Megvan a nagy vécépapír-felvásárlási láz egyik nyertese

A vártnál magasabb első negyedéves profitról számolt be pénteken a Procter&Gamble (P&G) annak köszönhetően, hogy a fogyasztók nagy tételben kezdtek többek között fertőtlenítő szereket, törlőkendőket és vécépapírt vásárolni – írja a Reuters.

A cég legismertebb márkáinak eladása 6-8%-kal emelkedett az év első hónapjában, ami a szakértők szerint egyértelműen jelzi, hogy a koronavírus-járvány miatt az emberek elkezdtek higiéniai eszközöket felhalmozni. A mostani gyorsjelentési szezonban a P&G az első olyan cég, mely hasonló fogyasztási cikkeket gyárt, ezért a számaikból következtetni lehet a piac alakulására is. Korábban több nagy amerikai kiskereskedelmi lánc is arról számolt be, hogy jelentősen megugrott a forgalmuk az első negyedévben.

A P&G nettó forgalma 5%-kal emelkedett a negyedévben, így 17,21 milliárd dollárt ért el, elsősorban az amerikai és európai piacokon teljesített jól a cég, Ázsiában viszont kismértékű visszaesést szenvedtek el. Az egyszeri tételek nélkül a profit 1,17 dollár volt, ami 4 centtel magasabb a Wall Street várakozásainál.

A vártnál jobb eredmény ellenére a cég visszavágta idei növekedési várakozásait, a profit 3-4%-os emelkedésére számítanak a korábbi 4-5% helyett. A felemás hírek után a cég papírjai minimális, 0,2%-os gyengülést mutattak pénteken.

