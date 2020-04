Megütötték az amerikai indexeket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napok emelkedése után az irányadó európai részvényindexek lefordultak szerdán, a Nemzetközi Valutalap drámai előrejelzése után a hangulatot tovább ronthatta a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése is, amely a globális olajkereslet rekord mértékű visszaesését vetítette előre idén. Az európai tőzsdék gyengélkedése mellett az európai olajcégek árfolyama is nagyot esett. A magyar tőzsde nagy eséssel zárt, a hazai blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben. A tengerentúli tőzsdék is lejjebb kerültek a szerdai kereskedésben.