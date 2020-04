Hatalmas összeomlások és szárnyalások az olajpiacon: Trump látszólag megnyerte a háborút, de még hosszú út vezethet a végső győzelemig

Bosnyák Zsolt Cikk mentése Megosztás

Vasárnap hivatalosan is lezárult a Szaúd-Arábia és Oroszország között feszülő olajháború, és történelmi méretű alku született a felek között, méghozzá nem akárki, hanem Donald Trump személyes közbenjárásával. Ezzel az elmúlt bő hónap olajpiaci eseményei a legrövidebb ideig tartó, de annál véresebb árháborúként kerülhetnek be a történelemkönyvekbe. Bár a megállapodás első ránézésre az Egyesült Államok számára a legkedvezőbb, azonban amennyiben a dolgok mélyére tekintünk, az amerikai palaolajszektor még közel sincs kint a bajból teljesen, és Oroszország illetve Szaúd-Arábia érdekeit is hasonlóan szolgálja a jelenlegi egyezség. Külön érdemes megemlíteni, hogy hatalmas fordulat történt az Egyesült Államok olajpolitikájában, a jelen pillanatig az USA mindig rendívül ellenezte a kartell által mesterségesen magasan tartott olajárakat. Mindennek ellenére sem lélegezhet fel teljesen az olajpiac, ugyanis a kereslet zuhanása nagyságrendileg a duplája a jelenleg elfogadott termelés-csökkentéseknek, így végtére a gazdaság újraindításával állhatna ismét teljesen talpra a szektor.