A következő hetekben megrohanhatják a magyar rendelőket, magánkórházakat

Jelentős visszaesést jelentett az elmúlt két hónap a magán-egészségügynek, műtétek maradtak el, sokan nem mentek vissza kontrollvizsgálatra. Ugyanakkor a vírushelyzet miatt átalakul az egészségbiztosítási piac is - mondta a Portfolio-nak Balázs Iván, vállalati egészségbiztosítási szakértő, a Dokit Okosan mögött lévő Biztosítsd az Egészséged Egyesület egyik alapítója, aki úgy látja, a dolgozói egészségbiztosítás az a juttatás, amit még a nehezebb helyzetben levő cégek is igyekeznek megtartani. Sok munkavállalóban pedig most tudatosult, mennyire fontos, hogy ne csak ő, hanem családtagjai is hozzájuthassanak ilyen biztosítási termékhez.

Az egészségügyi ellátás jelentősen lelassult, sok helyen teljesen leállt március óta. A magyar magán-egészségügynek mekkora bevételkiesést okozhattak az elmúlt hónapok?

Konkrét számokat nem lehet még tudni, de jelentős visszaesés volt, hiszen hetekig elhalasztottak műtéteket, kontrollvizsgálatokat, és sokan nem mertek elmenni orvoshoz. Az orvosi ellátásban jellemzően csak a nagyon sürgős esetek és az életmentő beavatkozások maradtak meg. Mind az állami, mind a magánegészségügyben minimálisra csökkentették az orvos-beteg találkozókat. Ennek nagyon komoly szövődményei is lehetnek majd a későbbiekben.

Most egyértelműbbek lesznek a körülmények: a következő hetekben sokan megrohanják majd az egészségügyi intézményeket mind az állami-, mind a magánkórházakat, rendelőintézeteket. Azt is megkockáztatom, hogy a magánrendszerben is nagyon nehezen lehet majd ellátáshoz jutni.

Az elmúlt két hónapra visszatekintve lehet látni valamilyen speciális trendet, például az online keresésekben, a Dokit Okosan-nál? Másként gondolkoznak az egészségbiztosításról a cégek és a magánszemélyek, mint a vírusválság előtt?

Mindenki biztonságban szeretné tudni magát és a családját, a legfontosabb, hogy orvossal szeretnének beszélni. Ezt az állami egészségügyben az elmúlt hetekben majdnem lehetetlen volt megvalósítani, de a magánellátásban is meglehetősen körülményes volt. Megnőtt tehát a házi vizitek száma, ugyanis az emberek nem akartak elmenni kórházba – még magánkórházba sem -, egy orvost viszont beengednek az otthonukba, ha muszáj.

Most viszont, mivel nagyon sokan elhalasztották a vizsgálataikat, ezeket azonnal akarják bepótolni, főleg ott, ahol valamilyen egészségügyi panasz merül fel.

Ilyen lehet egy rossz pajzsmirigyműködésnél vagy cukorbetegségnél, hogy beállítsák a gyógyszerét. Merülhettek fel olyan új panaszok is a karantén alatt, amit rendkívül gyorsan szükséges orvossal egyeztetni. Tapasztalatom alapján a magán-egészségbiztosítások és orvosi call centerek szerepe jelentősen felértékelődtek.

Én elsősorban vállalati környezetben dolgozom, ügyfeleim jellemzően multinacionális cégek, esetleg kis- és közepes vállalatok.

Nagyon érdekes tapasztalás, hogy az egészségbiztosítás az egyetlen juttatás, amit majdnem minden cég megtartott.

Nagyon rossz anyagi helyzetben kell, hogy legyen egy vállalat, hogy ezt elvegye, hiszen jelen helyzetben a magán egészségügyi ellátás az egyik leghasznosabb, szinte az egyetlen igazán értékes juttatás. Egy munkáltatónak elemi érdeke, hogy a dolgozója minél gyorsabban, minőségi orvosi ellátáshoz jusson. Olyan is van, ahol bővítették azoknak a körét, akik hozzájutnak ilyen juttatáshoz. Most, a helyzetre való tekintettel sokan érdeklődnek, hogy a munkavállalók a családtagjaikat hogyan tudják hasonló biztonságban tudni.

Balázs Iván

Részben ezért is hoztuk létre az egyesületünk keretében tagjaink részére elérhető Dokit Okosan programokat, hogy a dolgozók is találjanak egészségbiztosítást családtagjaik számára, nagyjából hasonló feltételekkel és árakon, mint ahogyan azt számukra a vállalat nyújtja. Sokan azért csatlakoznak hozzánk online, mert szeretnének biztonságban egészségügyi ellátáshoz jutni, bármikor telefonon vagy online konzultáció keretében szakorvossal konzultálni, magán sürgősségi ellátást kapni. Ez utóbbi egyedülálló jelenleg.

Május 4-től indult újra az egészségügyi ellátórendszer, de változik az eljárásrend a betegek fogadásánál. Mekkora kihívás elé állítja ez az állami rendszert, és mennyire tudnak megfelelni az elvárásoknak a magán-egészségügyi szereplők?

Valóban, elviekben a hét elején indult újra a magyar egészségügy: információim szerint meglehetősen nagy a tanácstalanság. Kihirdették ugyanis, hogy csak negatív teszteredménnyel rendelkező ember mehet több egészségügyi ellátásra mind az állami, mind a magánszektorban, azonban egyáltalán nem megoldott, hogy ezt ott, azonnal elvégezzék rövid időn belül, illetve az sem könnyű, hogy ezt valaki magával vigye. A kormány által kihirdetett ’egészségügy fokozatos újraindítása’ koronavírus-negatív teszttel lehetővé teszik a szélesebb körű egészségügyi ellátást a legtöbb ellátási területen.

Azt azonban nem látják még pontosan a piaci szereplők, hogy ki fogja fizetni ezt a tesztet (jelenleg az ügyfelek), illetve a gyakorlatban hogyan valósul meg, hiszen ezeket nem lehet elég gyorsan kiértékelni – mivel több óra szükséges hozzá (esetleg nap).

Ha az ember bent fekszik kórházban, talán nem olyan sok az elvileg hat óra, de ha fogorvosi ellátásra vár, vagy füll-orr-gégészeti problémája van, elég furcsa elképzelni, hogy ott ül, amíg meg nem jön az eredmény. Ráadásul nehéz ehhez a teszthez hozzájutni, és igen költséges is. Ha valaki előre elvégzi a tesztet és utána kér időpontot, akkor vajon hány napig lehet azt elfogadni érvényes negatív tesztként?A magánszolgáltatók többsége korábban telefonon keresztül ellenőrző kérdéseket tettek fel a páciensnek arról, hogy járt-e külföldön, lázas-e, köhög-e, és ha ezekre nemleges volt a válasz, akkor lehetett igénybe venni az egészségügyi ellátást. Ez hétfőtől megváltozott, elvileg csak a költségviselés és a kivitelezési mód gyakorlata kell, hogy kiforrjon.

Úgy értesültem, hogy amíg nem pontos az új szabályozás vagy annak betartása nem válik egyszerűbbé, addig az elmúlt két hónap bevált módszereivel látják el a betegeket a magán-egészségügyben is. Van, ahol minden ellátás teszthez kötött, valahol csak az abszolút szükséges esetben végeznek tesztet az ellátás előtti napokban.Rövidtávon biztosnak tűnik, hogy nehéz lesz hozzájutni az egészségügyi ellátáshoz, és fel fognak értékelődni az online, vagy telefonos távkonzultációk, a videódoktor ellátás, a házi vizit szolgáltatás.

Többféle gyorsteszt is az egészségügyi intézmények rendelkezésére áll, ezek pontossága azonban finoman szólva is megkérdőjelezhető.

A Magyar Tudományos Akadémia kutatói szerint április végéig 290 különféle eljárást alkalmazó teszt került forgalomba a koronavírus-fertőzés kimutatására, és ezek egy része nem ad megbízható eredményt. Az egészségügyi ellátást tehát máshonnan kell megközelíteni.

De a technológia segítséget nyújthat: ilyen helyzetben nagyon felértékelődik az, ha valaki az egészségügyi ellátását videódoktoron (távkonzultáción) keresztül tudja nyújtani, a legmodernebb egészségbiztosítások erre már kínálnak megoldást.

Egy magánklinika hogyan tudja bevonni ezeket a digitális csatornákat az előzetes vizsgálatba?

Sok vállalatnál, és egyre több magányszemélynél is elérhető egy saját, zárt egészségügyi ügyfélportál: a működésének lényege, hogy ha valamilyen panasza van, akkor itt eldönti, hogy az ellátás melyik formáját választja. Például telefonos orvosi tanácsadást kíván igénybe venni, vagy rosszul érzi magát, ezért azt kéri, hogy menjen házhoz egy magán-ügyeleti ellátás. Lehetséges a távkonzultáció is egy szakorvossal. Ebben a rendszerben akár magán sürgősségi ellátást is tudnak számára szervezni, vagy ha el kell mennie valamilyen szakorvoshoz, megnézi a térképet, kiválaszt magának magánszolgáltatót, orvost, és ott időpontot is foglal online.

A legtöbb magánszolgáltatónak van működő szolgáltatása arra, hogy elkerülje a személyes orvos-beteg találkozást. De a szolgáltatásszervezők többsége is rendelkezik már ilyennel – ők azok, akik összekötik a biztosítókat, az ügyfeleket és az egészségügyi ellátó intézményeket. Akár egy biztonságos és zárt applikációval is működik a dolog: az ügyfelek telepítik ezt a telefonjukra, és utána egy előre egyeztetett időpontban videóbeszélgetnek az orvossal. Ezek a szolgáltatások kifejezetten arra lettek kialakítva, hogy egészségügyi leleteket lehessen feltölteni, elemezni, adatokat, számlákat továbbítani, és lehet látni a korábbi leleteket is.

Lehet tartós ezeknek a népszerűsége a járvány elmúlta után is?

Vannak olyan országok, ahol kis túlzással az egyetlen módja a gyógyításnak a távkonzultáció – Ausztráliában például nagyon elterjedt. Magyarországon az emberekben még van egyfajta tartózkodás, mint minden új dologgal szemben. Az azonban már most látszik, hogy egy videókonzultáció vagy egy klasszikus call centerrel szemben az orvosi call center egyre inkább felértékelődik, hiszen a mindennapi tevékenységeink, a bevásárlás és a munkavégzés is döntően az online térben zajlik, amit hónapokkal ezelőtt szintén nehezen tudtunk volna elképzelni.

Lát esélyt arra, hogy ez az állami egészségügybe is begyűrűzik?

Rövid időn belül nem. Nem vagyok biztos abban, hogy a kórházak, a betegek többsége fel lennének készülve erre.

