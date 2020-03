Magyarország is azt kéri az EU-tól, ne írják alá a csomagot, ami sok céget csődbe vihet

Nyolc ország, köztük Magyarország is arra kéri az EU-t, hogy enyhítsenek a kamionsofőröknek tervezett szigorúbb munkafeltételeken most, hogy van éppen elég gond a koronavírus miatt – számol be a hírről a Reuters.

A Reuters által szerzett hivatalos levél szerint a bolgár, a magyar, a litván, a lengyel, a ciprusi, a lett, a máltai és a román közlekedésügyi miniszter is arra kéri az EU-t, hogy egyelőre ne változtassanak a kamionsofőrök munkafeltételein, hiszen a szigorúbb szabályok még nehezebb helyzetbe hoznák a sérülékenyebb cégeket. E helyett inkább azt kérik, hogy az unió adjon támogatást a szállítmányozó cégeknek is, ahogyan azt a légitársaságok is megkapták.

A levélben leírtak szerint, amennyiben az EU továbbra is ragaszkodik a mobilitási csomag elfogadásához, az sok európai, szállítással foglalkozó cég számára szó szerint a véget jelentheti. A kelet-európai országok a koronavírus kirobbanása előtt is zömében ellenezték a csomagot, amely többek között előírná, hogy az üres kamionokat hazaküldjék, ezzel extra költséget okozva a cégeknek, nem beszélve a többlet károsanyag-kibocsátásról.

Előírnák többek között azt is, hogy nyolc hetente minden kamiont kötelező lenne hazavitetni, a sofőröknek pedig négyhetente lenne lehetőségük hazamenni, emellett pihenőidejüket a kamionon kívül kellene tölteniük, ami a szállásköltségeket is jelentősen megdobná. A csomagot inkább az olyan gazdagabb nemzetek támogatják, mint Franciaország és Hollandia.

A témában jelzett magyar kritikákról és azok mögöttes tartalmáról exkluzív vélemény cikket küldött a közelmúltban a Portfolio-nak az Igazságügyi Minisztérium államtitkára is:

A közúti áruszállítás az EU-n belüli áruszállítás 75%-át teszi ki, a szegmenst igen komolyan sújtotta a koronavírus terjedése és az ezzel összefüggő határlezárások, sok esetben 24 órát is várakoznia kellett egy-egy kamionnak, mire átjutott a határon, ez pedig az áruszállításban is jelentős késeseket okozott és okoz most is. A gyorsabb áthaladás érdekében az EU zöld útvonalak létrehozását sürgeti:

