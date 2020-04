Bajban a magyar fogorvosok - Azonnali segítségre lenne szükség, hogy ne omoljon össze a magán ellátórendszer

A járványhelyzet miatt a fogászati ellátás a hatályos rendelkezések értelmében a sürgősségi, akut ellátásra korlátozódik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos beavatkozások szünetelnek, azonban az tévhit, hogy jelenleg csak és kizárólag foghúzásra szorítkozna az ellátás. Adódik a kérdés, akkor mégis milyen problémákkal érdemes most felkeresni a fogorvosi rendelőt és milyen kezelésre számíthat az, akinek valamilyen panasza van? És hogyan működik pontosan a sürgősségi ellátás? Többek között erről is beszélt a Pénzcentrumnak Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke.

Az elmúlt hetekben nagyon sok mindent lehetett hallani arról, hogyan alakult át a fogászati ellátás Magyarországon. Dr. Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának elnöke interjút adott a Pénzcentrumnak, amelyben kitért arra is, milyen állapotban volt a magyar lakosság fogazata a koronavírus-járvány kitörése előtt.

"A statisztikák és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a legtöbben csak akkor fordulnak szakemberhez, amikor már valamilyen panaszuk van, sok esetben pedig az egyetlen megoldás a problémás fog eltávolítás. A lakosság egy jelentős részének már kora felnőtt korára nincs meg a fogainak egy jelentős hányada, és az esetek többségében ezeket később sem pótolják. Ennek természetesen vannak anyagi okai is, a jobb anyagi és szociális körülmények között élők fogászati állapota jobb, mint például a nehezebb anyagi helyzetben élőké" - mondta ezzel kapcsolatban. Részletezte azt is, jelenleg milyen ellátást lehet igénybe venni a fogászatokon, milyen panaszokkal érdemes egyáltalán fogorvoshoz fordulni és hogyan is működik a sürgősségi ellátás.

A sürgősségi ellátás nem a foghúzásban merül ki, jóval szélesebb a kezelések köre

- hangsúlyozta. Az interjúban kifejtette azt is, nagyon sok fogorvos került nehéz anyagi helyzetbe, ezért véleménye szerint anyagi támogatásra lenne szüksége minden egészségügyi magánszolgáltatónak - nem csak a fogorvosoknak - ami legalább arra elég, hogy túléljék ezt az időszakot.

Jó lenne például egy kamatmentes hitel biztosítása, amit csak azután kell elkezdeni visszafizetni, ha újra beindul a rendelés. Egy ilyen konstrukció biztosíthatná, hogy a magánorvosok ki tudják fizetni a rendelő fenntartásának költségeit, megtarthassák az alkalmazottakat, így biztosítható lenne a működés

- mondta. Arról is beszélt, milyen védőfelszerelést biztosított az állam a közfinanszírozott fogorvosi praxisoknak és hogy állnak a védőfelszereléssel a sürgősségi ellátást biztosító fogorvosok. A teljes interjú itt olvasható.