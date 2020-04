10 kérdés és 10 válasz a negatív olajárról

Ilyen még sohasem fordult elő a történelemben, hogy az amerikai típusú WTI olaj ára negatívvá vált volna. Az olajpiac és a negatív árazás kapcsán igyekeztünk minél közérthetőbben megfogalmazni a jelenlegi helyzettel kapcsolatos fogalmakat és történéseket.

A negatív olajár valósággá vált

A tegnapi nap először fordult elő a WTI típusú olaj történetében, hogy negatívba fordult a jegyzés, mínusz 40 dolláros olajárat is láthattunk, ami első ránézésre igen nehezen volt elhihető. A tegnapi és a ma hajnali negatív olajárak úgy fordulhattak elő, hogy a drámaian visszaeső olajfelhasználás következtében jóformán alig akadt olyan piaci szereplő, aki fizikailag is átvenné az olajat, a kapacitások pedig kifogyóban vannak a cushingi tárolóban, a WTI leszállítási pontján.

Azonban az extremitások csak a mai nappal lejáró májusi leszállítású WTI termékre vonatkoznak egyelőre, a későbbi határidők jegyzésárai még vaskosan pluszban vannak hordónként. Egyre jobban szűkül a likviditás a májusi kontraktus kapcsán, a legnagyobb volumenben kereskedett kontraktus már a júniusi.

1. Mit jelent az, hogy negatív az olaj ára?

Ez konkrétan tényleg azt jelenti, hogy az eladó fizet azért, hogy a vásárló átvegye tőle az olajat. Ez az egész rendkívül furcsa szituáció úgy fordulhat elő, hogy jelenleg nagyon kevés piaci szereplő meri megkockáztatni azt, hogy amire leszállításra kerül a májusi határidős WTI kontraktus, akkor lesz-e elég szabad kapacitás. Emiatt teljes a pánik az olajtulajdonosok között, így aki nem szeretne a kőolajpiac fizikai problémáiba belebonyolódni, az még a mai kereskedés folyamán el kell hogy adja a májusi leszállítású határidős jegyzést.

Az olajpozíció tovább görgetésnek nevezzük ezt a tevékenységet, amikor lejár a legközelebbi szállítású határidős olajkontraktus, és az átkötésre kerül a következő havi lejáratra. Ez normális piaci körülmények között nem szokott problémát okozni, most azonban ha valaki véletlenül beragad, akkor fizikailag nagy bajba kerülhet a tárolói kapacitások hiánya miatt, melyek a Reuters számításai alapján 2 héten belül telítődhetnek is a WTI oklahomai leszállítási pontján, Cushing-ban.

2. Mi befolyásolja az olaj árát?

Az olaj árfolyamát ugyanaz a két tényező befolyásolja, mint a legtöbb eszközét, a kereslet és a kínálat. A kereslet jelenleg drámai zuhanást szenved el a koronavírus miatt bevezetett utazási korlátozások és karanténok következtében, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) számításai szerint májusban 29 millió hordó/nappal mérséklődhet a világ olajfelhasználása, mely a globális olajkereslet közel 30 százalékának eltűnését jelenti egyik pillanatról a másikra, ilyen mértékű visszaesésre eddig még soha nem volt példa az olajpiac történetében.

A kínálatot tekintve Oroszország és Szaúd-Arábia olajháborúba kezdett áprilistól, miután nem sikerült még márciusban megegyezniük a további kitermelés-csökkentésekről. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy elárasztották a világ piacát olajjal. Április 12-én vasárnap kötöttek újra békét a felek, azonban a várt 9,7 millió hordó/napos termelés-csökkentési megállapodás csak május elsejétől lép életbe.

3. Mi az, hogy határidős ügylet?

A határidős ügylet olyan szerződés, amely egy eszköznek egy most kialkudott áron való jövőbeli adásvételére szól. Attól határidős az ügylet, hogy a tranzakció és a leszállítás dátuma eltér egymástól. Tehát a gyakorlatban a májusi lejáratú WTI májusban kerülhet leszállításra, azonban már jóval előtte megvásárolhatom, eladhatom, tehát kereskedhetek vele anélkül, hogy fizikailag kapcsolatba kerülnék a termékkel.

4. Mi az a kontangó?

A kontangó (contango) azt jelenti, hogy az olaj távolabbi határidős árfolyama magasabb, mint a közelebbi lejárat jegyzése, aminek az ellentéte a backwardation. Amikor a határidős pozíciót görgetik, eladják az éppen lejáró határidőt, és megveszik a következőt, akkor a kontangónak köszönhetően minden görgetésnél veszteséget szenvednek el. Ez a hatás most nagyon látványos a nulla körül tartózkodó májusi szállítású és a 15 dollár fölött kereskedett júniusi lejárat között.

A kontangó rendkívül megnehezíti a tőzsdei befektetők olajáremelkedésből való profitálását, ugyanis a nagy olajba fektető befektetési alapok nem fizikailag vásárolják meg az olajat, hanem határidős kontraktusokon keresztül, így a jövőbeli áremelkedés jelentős részéből kimaradhatnak.

5. Mi az a papír olaj?

Rengeteg befektető csak papíron tulajdonolja az olajat, tehát spekulálni, fedezni vagy arbitrálni szeretne a fekete arannyal, de nem szeretné fizikai formájában kereskedni. Ezek a szereplők – és például a nagy olajba fektető ETF-ek is ilyenek – egy kontraktus lejáratakor mindig azt szokták csinálni, hogy szaknyelven szólva tovább görgetik a pozíciójukat a következő havi termékre, a konkrét példa esetén a májusi leszállítású termékről a júniusira, és így tudják elérni azt, hogy bár részesednek az olajárak mozgásából, de fizikailag sosem kerülnek kontaktusba vele. Lényegében az előbb említett határidős olajtermékek kereskedése révén úgy tudunk olajkitettséghez jutni, hogy amennyiben még időben, a lejárat előtt zárjuk a pozícióinkat, nem kell a fizikai olajpiac rejtelmeibe bonyolódnunk.

6. Kinek érdeke a negatív olajár?

A negatív olajárak nem szolgálják sem Szaúd-Arábia, sem Oroszország érdekeit, azonban az amerikai palaolajszektor potenciális csődbemenetele már annál inkább. Az amerikaiak 40-50 dolláros olajáron kezdenek termelésükkel nyereségbe fordulni, így a két kartellező nagyhatalom érdeke lehet, hogy tartósan ezen a szint alatt tartsák az olaj árát. Oroszország korábban azt nyilatkozta, hogy akár 10 évig is bírja ilyen alacsony olajárak mellet, és Szaúd-Arábiának is jelentős tartalékai vannak a korábbi magas olajárakból. Hosszú távon viszont jól járhat a két kartellező fél, mivel most jelentős mennyiségű kínálat eshet ki a piacról, és a koronavírus járvány elmúlta után akár hirtelen állhat vissza a kereslet, mely a mezőbezárások és beruházások elmaradása miatt elégtelen kínálattal párosulhat, melynek következtében drasztikus ugrás következhet be a kőolaj árában. Így egyfajta befektetésnek is értelmezheti Szaúd-Arábia és Oroszország a jelenlegi alacsony olajárak miatt elszenvedett ideiglenes bevételkieséseket.

7. Mi a különbség a WTI és a Brent között?

A WTI és a Brent különböző fajta nyersolaj típusok, amelyek referenciaként szolgálnak az olajkereskedelemben. A WTI az Egyesült Államokban kitermelt olaj, melynek nemcsak a származása, hanem a minősége és leszállítási pontja is különbözik a Brenttől, melyet az Északi-tengeren bányásznak. A Brent tehát egy tengeri típusú olaj, így a tárolás sokkal kevésbé okoz problémát, mint egy szárazföldi olajtípus, a WTI esetén, ezért is fordulhatott elő a WTI-nél a negatív olajárak megjelenése.

8. Mennyire telítettek a tárolók?

Az oklahomai Cushingban, a WTI fizikai leszállítási pontján múlthét pénteken 55 millió hordós volt a tárolt kőolaj mennyisége. Az eddigi legmagasabb készletszintet 2017 áprilisában mérték, ekkor 69 millió hordó volt raktáron. 92 millió hordó lehet a cushingi tároló teljes kapacitása, mely szerint még 37 millió hordó tárolói kapacitás lehet szabadon. Amennyiben a jelenlegi 5 millió hordós heti készletnövekedési ütemmel számolunk, akkor már két hónapon belül megtelhet a helyi olajtároló. Ezzel szemben az olajkereskedők viszont azt nyilatkozták, hogy valóban vannak még kihasználatlan kapacitások, de ezek már ki vannak bérelve, ezért gyakorlatilag az új vásárlók nem tudnak helyet kölcsönözni a tárolóban.

Globálisan is nagy bajban van az olajpiac, ugyanis nagyságrendileg 1,3 milliárd hordó tárolói kapacitás lehet szabadon világszerte, másrészt 4 naponta 100 millió hordóval nőnek a világ olajkészletei áprilisban, tehát ha minden így menne tovább akkor két hónapon belül telítődhetnének a világ tárolói kőolajjal, azaz a Brent árfolyama is igen erős nyomás alá kerülhet.

9. Negatív lesz a kutakon a benzin ára?

A negatív olajárak miatt nem lesz azonnal negatív a benzin ára is a kutakon, ugyanis egyrészt az európai benzin és gázolaj árak a Brent típusú kőolaj árához vannak kötve, másrészt pedig a májusi határidő csak 1-2 napra okoz negatív olajárakat, júniusban már a WTI jegyzése is vaskosan pozitív lehet, amennyiben a helyi tárolási problémák megoldódnak.

10. Hogy lehet ebből az egészből pénzt csinálni?

Fizikailag képtelenség egy hétköznapi embernek beszállni befektetőként az olajpiacra, hiszen hogyan tudnánk megoldani sokszáz vagy sokezer hordó eltárolását a mindennapokban. Tehát marad a papír olaj, avagy a határidős termékeken keresztül való befektetés, azonban itt a legnagyobb hátrány a contango, hogy rengeteget bukunk azzal, sőt az emelkedés nagy részéből akár ki is maradhatunk, hogy az egyes határidő kontraktusok tovább görgetésénél hatalmas prémiumokat kell fizetnünk. Opciókkal is meg lehet játszani a jelenlegi helyzetet, azonban ugyanúgy a határidős termékre tudnánk csak opciókat kötni, ahol szintén szembesülnénk a hatalmas kontangó okozta hátránnyal. Azonban jó befektetési lehetőség lehet olajtársaságok részvényeit vásárolni, aminek az előnye az, hogy nincs kontangó, viszont nem teljesen ugyanazt a kitettséget vásároljuk meg, mint a nyersolaj esetén. Ugyanez a helyzet az olajipari szolgáltatásokat nyújtó társaságok részvényei esetén.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images