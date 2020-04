Több tízezer magyarnak adnak munkát – De milyen hatása lesz a koronavírusnak a sikerszektorra?

Rohamtempóban fejlődött Magyarországon az üzleti szolgáltató szektor, a BSC, jelenleg 120 üzleti szolgáltató központ működik az országban, nagyjából 55 ezer embernek adva munkát. Utánajártunk, milyen hatása lesz a koronavírus-járványnak a szektorra, hogyan reagáltak a cégek, milyen lépéseket vezetnek be és vajon terveznek-e leépítéseket.

Az üzleti szolgáltató szektor az elmúlt két évtizedben rohamtempóban fejlődött Magyarországon. Jelenleg 120 üzleti szolgáltató központ működik az országban, melyek megközelítőleg 55 000 főnek biztosítanak munkát – tudtuk meg a Nemzeti Befektetési Ügynökségtől, a HIPA-tól.

A központok elsősorban pénzügyi, IT, HR és ügyféltámogatási szolgáltatásokat nyújtanak regionális, illetve globális viszonylatban. A HIPA tavaly novemberi felmérése szerint a munkavállalók mintegy 16 százaléka külföldi állampolgár.

Az ügynökség elmúlt években végzett felmérései szerint az iparág szereplői éves szinten 8-10 %-os növekedésről számoltak be a munkahelyek számát illetően.

Ez a koronavírus-járvány kirobbanása miatt adódóan várhatóan változni fog, azonban egyelőre nem lehet tudni, mikor és mit lépnek majd a cégek, várhatóak-e leépítések.

Továbbra is folyik a toborzás

A munkaerő-toborzásban a következő hónapokban valószínűleg áttevődik a hangsúly a munkaerőpótlásra, tehát a teljesen új pozíciók megnyitása helyett inkább a távozó kollégák helyére keresnek majd munkaerőt – közölte megkeresésünkre a Talentuno HR startup.

A bátrak persze nyertesei lehetnek a helyzetnek, hiszen most régóta keresett szakembereket (például fejlesztőket, data scientisteket, business analyisteket) szerezhetnek meg könnyedén

– tették hozzá. A cég tulajdonában álló SSC Heroes nevű, SSC szektorra specializálódott állásközvetítő oldal felhasználóinak tapasztalata alapján elmondható, hogy az eddigi bővülés után most az SSC szektor vállalatainál is időszakos megtorpanás várható.

Mint írták, a legtöbb SSC cég várakozó állásponton van, hiszen a járvány pontos gazdasági hatásait csak idővel lehet felmérni. A vállalatok elsődleges feladata a business continuity biztosítása: rövid- és hosszútávú pandémiás tervek elkészítése, a vállalat átállítása távmunkára, a virtuális munkavégzés és kollaboráció elősegítése, és a munkatársak folyamatos informálása a pánik elkerülése érdekében.

Egyelőre nem lehet megjósolni, hogy pontosan hány százalékos visszaesést hoz a járványügyi helyzet, de az biztos, hogy a bővülés időbeli eltolását eredményezi

– tették hozzá.

Átalakul a piac

A BT, vagyis a British Telecommunications magyarországi üzleti szolgáltató központjában jelenleg összesen 2500-an dolgoznak a budapesti és debreceni irodákban. A cégtől megtudtuk, hogy a dolgozók 8-9 %-a külföldi, akik a járvány kirobbanása után is Magyarországon maradtak és dolgoznak. A BT munkavállalóinak nagyjából 97-98 %-a az utóbbi két hétben már otthonról végezte a munkáját, de körülbelül 50 fő továbbra is be kell, hogy járjon az irodába, mert hozzáféréseik kizárólag a belső hálózaton működnek.

„A személyes kontaktus hiánya érződik a munkavállalóinkon, ezt próbáljuk pótolni online vállalati programokkal. Jógaközösségünknek köszönhetően heti több alkalommal több száz kollégánk jógázik otthonról, együtt kollégáival, a vállalati tréningeket online térbe helyezzük át, és indítottunk egy cégen belüli home office fotópályázatot is” – írták megkeresésünkre. A cég bizakodó, válaszaikból kiderül, a világ egyik legnagyobb telekommunikációs vállalataként a szolgáltatásaikra egyre nagyobb igény mutatkozik a távmunka támogatása kapcsán is, így

a 2020-as évre vonatkozó üzleti terveken egyelőre nem terveznek változtatni.

Az SSC szektor rendkívül sokszínű, a vállalatok az informatikai támogatástól, a HR-, pénzügyi területekig, ügyfél managementen át a hálózatokkal kapcsolatos szolgáltatások támogatásával foglalkoznak.

„Egyelőre nehéz azt megmondani a jelenlegi üzleti bizonytalanság miatt, hogy milyen hatással lesz a koronavírus a vállalatokra.

Úgy gondoljuk, hogy a piac némiképpen el fog tolódni azok felé a funkciók felé, amelyek a kialakult helyzet melletti munkavégzést támogatják az ügyfelek és vállalataik számára

– írta a BT.

Folyamatosan keresnek munkatársakat

Az IT Services Hungary munkatársainak 2,5%-a külföldi, közülük volt, aki a járvány kirobbanása után visszatért szülőhazájába, de volt, aki Magyarországon maradt. Pontos statisztikát ezzel kapcsolatban a cég nem készített. Mint írták, jelenleg több új munkavállalót keresnek, köztük Java fejlesztőket, SAP mérnököket, HR kontrollereket, de gyakornokokat is. Folyamatosan zajlanak a kiválasztások, fontos változás viszont, hogy az interjúk virtuálisan, az online térben zajlanak személyes találkozás nélkül.

A távmunka minden munkavállaló számára elérhető, viszont mivel tartós home office-ra kell felkészülni, a cég új módszerekkel támogatja a dolgozókat. Kibővítették a Mental Wellness programjukat, amely során szakember segíti a családos, vagy éppen egyedülálló kollégákat alkalmazkodni ezekhez az új megváltozott körülményekhez.

A Vodafone Shared Service-énél, a _VOIS-nál szintén folyamatosan keresnek új munkaerőt, a karrier oldalukon jelenleg közel 70 nyitott pozíció érhető el. Az új munkavállalók kiválasztása új eljárás szerint, online platformokon történik, így az előszűrés, az interjúztatás, valamint a beléptetés során sem kerül sor személyes érintkezésre.

Megkeresésünkre közölték, jelenleg 13 százalék a külföldi munkavállalók aránya, akik a világ 45 különböző országából érkeztek Magyarországra. A cég is átállt a távmunkára, de mint írták, vannak olyan részfolyamatok, amelyek nem végezhetők 100 százalékban otthonról, így van néhány olyan kolléga, aki heti maximum két alkalommal az irodában tartózkodik.

"Ezekben a helyiségekben extra fertőtlenítés és higiéniai óvintézkedések betartása mellett zajlik a munkavégzés" -közölte a Vodafone.

1 nap alatt álltak át a távoli munkavégzésre

A koronavírus járvány következtében kialakult helyzetben a kollégák elkötelezettségének és a megfelelő IT struktúrának köszönhetően 1 nap alatt minden nehézség nélkül állítottuk át a teljes apparátust otthoni munkavégzésre

– írta a Portfolio-nak a mintegy 900 főt foglalkoztató Roche Szolgáltató Kft. employer branding és kommunikációs igazgatója.

Baksay Gergely elmondta,

az idei évre vonatkozó terveik mind toborzás, mind pedig dolgozói létszám tekintetében változatlanok.

Az interjúztatás továbbra is zajlik a meghirdetett pozíciókra, de - szem előtt tartva az egészségügyi kockázatokat - ez kizárólag virtuális térben történik.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba