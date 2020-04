Mint egy bokszmeccsen: Kiütötték az OTP-t, és nem bír felállni

Miközben az elmúlt hetekben egyre jobb volt a részvénypiaci hangulat, az OTP kimaradt a raliból. Nem teljesen egyedi jelenségről van szó, van egyfajta általános undor az európai bankrészvényekkel szemben, de az OTP-nél egyedi tényezők is vannak: ahogy az államnál, úgy a befektetőknél is működik a 2008-as válság utáni reflex, a kormány a közös kasszához rendeli a bankokat, a befektetők meg beárazzák, hogy a bankok, így az OTP is tartósan állami sarcok nyomása alatt működik majd.

Globális hangulatjavulás, OTP a mélyben

Március közepe óta masszív emelkedés zajlik a tőzsdéken, igaz, volt honnan, hiszen évtizedek óta nem látott esés söpört végig a részvénypiacokon, de a hangulatjavulás egyértelmű, annak ellenére is, hogy a vezető részvényindexek vagy a fontosabb részvények árfolyama még most is jóval lejjebb áll, mint a februári csúcsokon.

Az S&P 500 például 30 százalékot pattant fel a márciusi mélypontról,

de még a német DAX is 31 százalékot ralizott.

És akkor mutatjuk az OTP grafikonját, amin nem egészen látszik a hangulatjavulás:

Február 19-én még 15 720 forinton állt az OTP, onnan kereken egy hónap alatt 48 százalékkal 8 200 forintig zuhant az árfolyam, és bár onnan jött egy gyors, 25 százalékos emelkedés 10 260 forintig, onnan lefordult az árfolyam, ma pedig begyorsult az esés, és újra a március közepi mélypont közelébe gyengült az OTP.

Nem egyedi eset

Bár az OTP grafikonja nagyon csúnyán fest, hiszen kimaradt az elmúlt napok ralijából, de koránt sem egyedi esetről van szó, az európai bankpapírok, az ING, a Barclays, az Intesa vagy a BNP grafikonja is nagyon hasonlóan fest ahhoz, amit az OTP-nél látunk.

A régióból is tudunk példákat mutatni, az Erste sem tudott igazán felpattanni,

de a Pekao sem,

és az mBank sem.

Vagyis összességében elmondható, hogy az európai bankpapírokkal szemben van egyfajta általános undor.

Forgatókönyvek

Április elején is írtunk az OTP-ről, két forgatókönyvet is felvázolva, amik közül az optimistához annak kellett volna teljesülnie, hogy a március eleji, 11 000 forint feletti rést betöltse vagy túl is szárnyalja az árfolyam, de a grafikon elemzése alapján azt láttunk, hogy egyelőre csak egy kontratrend rajzolódik ki a grafikonon, amiből könnyen letörés, és további esés jöhet. Végül ez is valósult meg.

Pedig támasztják

Az elmúlt hetekben az OTP masszívan vette a saját részvényeit, eddig már 1,75 millió darab részvényt vettek és több mint 18 milliárd forintot költöttek el részvények vásárlására. A saját részvény vásárlás sem volt elég ahhoz, hogy emelkedő pályára álljon az árfolyam.

Mi tartja nyomás alatt az árfolyamot?

Politikai beavatkozás: Rögtön az első helyre kívánkozik ez az érv, az OTP árfolyamát nagyrészt az tartja nyomás alatt, hogy a válság negatív hatásainak enyhítésére újra az elsők között találta meg a magyar kormány a hazai bankszektort, mint ahogy a 2008-as válság után, úgy most is különadóval sújtja a szektort, aminek ráadásul hiteltörlesztési moratórium is negatívan hat a bevételeire, profitjára. Egyelőre úgy tűnik, hogy a kormány lényegesen szofisztikáltabban nyúlt most a bankszektorhoz (pl. elviselhető mértékű bankadó, ráadásul a következő 5 évben leírható) a terheket annak teherbíró képességéhez igazítva, és tudva azt, hogy a válság utáni kilábalásban kritikus szerepe lesz a hitelintézeteknek a gazdaság újjáépítésében. De, mint ahogy azt egy forrásunk elmondta, a külföldi, intézményi befektetőknek nehéz elmagyarázni, hogy ez a beavatkozás most más, általában egy szektor működésébe való állami beavatkozást értékelik negatívan.

Magyar terhek: Az OTP bevételeinek és adózott eredményének is közel felét még mindig a magyar operáció adja, ezért nagyon nem mindegy, ennél az egységnél hogyan alakul a működési környezet. Az idei eredményt bankadó terheli, és olyan általános, és nem önkéntes moratóriumot vezettek be, amilyenre nagyon kevés példa van a világban.

Tartós intervenció?: A befektetők egy része attól tart, hogy a most bevezetett intézkedések az eredetileg bejelentettnél akár tartósabban is a rendszer részei lehetnek. Mi van, ha az új bankadót nem csak idén, hanem akár jövőre, vagy az az utáni években is fizetnie kell a szektornak? Mi van, ha meghosszabbítják a moratóriumot? Mi van akkor, ha a moratórium alatt meg nem fizetett kamatot a bankoknak végül le kell írniuk? A válság súlyosságától függően lehet még tekerni az intézkedéseken, ez sem megnyugtató a befektetők számára.

Leánybankok: Az elmúlt évek akvizíciós körútjának eredményeként az OTP komoly régiós lefedettséget ért el, már 12 országban van jelen, ezért nyilván nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakul ezekben az országokban a gazdasági növekedés. Horvátország, Bulgária, Montenegró vagy Albánia esetében kiemelten fontosak a turizmusból származó bevételek, ezek elmaradása idén komoly recessziót okozhat, de az OTP másik piacán, Oroszországban sem rózsás a helyzet, az IMF legfrissebb prognózisa szerint idén 5,5 százalékos lehet a gazdasági visszaesés.

Sérülékeny szektorok: Az OTP-nek is van kitettsége a koronavírus-járvány miatt leginkább érintett szektorok felé: a 2019 végi mérlegen belüli (hitel, kötvény) és mérlegen kívüli (garancia, hitelkeret stb.) teljes kitettsége a hotel és szállásadás, a repülőgépgyártás, a légiközlekedés, a vízi személyszállítás és az utazási irodák felé 0,8 milliárd euró vagy a teljes bruttó vállalati mérlegen belüli és kívüli kitettség 2,9 százaléka, az olaj- és gázipar felé pedig 1 milliárd euró, a teljes vállalati kitettség 3,6 százaléka.

Recesszió: Magyarországon és az OTP más operációiban is recesszió jön a következő negyedévekben, könnyen az év egészében zsugorodhat a gazdaság, ilyen környezetben jellemzően nem teljesítenek jól a bankok. Az üzleti aktivitás csökkenésével a hitelkihelyezések volumene jellemzően csökken (ezzel szemben hatnak az állami programok, mint például az NHP Hajrá), a bevételek visszaesnek, a kockázati költségek megemelkednek, a profit csökken.

Kockázati költségek: A hitelportfólió minőségének várható romlása miatt a bankoknál, így az OTP-nél is jelentősen megemelkedhet a céltartalékképzés, ami erodálja a bank profitját. Az elmúlt napok banki gyorsjelentései is erről szóltak, a Citi, a Wells Fargo vagy a JP Morgan profitját is alaposan megtépázta a kockázati költségek emeljedése.

Költségkontroll: Kérdés, hogy a bevételek várható visszaesését költségoldalon le tudja-e követni a bank, létszámleépítés vagy fiókbezárás a mostani érzékeny politikai-gazdasági közegben nehezen megvalósítható.

Általános tőkepiaci hangulatromlás: A tegnapi esést ez is magyarázza. Bár az elmúlt hetekben impresszív emelkedést láthattunk a világ tőzsdéin, ekkora emelkedés után érik már egy profitrealizálás, másrészt még nem múltak el azok a félelmek sem, hogy amit az elmúlt napokban láttunk, az csak egy bear market rali, és a következő hetekben újra tesztelésre kerülhetnek a márciusi mélypontok. Ebben a hangulatban esett tegnap 3-4 százalékot a vezető nyugat-európai tőzsdék értéke, és esett közel 6 százalékot az OTP árfolyama.

Merre tovább?

A március közepi mélypont után egy gyors felpattanás, utána pedig egy lecsorgás volt megfigyelhető, még azokon a napokon is kifejezetten gyenge volt az OTP, amikor szárnyaltak az európai és az amerikai részvénypiacok. A márciusi mélypont óta egy enyhén emelkedő trendvonal rajzolódott ki, azt törte le tegnap az OTP, és esett közel 6 százalékot. A technikai kép továbbra sem szép, nagyon távolról nézve nem futotta még ki magát az esés, rövid távon azonban a shortosok sem érezhetik biztonságban magukat, mert amennyiben folytatódik az esés, napi grafikonon gyorsan túladottá válhat az OTP (heti charton már 30 alatt az RSI), onnan pedig letörés ide vagy oda, jöhet egy gyors felpattanás, hogy a letörésben shortolóknak se legyen igaza.