Zrt.-t, amelynek a felkészültségére és kompetenciájára a jövőben nagyon komoly mértékben számítok a stratégiai célok elérésében, az esetleges stratégiai együttműködések megvalósításában.

Hogyan zajlott le a tranzakció és milyen szereped lesz a cégnél? Lehet-e tudni bármit a vételárról?

Viszonylag rövid idő alatt meg tudtunk állapodni az eladóval, aki 50%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezett az Indamedia Csoportban, hasonlóan tulajdonostársamhoz, Ziegler Gáborhoz, aki a cégben az operatív vezetést látja el.

Magamra stratégiai szereplőként tekintek, bízom benne, hogy az elmúlt 20 évnyi médiapiaci tapasztalatom hozzájárulhat a társaság további fejlődéséhez.

Ami a vételárat illeti, a konkrétumok üzleti titkot képeznek. Annyit ugyanakkor elmondhatok, hogy egy viszonylag komplex finanszírozási struktúráról van szó, amely hosszú távra szól, komoly kötelezettségvállalással.

Nem kavar bele ebbe a képbe és a tervekbe a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzet a médiapiacon?

A következő időszak üzleti teljesítményére természetesen jelentős mértékben rányomhatja a bélyegét a járvány okozta gazdasági helyzet. Stratégiai távlatban viszont nincs igazán súlya. Ami pedig a humán állománnyal kapcsolatos elkötelezettségemet illeti, egy dolgot biztosan ki tudok jelenteni: mindent megteszek, hogy a lehető legkisebb veszteséggel túllegyünk a válságon. Közös cél, hogy az aktuális gazdasági körülmények ellenére,

építkezve a várható hosszú távú üzleti trendekre, tovább bővüljön a csoport, és még stabilabbá váljon az itt dolgozók állása.

Több áttételen keresztül kapcsolódik a csoporthoz az Index, ami jelenleg a leglátogatottabb hírportál idehaza. Az Indamedia Csoporthoz történő érkezésed hoz-e bármilyen változást az Index számára?

Én az Indamedia Csoportban szereztem tulajdonrészt, mint stratégiai befektető. Az Indamedia most a legszervezettebb és a legnagyobb növekedési kilátásokkal rendelkező magyarországi online cégcsoport, amelynek többszörös kapcsolódáson keresztül van egy leágazása, az Index.hu Zrt., ahol egyébként a leglátogatottabb magyarországi hírportál üzemeltetése folyik. Ami az Indexet illeti, alapítványi tulajdonban van, amelynek a kuratóriumi elnöke Bodolai László, az Index.hu Zrt. vezérigazgatója Pusztay András, aki végzi a cég működtetését, a portálnak pedig a főszerkesztője Dull Szabolcs. Az ő feladatuk az, hogy minden politikai oldaltól független, minden beállítottságú olvasónak szerethető online médiacéget csináljanak, és a legnagyobbak legyenek, ennyi az elvárás feléjük. Ebben érdekelt az Indamedia Csoport is.

Stratégiai befektetőként vannak-e már most megfogalmazott terveid azon túl, hogy például az IndaLabs-re számítanál a stratégiai együttműködések területén?

Az IndaLabs esetében lehet gondolkozni out of the box megoldásokban a potenciáljából fakadóan. Komoly növekedési potenciálként látom azt, ha a társaság ezen részére nem úgy tekintünk, mint egy belső fejlesztési egység. Az, hogy a korábbi tulajdonosok ezt az elkülönítést cégcsoporton belül meglépték, még inkább megerősíti ezeknek a lehetőségeknek az esélyét. Emellett stratégiai partnerségekben gondolkodom – ezeket az együttműködéseket nem korlátoznám csak a magyar piacra –, és adott esetben, építve az elmúlt húsz év során felépült kapcsolatrendszeremre, ismertségemre, vizsgálom további befektetések lehetőségét is.

Említettem már azt a meghatározó trendet, hogy a globális szereplők egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a médiapiacokon.

Célszerű lenne azt megakadályozni a hazai piacon működő lokális szereplők megerősítésével, hogy ezek a hazai szereplők csupán tartalombeszállítók legyenek a médiapiacon, a nagy globális hálózat részeként.

Több mint 10 év telt el azóta, hogy elhagytad az IndaMediát (leánykori nevén CEMP-et). Hogy látod, azóta mi változott a cégcsoportnál?

Talán meglepő lehet, de én úgy érzem, a szerepem nagyon hasonló volt az akkori Indamediánál, mint amilyen lesz a mostaninál. Akkor is új stratégiai pályára kellett állítani a csoportot, most is így kell tenni. 2005 és 2009 között kezdődött el a cégcsoporttá szervezés, amelynek az Index a legfontosabb tagja volt. Akkoriban számos piaci szereplő tartozott a csoportba, rádiótól kezdve, komoly e-commerce egységen át, és akkor erősen tervezgettük a régiós terjeszkedést. Ma már az életképes cégek külön vállalatként működnek, az ugyanakkor

továbbra is érvényes, hogy a regionális terjeszkedés és felhasználók összekapcsolása egy jobb szinergiákat eredményező rendszerbe továbbra is a helyes stratégia.

A megjelenésemmel ezeket a lehetőségeket érdemben meg fogjuk nézni. Míg az elmúlt két évben az Indamedia a tulajdonosi oldalról egy üzemeltető, fenntartó szerepét töltötte be, ehhez képest én egy dinamikusabb pályára szeretném állítani a cégcsoportot,

akár akvizíciókkal, akár komolyabb fejlesztésekkel, belépésekkel más területekre, akár partnerségekkel.

A konkrétumokról még nem beszélhetek, ráadásul most a médiapiacon van egy akut válság, amelyet kezelni kell. Viszont a válsághelyzet elmúlását követően mindig adódnak attraktív lehetőségek a piaci terjeszkedésre a válságot túlélő nagy szereplők számára, és szerintem ilyen lesz az Indamedia is.

Kifejezetten egy terjeszkedő és növekedő stratégiában gondolkodom.

Karrierút



A 47 éves Vaszily Miklós több mint 20 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik a magyar és közép-európai regionális média, internetes kereskedelem és szolgáltatások területén. 2019 januárja óta a TV2 Média Csoport Zrt. igazgatóságának elnöke. Ezt megelőzően pedig az ECHO TV vezérigazgatója, korábban pedig az MTVA vezérigazgatója és előtte operatív vezérigazgató-helyettese volt. Az Index.hu-t kiadó CEMP Zrt.-nél 2005 és 2009 között volt vezérigazgató és igazgatósági tag, majd 2010 és 2014 között az Index legnagyobb versenytársának, az Origo Zrt-nek a vezérigazgatója, igazgatósági tagja volt. 2001 és 2009 között a Portfolio.hu-t kiadó NetMédia Zrt. vezérigazgatója és résztulajdonosa volt.